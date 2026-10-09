“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

Tính đến chiều tối 9/10, “Trại buôn người” hiện đã vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Bên cạnh sức hút của bộ phim, câu chuyện về mức độ phù hợp với khán giả trẻ cũng đang được quan tâm. Một số khán giả mong muốn có phiên bản dành cho trẻ từ 13 tuổi để thông điệp phòng chống mua bán người có thể tiếp cận sớm hơn; ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng những cảnh bạo lực trong phim khiến T16 (dành cho khán giả trên 16 tuổi) vẫn là mức phân loại phù hợp.

Nhà sản xuất, Giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang đã chia sẻ với VOV.VN về khả năng chỉnh sửa phim, những nội dung cần tiết chế và lý do ê-kíp vẫn cho rằng bản chiếu rạp hiện tại nên giữ mức T16.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Nhà sản xuất Mèo Bích Trang.

PV: Trước đề xuất có một phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, ê-kíp đã tính đến phương án biên tập lại “Trại buôn người” ở mức độ nào?

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang: Chúng tôi không chỉ dừng ở mức nghiên cứu lý thuyết mà đã thực sự đưa phương án này vào lộ trình thảo luận nghiêm túc với đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và ê-kíp hậu kỳ. Ngay từ khi thực hiện “Trại buôn người”, trăn trở lớn nhất của Trang và ê-kíp là làm sao để thông điệp cảnh báo này tiếp cận được đối tượng thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi. Đây là lứa tuổi bắt đầu sử dụng mạng xã hội độc lập, chưa có nhiều trải nghiệm sống và dễ trở thành mục tiêu hàng đầu của các bẫy lừa đảo “việc nhẹ lương cao”. Do đó, việc chủ động chuẩn bị một phương án biên tập phù hợp cho lứa tuổi này là điều ê-kíp đã tính tới.

“Trại buôn người” đặt trọng tâm vào cảnh báo những chiếc bẫy lừa đảo, mua bán người.

PV: Nếu thực hiện phiên bản hướng tới khán giả từ 13 tuổi, đâu sẽ là những nội dung ê-kíp phải điều chỉnh nhiều nhất?

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang: Để đáp ứng tiêu chí T13, chúng tôi sẽ phải can thiệp khá toàn diện ở khâu dựng phim. Cụ thể:

Với các cảnh bạo lực và tra tấn, ê-kíp sẽ cắt giảm thời lượng, hạ độ tả thực của các hành vi bạo lực thể xác, thay thế các góc quay cận cảnh bằng góc quay trung hoặc toàn cảnh gián tiếp.

Về lời thoại, chúng tôi sẽ tinh chỉnh các từ ngữ quá góc cạnh, thô ráp hay mang tính đường phố gay gắt để đảm bảo chuẩn mực ngôn ngữ cho lứa tuổi học sinh.

Về tâm lý nhân vật, ê-kíp sẽ tiết chế các phân đoạn gây căng thẳng tâm lý quá mức hoặc dồn ép cảm xúc đến ranh giới hoảng loạn, giúp khán giả tiếp nhận câu chuyện một cách nhẹ nhàng hơn.

PV: Việc cắt giảm những cảnh mạnh có khiến mạch phim và thông điệp cảnh báo về nạn mua bán người bị ảnh hưởng? Ê-kíp sẽ giải bài toán này thế nào?

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang: Đây chắc chắn là bài toán khó nhất đối với người làm sáng tạo. Nếu cắt gọt không khéo, phim sẽ bị vụn mạch và mất đi độ khốc liệt cần thiết để răn đe. Tuy nhiên, ê-kíp sẽ thay đổi thủ pháp thể hiện: thay vì mô tả trực diện sự đau đớn thể xác, chúng tôi sẽ tập trung vào sự tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo và diễn biến tâm lý.

Sự cảnh báo của “Trại buôn người” nằm ở sự thật trần trụi về cái bẫy lừa đảo chứ không nằm hoàn toàn ở yếu tố máu me. Việc dùng âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và biểu cảm gương mặt nhân vật sẽ giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp mà không cần đến các cảnh quay quá bạo lực.

Theo nhà sản xuất, bản phim chiếu rạp hiện tại vẫn nên giữ mức T16 để bảo toàn cấu trúc, cảm xúc và thông điệp của tác phẩm.

PV: Có ý kiến cho rằng “Trại buôn người” có nhiều cảnh bạo lực nên T16 vẫn là mức phân loại phù hợp. Chị nhìn nhận quan điểm này thế nào?

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang: Ê-kíp hoàn toàn đồng tình và tôn trọng quan điểm này. Bản phim chiếu rạp hiện tại được xây dựng đúng với tinh thần T16 nhằm phản ánh chân thực độ khốc liệt của tội phạm buôn người, và mức phân loại này là hoàn toàn chính xác theo quy định của Cục Điện ảnh để bảo vệ tâm lý khán giả.

Việc chúng tôi cân nhắc bản T13 không phải là để “hạ chuẩn” bản phim T16, mà là mong muốn tạo ra một “phiên bản song song” được đo đóng riêng cho môi trường học đường và đối tượng khán giả trẻ hơn.

PV: Nếu phải lựa chọn giữa giữ nguyên bản phim T16 và chỉnh sửa để hướng tới khán giả từ 13 tuổi, chị nghiêng về phương án nào?

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang: Nếu bắt buộc phải chọn một phương án duy nhất cho bản chiếu rạp thương mại, Trang sẽ nghiêng về việc giữ nguyên bản phim T16. Bởi vì đó là tác phẩm trọn vẹn nhất về mặt cấu trúc nghệ thuật, cảm xúc và thông điệp mà đạo diễn cùng ê-kíp muốn truyền tải tới khán giả trưởng thành.

Chúng tôi không muốn vì cố gọt đẽo bản chiếu rạp chính cho vừa khung T13 mà làm giảm trải nghiệm điện ảnh của đại đa số công chúng. Thay vào đó, phiên bản T13 nên được phát triển như một sản phẩm đặc thù riêng.

Nếu thực hiện phiên bản hướng tới khán giả từ 13 tuổi, ê-kíp dự kiến giảm mức độ trực diện của các cảnh bạo lực, tra tấn.

PV: Theo chị, với khán giả thanh thiếu niên, một phiên bản điện ảnh đầy đủ có thực sự cần thiết, hay nên xây dựng một phiên bản riêng tập trung vào thông điệp phòng chống mua bán người?

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang: Trang cho rằng các bạn trẻ không nhất thiết phải xem trọn vẹn 90–100 phút của một bản phim điện ảnh thương mại mang nhiều yếu tố kịch tính. Phương án tối ưu nhất là xây dựng một phiên bản rút gọn đặc biệt hoặc tài liệu chuyên đề, độ dài khoảng 45–60 phút.

Phiên bản này sẽ cô đọng lại quy trình sập bẫy lừa đảo, các kỹ năng nhận diện nguy cơ và tinh thần tương thân tương ái, đồng thời giản lược tối đa các cảnh bạo lực. Đây sẽ là một tài liệu giáo dục trực quan, phù hợp để đưa vào các buổi chiếu chuyên đề, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên tại các trường học trên toàn quốc.

PV: Xin cảm ơn chị!