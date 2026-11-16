Ngày hội Đại đoàn kết tại Đắk Lắk

Tại buôn Mnang Tar, xã vùng sâu Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, có sự tham gia của người dân 9 thôn, buôn. Các hoạt động giao lưu cồng chiêng, văn nghệ, trưng bày văn hóa truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian tạo dịp để bà con gặp gỡ, tăng cường gắn bó trong cộng đồng.

Ông Y Vinh Tơr và đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo có chuyến công tác tại Đắk Lắk từ ngày 16-18/11, thăm, tặng quà người có uy tín và các hộ người dân tộc thiểu số nghèo tại một số xã vùng khó.

Xã Yang Mao được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Yang Mao và Cư Drăm, thuộc huyện Krông Bông trước đây, có 19 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, đến nay, số hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm gần 48% tổng số hộ toàn xã; nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở còn lớn.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị xã Yang Mao tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị địa phương tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách dân tộc; chú trọng sinh kế, đào tạo nghề và việc làm. Với định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Mnang Tar, việc gìn giữ văn hóa cần gắn với lợi ích của người dân.

“Đề nghị các đồng chí tiếp tục duy trì các hoạt động gắn với các câu lạc bộ về cồng chiêng, văn nghệ, các nghề truyền thống tại địa phương như dệt thổ cẩm, rồi các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống, nhằm cụ thể hóa mục tiêu người dân vừa là chủ thể để giữ gìn văn hóa, vừa là người được hưởng lợi từ các hoạt động văn hóa cũng như là các di sản, cảnh quan của địa phương của chúng ta mang lại”, ông Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà người có uy tín tại xã Yang Mao.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà tập thể UBND xã Yang Mao, 11 Người có uy tín và 50 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Yang Mao.

Bữa cơm đại đoàn kết ở buôn làng của tỉnh Đắk Lắk VOV.VN - Giữa mùa thu hái cà phê, nhiều người dân ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk đã thu xếp công việc, cùng chuẩn bị bữa cơm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Người góp gạo, người mang rau, người đến phụ nấu những món ăn truyền thống. Bữa cơm chung được vun vén bằng sự góp sức của bà con trong buôn.