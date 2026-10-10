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Điện ảnh Việt quảng bá bối cảnh, dự án tại Liên hoan phim Busan

Thứ Bảy, 19:39, 10/10/2026
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VOV.VN - Sáng 10/10, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (Asian Contents & Film Market - ACFM), trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Lễ khai trương do TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA chủ trì, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan cùng nhiều nhà làm phim, chuyên gia và đối tác quốc tế.

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TS Ngô Phương Lan cùng các khách mời, đối tác quốc tế tại gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Trong số khách mời có nhà sản xuất Brillante Ma Mendoza, Chủ tịch Center Stage Productions (Philippines); ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Véoul về Điện ảnh châu Á (Pháp); bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Indonesia.

Ông Park Kwang-su, Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan cũng đến dự lễ khai trương. Ông Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch BIFF, đến thăm gian hàng và cho biết sẽ tham dự hội thảo do VFDA tổ chức ngày 11/10.

Ngay sau khi mở cửa, gian hàng thu hút nhiều nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác. Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), người từng tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), cũng có mặt tại sự kiện. Phim Giao dịch miền biên giới do ông đạo diễn từng giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF III năm 2025; dự án Zholdogu Bala tiếp tục giành giải cao nhất hạng mục Dự án phim nghệ thuật châu Á tại DANAFF IV năm 2026.

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Ông Brillante Ma Mendoza – nhà sản xuất, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co (Philipines) đang trao đổi cùng Lãnh đạo VFDA (TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA; Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - Uỷ viên Ban thường vụ VFDA, thành viên Ban Giám khảo BIFF 2026)

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam mở cửa từ ngày 10 đến 13/10 tại BEXCO, giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, hoạt động của VFDA và DANAFF. Bên cạnh quảng bá tác phẩm, sự kiện và hình ảnh Việt Nam, gian hàng tập trung kết nối đối tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim và thu hút các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam thực hiện dự án.

Thông qua hệ thống hình ảnh, video và ấn phẩm, VFDA giới thiệu các hoạt động điện ảnh, chương trình DANAFF V, các sáng kiến phát triển tài năng và dự án phim. Hình ảnh Hà Nội, Đà Nẵng cùng một số địa điểm quay phim tại Việt Nam được giới thiệu nhằm giúp đối tác quốc tế tìm hiểu thêm về văn hóa, cảnh quan và khả năng lựa chọn bối cảnh.

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Ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Véoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch VFDA, TS. Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan (từ trái qua phải)
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Đoàn Indonesia do Bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao Năng lực Văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia dẫn đoàn (thứ ba từ bên phải sang)

Gian hàng cũng cung cấp thông tin về môi trường sản xuất, khả năng hỗ trợ các đoàn phim và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index - PAI), qua đó tạo thêm cơ sở để các đối tác tìm hiểu điều kiện triển khai dự án tại Việt Nam.

DANAFF là một trong những nội dung được tập trung giới thiệu tại Busan. Được VFDA phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023, sau bốn kỳ, liên hoan từng bước mở rộng hoạt động phát triển tài năng, dự án phim và kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực châu Á.

Trong thời gian diễn ra ACFM, đại diện VFDA tiếp tục gặp gỡ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, tổ chức điện ảnh và liên hoan phim quốc tế để trao đổi về sản xuất, đồng sản xuất, phát hành cũng như khả năng đưa các dự án nước ngoài đến quay tại Việt Nam.

Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục các hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: VFDA
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