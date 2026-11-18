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Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã vượt qua biết bao thử thách, làm nên những chiến thắng vẻ vang và những thành tựu lớn lao. Một trong những cội nguồn làm nên sức mạnh ấy chính là tinh thần đại đoàn kết – sự gắn bó, đồng lòng của hàng triệu con người, cùng chung ý chí và khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường.

Ảnh minh họa

Đại đoàn kết không chỉ là sức mạnh được hun đúc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Đó còn là mạch nguồn bền bỉ trong đời sống hôm nay. Bởi vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hằng năm không chỉ là dịp để mỗi cộng đồng gặp gỡ, gắn kết, mà còn là dịp để nhìn lại và bồi đắp sức mạnh từ lòng dân. Năm nay, ý nghĩa ấy được mở rộng khi Ngày hội được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo nên Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tôn vinh sức mạnh gắn kết cộng đồng trong đời sống hôm nay, Ban Thời sự VOV1 – Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt "Đại đoàn kết: Kết nối niềm tin - Hội tụ sức mạnh". Chương trình phát sóng từ 7h - 8h30 ngày 18/11/2026 trên kênh VOV1.

Chương trình phát thanh đặc biệt "Đại đoàn kết: Kết nối niềm tin - Hội tụ sức mạnh" với mục đích cùng nhìn lại mạch nguồn đoàn kết làm nên sức mạnh dân tộc, nhận diện những nguồn lực đang hội tụ và khẳng định vai trò của đại đoàn kết trong hành trình phát triển đất nước hôm nay.

Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình "Đại đoàn kết: Kết nối niềm tin - Hội tụ sức mạnh" gồm 3 phần: Phần 1: Mạch nguồn đại đoàn kết - Sức mạnh từ lòng dân; Phần 2: Muôn sắc màu, một khối đại đoàn kết; Phần 3: Đại đoàn kết - Hội tụ sức mạnh.