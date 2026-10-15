English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai xem doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển

Thứ Năm, 17:20, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đây là dịp để TP.Đồng Nai cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Hàn Quốc gặp gỡ, trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng sắp tới.


Sáng 15/10, TP.Đồng Nai phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026. 

Đồng Nai đồng hành cùng nhà đầu tư Hàn Quốc

Thành phố Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng trong kết nối vùng Đông Nam Bộ và các thị trường quốc tế, có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức, gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa.

Với những chính sách đầu tư cởi mở, thông thoáng và cơ chế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt những dư địa từ “vùng dự trữ phát triển", Đồng Nai có tiềm năng lớn để khai thác, phát triển, trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, logistics của khu vực phía Nam và cả nước.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành uỷ Đồng Nai cho biết, Nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 là định hướng quan trọng để thành phố phát huy các lợi thế và mở rộng không gian phát triển.

Dong nai xem doanh nghiep han quoc la doi tac quan trong trong phat trien hinh anh 1
Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư thành thành uỷ Đồng Nai

Nghị quyết xác định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giữ vai trò đầu mối kết nối vùng, kết nối quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với 2.304 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 47,1 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất với 469 dự án hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD.

Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của thành phố.

Dong nai xem doanh nghiep han quoc la doi tac quan trong trong phat trien hinh anh 2
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên

TP. Đồng Nai mong muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tổng hợp, kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

“Đồng Nai xác định doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, Đồng Nai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại, chia sẻ và phối hợp giải quyết vướng mắc để cùng phát triển”, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Đồng Nai tận dụng lợi thế để mở rộng hợp tác

Theo bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Đồng Nai là nơi mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoạt động đầu tư trên nhiều lĩnh vực gồm: sản xuất linh kiện phụ tùng, kho vận... Hàn Quốc hiện đứng vị trí số 1 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Đồng Nai cũng như quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Dong nai xem doanh nghiep han quoc la doi tac quan trong trong phat trien hinh anh 3
Bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Bà Lee Miyon mong rằng, trong tương lai, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai trong các lĩnh vực, như: linh kiện và vật liệu tiên tiến, thân thiện với môi trường, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng, với vị trí chiến lược trong mạng lưới công nghiệp, sản xuất và logistics phía Nam, cùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào khai thác, Đồng Nai có nhiều tiềm năng trở thành cực tăng trưởng đa chức năng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Dong nai xem doanh nghiep han quoc la doi tac quan trong trong phat trien hinh anh 4
Hơn 200 đại biểu là các doanh nghiệp, tổ chức, địa phương của Hàn Quốc tham dự hội nghị

Hội nghị này góp phần quảng bá hình ảnh một Đồng Nai năng động, rộng mở; đồng thời tăng cường kết nối và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Đồng Nai nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung.

“Đồng Nai cần tận dụng lợi thể hạ tầng kết nổi, thúc đẩy thương mại và đầu tư cân bằng, bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch; cùng xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, an toàn, nhất là trong bán dẫn, năng lượng và khoáng sản với sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp Việt Nam", ông Văn nói.

Tại hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp của Đồng Nai và Hàn Quốc đã ký các Bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phát triển ở nhiều lĩnh vực.

img_1047.jpg

Đồng Nai kích hoạt sức mạnh nội tại từ nghị quyết tới hành động

VOV.VN - Không chỉ là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn FDI, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế bệ phóng cho khối doanh nghiệp nội địa. Lấy Nghị quyết 16 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị làm đòn bẩy, thành phố định vị kinh tế tư nhân là trụ cột cho sự phát triển tự chủ, bứt phá và bền vững.

 

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chăm lo người yếu thế, bài toán an sinh xã hội tại Đồng Nai
Chăm lo người yếu thế, bài toán an sinh xã hội tại Đồng Nai

VOV.VN - Trong quá trình phát triển kinh tế, Đồng Nai luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và chăm lo đời sống tinh thần, địa phương hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc, người có công, người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Chăm lo người yếu thế, bài toán an sinh xã hội tại Đồng Nai

Chăm lo người yếu thế, bài toán an sinh xã hội tại Đồng Nai

VOV.VN - Trong quá trình phát triển kinh tế, Đồng Nai luôn chú trọng bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và chăm lo đời sống tinh thần, địa phương hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc, người có công, người yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát hiện di vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai
Phát hiện di vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai

VOV.VN - Tối 9/10, thông tin từ Đội K76 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, đặc biệt trong đó có một phần mộ đi kèm di vật mang manh mối vô cùng quan trọng.

Phát hiện di vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai

Phát hiện di vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai

VOV.VN - Tối 9/10, thông tin từ Đội K76 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, đặc biệt trong đó có một phần mộ đi kèm di vật mang manh mối vô cùng quan trọng.

"Cơn lốc" đô thị hóa ở Đồng Nai và nỗi trăn trở giữ "nếp nhà"
"Cơn lốc" đô thị hóa ở Đồng Nai và nỗi trăn trở giữ "nếp nhà"

VOV.VN - Đồng Nai, vùng đất hội tụ 37 dân tộc cùng sinh sống đang từng bước nỗ lực cứu lấy những giá trị văn hóa, di sản bản địa trước nguy cơ mai một; từng bước biến di sản thành tài sản sinh kế bền vững cho bà con.

"Cơn lốc" đô thị hóa ở Đồng Nai và nỗi trăn trở giữ "nếp nhà"

"Cơn lốc" đô thị hóa ở Đồng Nai và nỗi trăn trở giữ "nếp nhà"

VOV.VN - Đồng Nai, vùng đất hội tụ 37 dân tộc cùng sinh sống đang từng bước nỗ lực cứu lấy những giá trị văn hóa, di sản bản địa trước nguy cơ mai một; từng bước biến di sản thành tài sản sinh kế bền vững cho bà con.

Trao giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam
Trao giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú hãng KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam.

Trao giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam

Trao giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng 8/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú hãng KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam.

Việt Nam trong nhóm đầu Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc
Việt Nam trong nhóm đầu Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc vẫn ghi nhận đà tăng trưởng sau 8 tháng năm 2026, cho thấy quốc gia này đang duy trì sức hút mạnh mẽ với khách du lịch.

Việt Nam trong nhóm đầu Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc

Việt Nam trong nhóm đầu Đông Nam Á về lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc

VOV.VN - Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc vẫn ghi nhận đà tăng trưởng sau 8 tháng năm 2026, cho thấy quốc gia này đang duy trì sức hút mạnh mẽ với khách du lịch.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp