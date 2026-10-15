Đồng Nai xem doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển



Sáng 15/10, TP.Đồng Nai phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026.

Đồng Nai đồng hành cùng nhà đầu tư Hàn Quốc

Thành phố Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng trong kết nối vùng Đông Nam Bộ và các thị trường quốc tế, có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức, gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa.

Với những chính sách đầu tư cởi mở, thông thoáng và cơ chế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt những dư địa từ “vùng dự trữ phát triển", Đồng Nai có tiềm năng lớn để khai thác, phát triển, trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, logistics của khu vực phía Nam và cả nước.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành uỷ Đồng Nai cho biết, Nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 là định hướng quan trọng để thành phố phát huy các lợi thế và mở rộng không gian phát triển.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư thành thành uỷ Đồng Nai

Nghị quyết xác định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giữ vai trò đầu mối kết nối vùng, kết nối quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với 2.304 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 47,1 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất với 469 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD.

Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của thành phố.

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên

TP. Đồng Nai mong muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tổng hợp, kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

“Đồng Nai xác định doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, Đồng Nai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, chia sẻ và phối hợp giải quyết vướng mắc để cùng phát triển”, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Đồng Nai tận dụng lợi thế để mở rộng hợp tác

Theo bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Đồng Nai là nơi mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoạt động đầu tư trên nhiều lĩnh vực gồm: sản xuất linh kiện phụ tùng, kho vận... Hàn Quốc hiện đứng vị trí số 1 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Đồng Nai cũng như quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Bà Lee Miyon mong rằng, trong tương lai, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai trong các lĩnh vực, như: linh kiện và vật liệu tiên tiến, thân thiện với môi trường, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng, với vị trí chiến lược trong mạng lưới công nghiệp, sản xuất và logistics phía Nam, cùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào khai thác, Đồng Nai có nhiều tiềm năng trở thành cực tăng trưởng đa chức năng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp, tổ chức, địa phương của Hàn Quốc tham dự hội nghị

Hội nghị này góp phần quảng bá hình ảnh một Đồng Nai năng động, rộng mở; đồng thời tăng cường kết nối và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Đồng Nai nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung.

“Đồng Nai cần tận dụng lợi thể hạ tầng kết nổi, thúc đẩy thương mại và đầu tư cân bằng, bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch; cùng xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, an toàn, nhất là trong bán dẫn, năng lượng và khoáng sản với sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt Nam", ông Văn nói.

Tại hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp của Đồng Nai và Hàn Quốc đã ký các Bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phát triển ở nhiều lĩnh vực.