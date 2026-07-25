Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

Chiếu Cà Hom - Trăm năm dệt hồn quê Khmer giữa miền Tây sông nước

VOV.VN - Giữa những cánh đồng lác xanh mướt trải dài theo ở xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long, tiếng thoi đưa vẫn đều đặn vang lên như nhịp thở của thời gian. Hơn một thế kỷ trôi qua, làng nghề dệt chiếu Cà Hom không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống thường nhật mà còn dệt nên ký ức, văn hóa mảnh đất này