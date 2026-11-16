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Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Chăm

Thứ Hai, 17:36, 16/11/2026
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VOV.VN - Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ngày hội Đại đoàn kết dân tộc còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ ở thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ).

 

Khi tiếng trống ghi-năng, tiếng kèn saranai âm vang, những điệu múa quạt duyên dáng của những phụ nữ dân tộc Chăm, tất cả tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, ấm áp nghĩa tình và đầy tự hào.

Không khí “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc – Ngày Văn hóa Việt Nam” thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng càng thêm sôi nổi với những chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ được chuẩn bị chu đáo, công phu. Những lời ca, điệu múa không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng về một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Đa Quốc Sử, có mặt tại ngày hội phấn khởi cho biết, ngày hội năm nay được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập thôn Tịnh Mỹ với thôn Cảnh Diễn thành thôn Cảnh Diễn.

“2 thôn nhập lại thành 1 và tinh thần đoàn kết luôn thắt chặt, cùng nhau làm ăn, kinh tế ngày càng phát triển. Hôm nay kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo tôi các hoạt động hưởng ứng tại làng Chăm này là rất tốt. Còn về chính sách thì Nhà nước quan tâm rất nhiều, đủ mọi mặt. Những vấn đề cử tri nêu ra đều được các đại biểu tiếp thu và phản ánh rất kịp thời. Nhà nước rất quan tâm đến người dân tộc” - ông Sử nói. 

Cảnh Diễn là 1 trong 7 thôn của xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng. Trong thôn có 637 hộ với 3.301 khẩu, đa số là dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni, Bà La Môn.

Đời sống nhân dân trong thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích canh tác 191 ha. Ngoài sản xuất lúa, bà con đã mạnh dạn chuyển sang trồng như: cây sen, dừa, mít, mì… và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Một ít hộ tham gia mua bán kinh doanh nhỏ.

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Ông Ức Viết Cung, một chức sắc Chăm Bà La Môn  

Nhờ sản xuất, chăn nuôi phát triển nên những năm gần đây đời sống kinh tế trong thôn đã có những bước khởi sắc. Toàn thôn có 120 hộ giàu, 223 hộ khá, 278 hộ trung bình, hộ cận nghèo 16 hộ, khôg có hộ nghèo. Nhà cửa khang trang, phương tiện cũng được mua sắm nhiều để đi lại thuận tiện. Trong thôn không có nhà dột nát.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động lễ hội như: Kate, Ramưwan và lễ làng hằng năm đều được tổ chức chu đáo, thu hút đông đảo người dân tham gia trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ văn hóa, tinh thần nhân dân và phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Ức Viết Cung, một chức sắc Chăm Bà La Môn (thầy Pasaih) chia sẻ, sau khi 2 thôn sáp nhập, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo vẫn được tăng cường; thực hiện tốt quy ước, hương ước, phong trào, lễ hội truyền thống của người Chăm nơi đây.

“Giữa 2 làng tuy khác đạo nhưng khi có chủ trương sáp nhập thì bà con 2 làng ai cũng đồng tình ủng hộ. Riêng bản thân tôi là một chức sắc, tôi cũng hết lòng phụng sự chuyện đạo giáo và thắt chặt tình đoàn kết với các chức sắc Hồi giáo Bà ni” - ông Cung cho biết thêm. 

Trong năm 2026, qua thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư, đã có nhiều gia đình, tập thể, cá nhân trong thôn nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương, khen thưởng.

Toàn thôn có 605 hộ/637 hộ đạt danh hiệu “Gia đình Văn hoá” chiếm tỷ lệ 95%. Năm 2026, có 6 hộ công nhận danh hiệu “ Gia đình Văn hoá tiêu biểu”.

Ông Đàng Văn Thân, Trưởng thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, nhất trí của các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo, cán bộ đảng viên nơi cư trú tại địa bàn với tinh thần trách nhiệm cùng nhau ra sức xây dựng quê hương mình tiến bộ.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tạo sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị thôn; thực hiện việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cụ thể hơn; tiếp tục đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở; giữ gìn vệ sinh môi trường, làm sao đường làng ngõ xóm cho nó sạch đẹp, an ninh trật tự được giữ vững, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân thôn Cảnh Diễn trong tình hình mới” - ông Thân nói. 

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Đại diện các hộ gia đình nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”

Ông Lê Minh Hải, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông qua ngày hội, thôn Cảnh Diễn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần tự quản và sự đồng thuận trong nhân dân.

"Trong thời gian tới phía địa phương tiếp tục quan tâm đến giao thông nông thôn, ánh sáng an ninh, rồi lắp camera an ninh, vấn đề này đã nằm trong dự án của của xã và xã đã ban hành nghị quyết, thống nhất rồi. Tiếp tục chỉ đạo cho thôn làm sao phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa của đồng bào Chăm, rồi các lễ hội truyền thống. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo để cho sự gắn kết, đoàn kết giữa đồng bào Chăm Bà La Môn giáo và Hồi giáo Bà Ni, làm sao tạo sự đồng thuận và cùng nhau gắn bó để phát triển kinh tế - xã hội" - ông Hải nói. 

Khi mỗi người biết trân trọng sự khác biệt và cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp, thì tình đoàn kết sẽ ngày càng bền chặt, bản sắc văn hóa sẽ tiếp tục được trao truyền và sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên. Đó cũng chính là nền tảng, là động lực để Ban Điều hành thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

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Hỗ trợ bà con dân tộc Chăm, tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả sau lũ

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, ngày 5/12, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng dân quân xã triển khai hỗ trợ bà con dân tộc Chăm tại thôn Lâm Giang khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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