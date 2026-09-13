English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi - nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Khmer

Chủ Nhật, 06:00, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, chắp tay bái, chào hỏi là một cử chỉ quen thuộc, hiện diện trong giao tiếp hằng ngày cũng như các nghi lễ tôn giáo, truyền thống. Cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa về sự kính trọng, lễ phép và cách ứng xử giữa người với người.

Trong văn hóa ứng xử của người Khmer, chắp tay không chỉ đơn thuần là một động tác chào hỏi mà còn thể hiện tuổi tác, địa vị, mối quan hệ và mức độ tôn kính đối với người đối diện. Trải qua thời gian, đôi bàn tay chắp lại đã trở thành một nét đẹp văn hóa, được cộng đồng Khmer gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với những người có tuổi tác, địa vị tương đương hoặc bạn bè, hai bàn tay được chắp ở ngang ngực. Khi người nhỏ tuổi hoặc có địa vị thấp hơn chào người lớn tuổi, người có địa vị cao hơn hoặc cấp trên, hai bàn tay được đưa lên ngang miệng; người được chào đáp lễ bằng cách chắp tay ở ngang ngực.

cu chi chap tay bai, chao hoi - net dep trong doi song van hoa cua nguoi khmer hinh anh 1
Cách chắp tay chào nhau có độ tuổi và địa vị ngang nhau.

Mức độ cung kính cao hơn được thể hiện bằng động tác chắp tay ngang chóp mũi. Đây là cách con cháu chào cha mẹ, ông bà; học trò chào thầy cô giáo hoặc thể hiện sự kính trọng đối với những người có công ơn với mình. Khi kính lễ các vị sư hoặc những người đặc biệt tôn kính, hai bàn tay được đưa lên ngang mày. Với các vị thần linh, chư thiên và những đối tượng linh thiêng, hai bàn tay được đưa cao hơn, lên trên trán.

cu chi chap tay bai, chao hoi - net dep trong doi song van hoa cua nguoi khmer hinh anh 2
Trẻ em Khmer được học cách chắp tay bái nhà sư hoặc những người đặc biệt tôn kính từ khi vào chùa học chữ.

Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hóa Khmer, cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi có lịch sử lâu đời. Hình thức chào hỏi này được cho là đã xuất hiện từ trước khi Phật giáo du nhập vào vùng đất của người Khmer, gắn với đời sống tín ngưỡng từ thời Bà La Môn giáo. Ông Achar Thạch Sinh, thành viên Ban quản trị chùa Lò Gạch, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, là người có niềm đam mê nghiên cứu phong tục, tập quán và sưu tầm những cổ vật mang văn hóa Khmer, cho biết: “Theo những tài liệu tôi đọc được, cử chỉ chắp tay bái, chào hỏi nhau xuất hiện trước khi Phật giáo du nhập vào vùng đất này, tức từ khi đồng bào Khmer còn theo Bà La Môn giáo. Khi chuyển qua đạo Phật, thì cử chỉ chắp tay bái và một số nghi thức từ thời Bà La Môn giáo vẫn được người Khmer lưu giữ, thực hiện cho đến hiện tại”.

cu chi chap tay bai, chao hoi - net dep trong doi song van hoa cua nguoi khmer hinh anh 3
5 cấp độ chắp tay bái, chào hỏi theo phong tục truyền thống Khmer (Ảnh: FB).

Cùng với sự phát triển của Phật giáo, chắp tay bái ngày càng gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng Khmer. Trong các nghi lễ Phật giáo, hoa sen thường được lựa chọn để dâng lên Đức Phật, bởi đây là loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và cao quý. Hai bàn tay chắp lại, các ngón tay hướng lên, tạo hình như một đóa sen chớm nở, được xem là biểu tượng của sự thành kính và tôn nghiêm.

Từ nghi thức lễ bái trong đời sống tôn giáo, cử chỉ chắp tay dần được vận dụng trong giao tiếp hằng ngày, trở thành một chuẩn mực ứng xử được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Achar Thạch Sang, thành viên Ban quản trị chùa Thạch Điệp, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Tất cả nghi thức truyền thống cũng như tôn giáo, cụ thể là các nghi thức được tiến hành trong chùa hiện nay đều được thể hiện qua cử chỉ chắp tay bái. Đây là cử chỉ thể hiện sự tôn kính, lễ phép và mang bản sắc riêng của dân tộc Khmer. Sự cung kính được đề cao trong văn hóa ứng xử của người Khmer”.

cu chi chap tay bai, chao hoi - net dep trong doi song van hoa cua nguoi khmer hinh anh 4
Cô dâu - chú rể bái tạ ơn cha mẹ hai bên trước khi chính thức lấy nhau.

Không chỉ xuất hiện trong các nghi lễ ở chùa, chắp tay bái còn hiện diện trong nhiều phong tục truyền thống của đồng bào Khmer, đặc biệt là lễ cưới. Trong một đám cưới truyền thống, cô dâu và chú rể thực hiện lễ bái tháp bai sây - bàn thờ tổ, thể hiện sự cung kính đối với tổ tiên hai họ. Động tác này được thực hiện bằng cách chắp hai bàn tay, đưa điểm giữa lên ngang chân mày và nghiêng mặt xuống, thể hiện sự xin phép và mong được tổ tiên chứng giám cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ.

