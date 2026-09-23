Trung Thu từ Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc có gì khác nhau?

Tết Trung Thu từ lâu đã gắn với hình ảnh trăng rằm, những cuộc sum họp gia đình và các nghi thức cầu mong mùa màng thuận lợi. Tuy nhiên, cách đón dịp lễ này tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ở Đông Á không hoàn toàn giống nhau.

Từ trò chơi xúc xắc ở Trung Quốc, múa rồng lửa tại Hồng Kông đến những bữa tiệc nướng ở Đài Loan hay phong tục ngắm trăng của người Nhật, mỗi nơi lại có cách gìn giữ và tiếp nối những tập tục riêng.

Trung Quốc: Trung Thu mang nhiều sắc thái địa phương

Với lãnh thổ rộng lớn, Trung Quốc có nhiều phong tục Trung Thu khác nhau giữa các địa phương. Bên cạnh truyền thuyết Hằng Nga và tục ngắm trăng, một số vùng vẫn duy trì những trò chơi và món ăn riêng vào dịp rằm tháng Tám.

Tại Hạ Môn, một hoạt động nổi tiếng là Bo Bing - trò chơi tung sáu con xúc xắc trong bát để xác định phần thưởng. Phong tục này có lịch sử hàng trăm năm và được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc.

Bánh Trung Thu tại Trung Quốc cũng có nhiều biến thể. Khác với loại bánh kiểu Quảng Đông phổ biến ở Hồng Kông, bánh kiểu Tô Châu thường có lớp vỏ nhiều lớp, giòn, với các loại nhân ngọt hoặc mặn. Bánh kiểu Bắc Kinh có kết cấu chắc hơn, trong khi bánh Trung Thu Vân Nam nổi bật với sự kết hợp giữa vị ngọt và mặn, trong đó có loại sử dụng giăm bông địa phương.

Những khác biệt về nguyên liệu, cách chế biến và tập tục cho thấy ngay trong một quốc gia, Trung Thu cũng mang nhiều màu sắc văn hóa vùng miền.

Hồng Kông: Đèn lồng và múa rồng lửa

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), rằm tháng Tám là dịp các thành viên trong gia đình quây quần, cùng thưởng thức bánh Trung Thu và ngắm trăng. Nhiều người cũng chọn ra ngoài trời, đến các công viên hay khu vực ven biển để tận hưởng đêm trăng.

Đèn lồng là một phần quen thuộc của không khí Trung Thu. Bên cạnh những mẫu truyền thống, trẻ em ngày nay còn sử dụng nhiều loại đèn lấy cảm hứng từ các nhân vật hoạt hình, truyện tranh và văn hóa đại chúng.

Một trong những hoạt động đặc sắc nhất là múa rồng lửa Tai Hang. Theo Cục Du lịch Hồng Kông, con rồng lửa dài 67 m được gắn khoảng 12.000 que hương đang cháy, di chuyển qua những con phố tại Tai Hang. Phong tục có từ thế kỷ 19 này hiện được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bánh Trung Thu truyền thống ở Hồng Kông thường có nhân hạt sen, kết hợp với lòng đỏ trứng muối. Ngày nay, bên cạnh những hương vị truyền thống còn xuất hiện nhiều phiên bản mới để phù hợp với thị hiếu hiện đại.

Đài Loan: Trung Thu gắn với những bữa tiệc nướng

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Trung Thu cũng là dịp gia đình, bạn bè gặp gỡ và cùng ngắm trăng. Bánh Trung Thu và bưởi là những món ăn quen thuộc trong dịp này.

Một nét đặc biệt trong cách đón Trung Thu của người dân Đài Loan ngày nay là tổ chức tiệc nướng. Các thành viên trong gia đình hoặc nhóm bạn quây quần bên bếp nướng ngoài trời, vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Theo cơ quan du lịch Đài Loan, việc nướng đồ ăn vào Trung Thu là một tập tục xuất hiện tương đối muộn nhưng đã trở nên rất phổ biến. Trong khi đó, những phong tục có từ trước vẫn gắn với ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu và các nghi thức tạ ơn mùa màng.

