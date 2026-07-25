Giữ lửa nghệ thuật Khmer bằng nhiệt huyết tuổi trẻ

VOV.VN - Với những nghệ sĩ quần chúng trẻ đang góp phần giữ lửa nghệ thuật Khmer tại Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ chùa Bốn Mặt (xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ), điều níu giữ họ suốt nhiều năm qua là tình yêu chân thành dành cho văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer, chứ không để mưu sinh hay tìm kiếm sự nổi tiếng.
VOV.VN - Lễ cầu an không chỉ là dịp để đồng bào Khmer Nam Bộ tạ ơn đất trời sau vụ mùa bội thu, mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh cầu mong sự bình yên cho phum sóc. Tại Vĩnh Long, nghi lễ này mang đậm tính nhân văn và tinh thần gắn kết cộng đồng sâu sắc.
VOV.VN - Giữa những cánh đồng lác xanh mướt trải dài theo ở xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long, tiếng thoi đưa vẫn đều đặn vang lên như nhịp thở của thời gian. Hơn một thế kỷ trôi qua, làng nghề dệt chiếu Cà Hom không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống thường nhật mà còn dệt nên ký ức, văn hóa mảnh đất này
VOV.VN - Ngày 22/5 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer”.
VOV.VN - Ngôi chùa của đồng bào Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.
VOV.VN - Tại Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ - nơi quy tụ nhiều tài năng nghệ thuật, nữ nghệ sĩ Srey Mum không chỉ sở hữu giọng hát hay, múa đẹp mà còn là một trong những diễn viên chủ lực của đoàn. Kế thừa dòng máu nghệ thuật từ gia đình, chị không ngừng nuôi dưỡng đam mê trên con đường nghệ thuật của mình.