English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày hội Đại đoàn kết tại Đắk Lắk

Thứ Hai, 22:13, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/11, ông Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk.

Tại buôn Mnang Tar, xã vùng sâu Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, có sự tham gia của người dân 9 thôn, buôn. Các hoạt động giao lưu cồng chiêng, văn nghệ, trưng bày văn hóa truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian tạo dịp để bà con gặp gỡ, tăng cường gắn bó trong cộng đồng.

ngay hoi Dai doan ket tai Dak lak hinh anh 1
Ông Y Vinh Tơr và đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo có chuyến công tác tại Đắk Lắk từ ngày 16-18/11,  thăm, tặng quà người có uy tín và các hộ người dân tộc thiểu số nghèo tại một số xã vùng khó.

Xã Yang Mao được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Yang Mao và Cư Drăm, thuộc huyện Krông Bông trước đây, có 19 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, đến nay, số hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm gần 48% tổng số hộ toàn xã; nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở còn lớn.

ngay hoi Dai doan ket tai Dak lak hinh anh 2
Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị xã Yang Mao tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị địa phương tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách dân tộc; chú trọng sinh kế, đào tạo nghề và việc làm. Với định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại buôn Mnang Tar, việc gìn giữ văn hóa cần gắn với lợi ích của người dân.

“Đề nghị các đồng chí tiếp tục duy trì các hoạt động gắn với các câu lạc bộ về cồng chiêng, văn nghệ, các nghề truyền thống tại địa phương như dệt thổ cẩm, rồi các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống, nhằm cụ thể hóa mục tiêu người dân vừa là chủ thể để giữ gìn văn hóa, vừa là người được hưởng lợi từ các hoạt động văn hóa cũng như là các di sản, cảnh quan của địa phương của chúng ta mang lại”, ông Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

ngay hoi Dai doan ket tai Dak lak hinh anh 3
Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà người có uy tín tại xã Yang Mao.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà tập thể UBND xã Yang Mao, 11 Người có uy tín và 50 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Yang Mao.

15-11-bua-com-5.jpg

Bữa cơm đại đoàn kết ở buôn làng của tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Giữa mùa thu hái cà phê, nhiều người dân ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk đã thu xếp công việc, cùng chuẩn bị bữa cơm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Người góp gạo, người mang rau, người đến phụ nấu những món ăn truyền thống. Bữa cơm chung được vun vén bằng sự góp sức của bà con trong buôn.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk khởi công dự án điện gió gần 4.800 tỷ đồng
Đắk Lắk khởi công dự án điện gió gần 4.800 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 15/11, tại phường Cư Bao, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án điện gió Buôn Hồ 3, có tổng vốn đầu tư gần 4.800 tỷ đồng.

Đắk Lắk khởi công dự án điện gió gần 4.800 tỷ đồng

Đắk Lắk khởi công dự án điện gió gần 4.800 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 15/11, tại phường Cư Bao, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án điện gió Buôn Hồ 3, có tổng vốn đầu tư gần 4.800 tỷ đồng.

Nhà tránh lũ cộng đồng vun đắp tình đoàn kết ở vùng lũ Đắk Lắk
Nhà tránh lũ cộng đồng vun đắp tình đoàn kết ở vùng lũ Đắk Lắk

VOV.VN - Lũ vừa rút, cùng với việc dọn dẹp nhà cửa, người dân vùng rốn lũ Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk lại cùng nhau chỉnh trang những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp nhà tránh lũ, treo cờ, băng rôn, chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhà tránh lũ cộng đồng vun đắp tình đoàn kết ở vùng lũ Đắk Lắk

Nhà tránh lũ cộng đồng vun đắp tình đoàn kết ở vùng lũ Đắk Lắk

VOV.VN - Lũ vừa rút, cùng với việc dọn dẹp nhà cửa, người dân vùng rốn lũ Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk lại cùng nhau chỉnh trang những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp nhà tránh lũ, treo cờ, băng rôn, chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,81% trong năm 2027
Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,81% trong năm 2027

VOV.VN - Ngày 13/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2027 và xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,81% trong năm 2027

Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,81% trong năm 2027

VOV.VN - Ngày 13/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2027 và xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Chăm
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Chăm

VOV.VN - Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ngày hội Đại đoàn kết dân tộc còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ ở thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Chăm

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Chăm

VOV.VN - Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ngày hội Đại đoàn kết dân tộc còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ ở thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

Đại đoàn kết và sức sống văn hóa từ cộng đồng dân cư
Đại đoàn kết và sức sống văn hóa từ cộng đồng dân cư

VOV.VN - Năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, các khu dân cư tại TP.HCM không chỉ biểu dương những gương người tốt, việc tốt mà còn tạo không gian để người dân giao lưu, sẻ chia, gìn giữ bản sắc văn hóa và cùng xây dựng khu phố nghĩa tình.

Đại đoàn kết và sức sống văn hóa từ cộng đồng dân cư

Đại đoàn kết và sức sống văn hóa từ cộng đồng dân cư

VOV.VN - Năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, các khu dân cư tại TP.HCM không chỉ biểu dương những gương người tốt, việc tốt mà còn tạo không gian để người dân giao lưu, sẻ chia, gìn giữ bản sắc văn hóa và cùng xây dựng khu phố nghĩa tình.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục