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Việt Nam trong nhóm đầu Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc

Thứ Năm, 06:01, 01/10/2026
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VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc vẫn ghi nhận đà tăng trưởng sau 8 tháng năm 2026, cho thấy quốc gia này đang duy trì sức hút mạnh mẽ với khách du lịch.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, trong tháng 8/2026 số lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt 2,25 triệu lượt, cao nhất trong các thống kê theo tháng của nước này từ trước đến nay.

Tính chung lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc từ tháng 1 - tháng 8/2026 đã đạt mức cao kỷ lục với trên 15.050.000 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đã vượt mốc 15 triệu sớm hơn một tháng so với năm 2025. Báo cáo cũng cho biết từ tháng 1 đến tháng 8, chi tiêu của người nước ngoài cho các giao dịch thẻ liên quan đến du lịch tăng 48,5%, đạt 14.018 tỷ KRW (khoảng trên 10 tỷ USD) và cũng là một kỷ lục mới.

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Thành phố Busan là điểm đến du lịch hàng đầu tại Hàn Quốc

Trong bối cảnh tăng trưởng mạnh về lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc, sự gia tăng du khách Trung Quốc đại lục rất đáng chú ý, với 4,816 triệu lượt, tăng 29%. Lượng khách du lịch từ các nước Đông Nam Á đến Hàn Quốc cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nổi bật có thị trường Philippines với 454.000 lượt, tiếp theo là Việt Nam (407.000 lượt), Indonesia (295.000 lượt), Singapore (243.000 lượt), Thái Lan (230.000 lượt)... 

Bên cạnh đó theo một báo cáo khác, trong tháng 8, số lượng khách du lịch Hàn Quốc ra nước ngoài tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.431.000 lượt. Tính chung từ tháng 1 đến tháng 8/2026, con số này đạt gần 20 triệu lượt, đạt khoảng 98,7% so với mức trước đại dịch COVID-19.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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