Hàn Quốc: Chuseok là dịp trở về và tưởng nhớ tổ tiên

Tại Hàn Quốc, lễ hội vào rằm tháng Tám được gọi là Chuseok, một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm.

Chuseok là dịp các thành viên trong gia đình trở về quê, gặp gỡ người thân, tưởng nhớ tổ tiên và cùng thưởng thức những món ăn truyền thống. Theo Korea.net, Chuseok diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, gắn với việc mừng mùa thu hoạch và bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên.

Món ăn tiêu biểu trong dịp này là songpyeon, loại bánh làm từ bột gạo có hình bán nguyệt. Bánh được chuẩn bị để dâng trong nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, sau đó các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức.

Chuseok còn gắn với ganggangsullae, điệu múa dân gian trong đó những người phụ nữ nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa hát vừa múa dưới ánh trăng. Năm 2009, ganggangsullae được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việt Nam: Đèn ông sao, múa lân và Chú Cuội

Tại Việt Nam, Tết Trung Thu có dấu ấn đặc biệt trong đời sống trẻ em. Những cuộc rước đèn, múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng rằm đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ.

Trong những ngày cận Trung Thu, đèn ông sao với khung tre, giấy màu xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Các đội múa lân tập luyện, các gia đình chuẩn bị bánh trái và mâm cỗ để đón đêm rằm.

Bánh nướng và bánh dẻo là hai loại bánh Trung Thu phổ biến tại Việt Nam. Nhiều gia đình còn chuẩn bị mâm ngũ quả, bánh trái để dâng lên bàn thờ tổ tiên trước khi cùng nhau phá cỗ, ngắm trăng.

Trung Thu Việt Nam còn gắn với hình tượng Chú Cuội và cây đa trên cung trăng. Theo câu chuyện dân gian, Cuội có một cây thuốc kỳ diệu. Khi cây đa bật rễ bay lên trời, Cuội cố níu giữ và bị kéo theo lên tận mặt trăng.

Từ đó, hình ảnh Chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa trở thành một phần quen thuộc trong những câu chuyện kể cho trẻ em mỗi dịp Trung Thu.

Nhật Bản: Ngắm trăng và bánh dango

Nếu tại Việt Nam, Trung Thu gắn nhiều với trẻ em thì ở Nhật Bản, nét văn hóa nổi bật trong dịp này là Tsukimi - phong tục ngắm trăng mùa thu.

Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, Tsukimi được tổ chức vào dịp ngày 15 tháng 8 theo lịch âm truyền thống. Người Nhật thường bày cỏ susuki, các sản vật mùa thu và Tsukimi dango để cảm tạ mùa màng và thưởng ngoạn ánh trăng.

Tsukimi dango là những viên bánh tròn làm từ bột gạo, có hình dáng gợi liên tưởng đến mặt trăng. Cỏ susuki - một loại cỏ lau của Nhật Bản - cũng thường được dùng để trang trí, tượng trưng cho mùa màng bội thu.

Một điểm thú vị khác nằm ở cách người Nhật hình dung những bóng tối trên mặt trăng. Thay vì Chú Cuội dưới gốc đa như trong văn hóa dân gian Việt Nam, nhiều người Nhật liên tưởng đến hình ảnh một chú thỏ đang giã mochi. Hình tượng này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và vẫn gắn liền với phong tục ngắm trăng ngày nay.

Dù khác biệt về tên gọi, món ăn hay nghi thức, những lễ hội diễn ra quanh dịp rằm tháng Tám ở Đông Á vẫn có nhiều điểm giao thoa. Đó là thời điểm con người hướng về gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, cảm tạ mùa màng và gửi gắm những mong ước tốt đẹp. Dưới cùng một vầng trăng, mỗi nền văn hóa lại kể câu chuyện Trung Thu theo cách riêng.