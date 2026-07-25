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Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ
Thứ Bảy, 08:01, 25/07/2026

Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

VOV.VN - Với những nghệ sĩ quần chúng trẻ đang góp phần giữ lửa nghệ thuật Khmer tại Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ chùa Bốn Mặt (xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ), điều níu giữ họ suốt nhiều năm qua là tình yêu chân thành dành cho văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, chứ không để mưu sinh hay tìm kiếm sự nổi tiếng.

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Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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