Ông Maha Thạch Thiệt, ở xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, là một Achar am hiểu về giáo lý, phong tục, tập quán và thường đóng vai trò chủ trì, hướng dẫn các nghi thức trong lễ cưới, cho biết: “Một trong những nghi thức bắt buộc trong lễ cưới của đồng bào Khmer là cô dâu, chú rể phải tiến hành lễ bái tháp bai sây và bàn thờ tổ, thể hiện sự cung kính đến tổ tiên hai họ. Động tác bái là hai bàn tay chắp lại, đưa lên giữa chân mày, nghiên mặt xuống để xin phép cũng như sự chứng giám của tổ tiên”.

cu chi chap tay bai, chao hoi - net dep trong doi song van hoa cua nguoi khmer hinh anh 5
Đại diện 2 họ và cô dâu - chú rể thực hiện lễ bái xin phép, thỉnh cầu tổ tiên chứng giám.

Mỗi dân tộc đều có những cách thức riêng để thể hiện sự tôn trọng. Có nơi bắt tay, có nơi cúi đầu, cúi người, cũng có nơi đặt tay lên ngực hoặc lên vai người được kính trọng. Những hình thức ấy đều bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, phong tục, tập quán và tín ngưỡng của mỗi dân tộc. Đối với người Khmer, sự tôn trọng được thể hiện cả qua lời nói và cử chỉ. Trong đó, chắp tay bái, chắp tay chào là hình thức dễ nhận biết nhất, trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa ứng xử của đồng bào Khmer.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống có nguy cơ bị mai một, việc hiểu đúng ý nghĩa và thực hành đúng nghi thức chắp tay bái, chào hỏi càng có ý nghĩa trong gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer. Bởi đằng sau một động tác tưởng như giản dị là sự lễ phép, lòng thành kính và những chuẩn mực ứng xử đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trao truyền cử chỉ ấy cũng chính là trao truyền một phần bản sắc văn hóa, để những giá trị tốt đẹp của cha ông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ghe Ngo mini điên điển: Sân chơi hè của thiếu nhi Khmer Cà Mau
Ghe Ngo mini điên điển: Sân chơi hè của thiếu nhi Khmer Cà Mau

VOV.VN - Những chiếc ghe Ngo mini độc đáo được làm từ những cành điên điển khô, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, đã góp thêm cho mùa hè thiếu nhi địa phương một Giải đua ghe Ngo mini điên điển thực sự cuốn hút và nhiều ý nghĩa.

Ghe Ngo mini điên điển: Sân chơi hè của thiếu nhi Khmer Cà Mau

Ghe Ngo mini điên điển: Sân chơi hè của thiếu nhi Khmer Cà Mau

VOV.VN - Những chiếc ghe Ngo mini độc đáo được làm từ những cành điên điển khô, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, đã góp thêm cho mùa hè thiếu nhi địa phương một Giải đua ghe Ngo mini điên điển thực sự cuốn hút và nhiều ý nghĩa.

Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa
Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Tháng 8 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội, diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”.

Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

Tháng 8 khám phá văn hóa Khmer miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

VOV.VN - Tháng 8 này, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), xã Đoài Phương, Hà Nội, diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”.

Đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ
Đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 26/7, tại chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa, cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tôn vinh nét đẹp văn hóa Khmer.

Đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 26/7, tại chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào Khmer tổ chức lễ dâng y tắm mưa, cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tôn vinh nét đẹp văn hóa Khmer.

Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ
Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

VOV.VN - Với những nghệ sĩ quần chúng trẻ đang góp phần giữ lửa nghệ thuật Khmer tại Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ chùa Bốn Mặt (xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ), điều níu giữ họ suốt nhiều năm qua là tình yêu chân thành dành cho văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, chứ không để mưu sinh hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

VOV.VN - Với những nghệ sĩ quần chúng trẻ đang góp phần giữ lửa nghệ thuật Khmer tại Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ chùa Bốn Mặt (xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ), điều níu giữ họ suốt nhiều năm qua là tình yêu chân thành dành cho văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, chứ không để mưu sinh hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

Độc đáo lễ cầu an “Bun Komsan Sroc” của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long
Độc đáo lễ cầu an “Bun Komsan Sroc” của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

VOV.VN - Lễ cầu an không chỉ là dịp để đồng bào Khmer Nam Bộ tạ ơn đất trời sau vụ mùa bội thu, mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh cầu mong sự bình yên cho phum sóc. Tại Vĩnh Long, nghi lễ này mang đậm tính nhân văn và tinh thần gắn kết cộng đồng sâu sắc.

Độc đáo lễ cầu an “Bun Komsan Sroc” của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

Độc đáo lễ cầu an “Bun Komsan Sroc” của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long

VOV.VN - Lễ cầu an không chỉ là dịp để đồng bào Khmer Nam Bộ tạ ơn đất trời sau vụ mùa bội thu, mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh cầu mong sự bình yên cho phum sóc. Tại Vĩnh Long, nghi lễ này mang đậm tính nhân văn và tinh thần gắn kết cộng đồng sâu sắc.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc