Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

Thời khắc - sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc

"Thời khắc" là sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc biệt kết hợp với chương trình nghệ thuật chất lượng cao được Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức từ 19h30 ngày 8/10 đến 22h00 ngày 10/10/2026 tại Rạp Công Nhân, số 42 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện đồng thời đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Thời khắc - sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc biệt kết hợp với chương trình nghệ thuật chất lượng cao được Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức từ 19h30 ngày 08/10 đến 22h00 ngày 10/10/2026 tại Rạp Công Nhân.

Trong dòng chảy văn hóa Hà Nội, sân khấu kịch luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đó nơi phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân và những chuyển động mang tính thời đại. Chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Thời khắc được coi là một trong những hành động cụ thể, quyết liệt nhằm thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ: "Thông qua sự kiện công nghiệp văn hóa mang tên Thời khắc của Nhà hát, chúng tôi hy vọng hình ảnh của Nhà hát sẽ được lan tỏa ra không chỉ khán giả Thủ đô, khán giả cả nước mà khán giả trên thế giới. Những ai yêu quý nền sân khấu, yêu quý kịch và đặc biệt là kịch Hà Nội trên khắp thế giới đều có thể đến với chúng tôi, không chỉ đến sân khấu mà còn trên nền tảng số. Tôi kỳ vọng đây sẽ là hướng đi mới, cùng với sự thay đổi nội dung và hình thức để mang sự hấp dẫn của sân khấu đến với khán giả”.

Một cảnh trong vở “Huyền tích Hồ Gươm”.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật trực tiếp của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, "Thời khắc" được định hình như một mô hình trải nghiệm văn hóa đa tầng. Sản phẩm là sự tổng hòa khéo léo giữa chiều sâu lịch sử, nghệ thuật sân khấu truyền thống và công nghệ hiện đại. Không còn là mối quan hệ một chiều giữa diễn viên trên ánh đèn sân khấu và khán giả dưới hàng ghế tối, “Thời khắc” chủ động đưa công chúng vào trung tâm của chuỗi trải nghiệm nghệ thuật với hành trình 3 hồi: Lưu - Khắc - Vang.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian lưu trữ đa tầng tại sự kiện.

Bước tiến mới với mô hình trải nghiệm văn hóa đa tầng

Tối 8/10, hành trình trải nghiệm của Thời khắc mở đầu đầy ấn tượng với Hồi I mang tên “Lưu”, nơi công chúng bước vào một không gian lưu trữ đa tầng nhằm tái hiện trọn vẹn chiều sâu lịch sử dân tộc. Tại đây, khán giả được dừng chân ở “Truyền thuyết non sông” để chiêm ngưỡng các di tích tiêu biểu gắn liền với quá trình hình thành và phát triển đất nước qua hệ thống hình ảnh, bản thiết kế cùng các hiện vật tương ứng. Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn dắt sang “Hào khí danh nhân”, nơi công chúng khám phá cuộc đời các nhân vật gắn liền với sự tích lịch sử thông qua hệ thống khối hộp xoay độc đáo, mang đến những góc nhìn đa chiều và sinh động. Khép lại Hồi I là không gian tương tác mở “Thanh âm vọng cổ” với hệ thống sào treo tái hiện kho lưu trữ tư liệu lịch sử, tạo điều kiện để người tham gia tự do tìm hiểu và khám phá những giá trị tư liệu quý giá đang được trưng bày.

Các đại biểu tham gia hoạt động tại "Bút khắc lưu danh".

Nối tiếp mạch cảm xúc đó, Hồi II mang tên “Khắc” biến mỗi khán giả trở thành một chủ thể sáng tạo nghệ thuật. Bắt đầu từ “Bóng hình thời đại”, công chúng có cơ hội check-in và trải nghiệm “hóa thân thành người xưa” cùng các nhân vật lịch sử được tạo hình theo phong cách animation hiện đại. Ngay bên cạnh, tại “Thời giao hòa thập”, khán giả cùng chung tay hoàn thiện bức tranh Tháp Rùa, kiến tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tập thể từ chính những dấu ấn cá nhân. Cảm xúc tiếp tục lắng đọng tại “Bút khắc lưu danh”, nơi người tham dự sử dụng bảng vẽ điện tử và bút cảm ứng để ghi lại niềm tự hào, gửi gắm lời nhắn tới tương lai và trực tiếp “khắc” thông điệp của mình lên không gian LED chung. Điểm nhấn nổi bật của Hồi II chính là Phòng chiếu phim đặc biệt, không gian sang trọng tái hiện hành trình lịch sử của Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ AI được tích hợp vào phòng chiếu để nâng cao hiệu ứng thị giác và trải nghiệm cảm xúc, giúp công chúng thưởng thức trọn vẹn tác phẩm kinh điển của Nhà hát Kịch Hà Nội “Cát bụi” cùng các trích đoạn của các vở diễn nổi tiếng.

Vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần.

Điểm nhấn nghệ thuật của Thời khắc là hai tác phẩm sân khấu. Tối 8/10 và 9/10/2026, vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần. Việc kết hợp ngôn ngữ sân khấu kịch nói với công nghệ AI không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với sự tích Hồ Gươm mà còn lan tỏa mạnh mẽ khát vọng hòa bình của dân tộc.

"Thời khắc" được các đại biểu tham dự và công chúng yêu nghệ thuật nồng nhiệt đón nhận.

Tối 10/10/2026, trải nghiệm văn hóa tiếp tục thăng hoa ở Hồi III mang tên “Vang” nơi tinh hoa kịch nghệ Thủ đô hội tụ và tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn. Vở kịch “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đưa khán giả trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, nơi diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư duy bảo thủ và khát vọng đổi mới.

Từ những câu chuyện lịch sử đến các vấn đề của đời sống đương đại, "Thời khắc" hướng tới lưu giữ giá trị, khắc ghi ký ức và đưa những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Chuỗi hoạt động mở ra bước phát triển mới, mang đến một sản phẩm công nghiệp văn hóa và chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, kết hợp giá trị lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ, góp phần mở rộng phương thức tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hóa đến công chúng