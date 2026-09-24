Hai điểm đến Việt Nam được khách Hàn Quốc ưa thích dịp Tết Trung thu

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy xu hướng tiết kiệm chi phí và ưu tiên điểm đến gần của khách Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu tại Hàn Quốc) năm nay, từ ngày 24 - 26/9/2026. Trong đó, Đà Nẵng và Nha Trang là 2 điểm đến của Việt Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu tìm kiếm phòng nghỉ và vé máy bay từ thị trường Hàn Quốc.

Đà Nẵng và Nha Trang là 2 điểm đến tại Việt Nam thu hút sự quan tâm từ thị trường Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Chuseok

So với kỳ nghỉ Chuseok kéo dài khoảng một tuần vào năm ngoái, năm nay kỳ nghỉ lễ ngắn hơn khiến hành vi du lịch của người dân Hàn Quốc có sự điều chỉnh. Khảo sát từ nền tảng Skyscanner cho thấy lượng tìm kiếm chuyến bay khởi hành từ Hàn Quốc tăng 92,4% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thời gian chuyến đi thực tế của du khách Hàn Quốc chỉ đạt trung bình 3,3 ngày. Quỹ thời gian hạn chế khiến phần lớn người dân Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn các điểm đến du lịch nước ngoài có chặng bay ngắn, thời gian dưới 5 giờ.

Trong xu hướng này, Việt Nam cùng với Nhật Bản là 2 điểm đến nhận được sự quan tâm lớn từ du khách Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Nha Trang và Đà Nẵng ghi nhận tỷ lệ tìm kiếm và đặt chỗ cao hàng đầu từ người dùng Hàn Quốc. Theo Skyscanner, Nha Trang đứng vị trí thứ 2 trong danh sách tìm kiếm trên nền tảng này với 13,9%, trong khi Đà Nẵng xếp thứ 6 với 7,4%.

Tương tự, dữ liệu từ các nền tảng Trip.com và Agoda đều ghi nhận xu hướng ưu tiên các điểm đến gần của du khách Hàn Quốc trong dịp này. Trong đó, các điểm đến tại Nhật Bản đứng đầu về số lượng tìm kiếm, tiếp theo là Việt Nam với 2 điểm đến phổ biến là Đà Nẵng và Nha Trang. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy Đà Nẵng và Nha Trang ngày càng được nhận diện tốt tại thị trường Hàn Quốc, nhất là dòng khách thích đi du lịch tự túc.

Thời gian qua, Đà Nẵng và Nha Trang duy trì lượng khách ổn định từ Hàn Quốc nhờ các đường bay thẳng thuận tiện, hạ tầng dịch vụ nghỉ dưỡng phát triển và chi phí du lịch hợp lý. Bên cạnh đó, mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí gia đình tại các thành phố ven biển đáp ứng tốt nhu cầu thư giãn của khách Hàn Quốc trong các kỳ nghỉ ngắn ngày.