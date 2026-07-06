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Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

Thứ Hai, 06:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Trong nhiều tháng, DC Studios biết rằng bộ phim Supergirl không hiệu quả. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 khi hãng phim thử nghiệm bản dựng của chính mình so với bản dựng của đạo diễn Craig Gillespie.

Trước khi công chiếu chính thức, điểm số của Supergirl vào tháng 3/2026 lại giảm xuống khi DC Studios tổ chức một cuộc thi đánh giá, thử nghiệm các phiên bản dựng phim cạnh tranh từ nhà làm phim Craig Gillespie và từ chính hãng phim do James Gunn và Peter Safran điều hành.

Đó là khoảnh khắc vô cùng thất vọng đối với những người liên quan, bởi vì rủi ro rất cao, đặc biệt là đối với DC. Supergirl sẽ là một thử thách quan trọng đối với bộ phận của Warner Bros. Vài tháng sau, kết quả của bộ phim Supergirl giờ đã được nhiều người biết đến. Bộ phim, với Milly Alcock thủ vai nhân vật chính với kinh phí từ 170 triệu đến 180 triệu đô la, đã thất bại thảm hại ngay trong tuần đầu ra mắt, chỉ thu về 37,1 triệu đô la, thậm chí còn thấp hơn cả bộ phim bom tấn bị chỉ trích nặng nề khác thuộc vũ trụ DC, Joker: Folie a Deux năm 2024, vốn chỉ thu về 37,6 triệu đô la và không phải do Gunn và Safran đạo diễn.

Dang sau that bai cua milly alcock trong supergirl sai lam tu noi chien hau ky hinh anh 1

Và mặc dù một thất bại không nhất thiết là bằng chứng buộc tội cả loạt phim, và đã có rất nhiều bài phân tích về lý do bộ phim thất bại: Liệu Alcock có phù hợp với vai diễn? Liệu Gillespie có phù hợp với cách thể hiện? Khán giả có chán các siêu anh hùng không? Việc ra mắt phim vào cuối tháng 6 có phải là một sai lầm? Ngân sách có quá cao không?... số phận của Supergirl có thể đã được định đoạt từ rất sớm.

Nhiều nguồn tin cho biết rằng Gunn và Gillespie có những bất đồng về hướng đi sáng tạo của bộ phim, và bộ phim chưa bao giờ tìm được hướng đi đúng đắn trong quá trình hậu kỳ. Theo nhiều nguồn tin nội bộ, điểm số thử nghiệm, được tính trên thang điểm 100 và chưa bao giờ vượt quá 60 điểm. Một nguồn tin khác cho biết điểm số cao nhất của bộ phim là 70. Theo một người trong cuộc cho biết: “Họ không có cùng chí hướng sáng tạo” là cách nói lịch sự để diễn tả tình hình.

Một số nguồn tin nội bộ khác lại phản bác nhận định này, cho rằng Gunn, Safran và Gillespie có những mâu thuẫn lành mạnh thường gặp giữa các nhà làm phim và hãng phim trong quá trình làm ra một bộ phim hay hơn. Nhiều nguồn tin cho biết cả hai đều tôn trọng tài năng làm phim của Gillespie, người nổi tiếng với việc dẫn dắt Margot Robbie đến đề cử Oscar cho phim I, Tonya.

Dang sau that bai cua milly alcock trong supergirl sai lam tu noi chien hau ky hinh anh 2

Quá trình quay phim kết thúc vào tháng 5/2025, và ngay từ mùa thu năm đó, hãng phim và Gillespie đã biết bộ phim không ổn. Sau buổi chiếu thử vào tháng 12 cho thấy kết quả chỉ ở mức tạm được, hãng phim quyết định tự mình giải quyết vấn đề và đảm nhiệm khâu hậu kỳ để tạo ra bản dựng riêng. Hãng phim cũng mời nhà biên kịch Jeremy Slater, một người được Gunn yêu thích và từng viết kịch bản cho một bộ phim chưa được thực hiện dựa trên nhóm siêu anh hùng DC, The Authority, để hỗ trợ quá trình hậu kỳ.

Những vấn đề khác của bộ phim vẫn chưa rõ ràng, nhưng người ta biết rằng âm nhạc là một điểm gây tranh cãi quan trọng. Từ bộ phim Guardians of the Galaxy đầu tiên của mình, Gunn đã khẳng định mình là bậc thầy về nhạc phim và việc sử dụng âm nhạc một cách khéo léo, nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã tìm được bài hát phù hợp và sử dụng nó đúng lúc. Gillespie cũng nổi tiếng với việc kết hợp âm nhạc vào phim, như trong Cruella năm 2021 của ông, trong đó nhân vật phản diện Cruella de Vil của Disney được khắc họa như một kẻ nổi loạn nhạc punk rock trong giới thời trang London.

Theo các nguồn tin, bộ phim đã có ít nhất bốn buổi chiếu thử, được tổ chức vào tháng 12/2025 cũng như tháng 2 và 3/2026. Trong khi người dùng mạng xã hội và giới phê bình đang chế giễu việc bộ phim sử dụng bản cover bài hát The Middle của Jimmy Eat World, thì điểm nhấn chính trong phân cảnh cuối cùng của buổi chiếu tháng 2 lại là bản cover bài Girls Just Want to Have Fun của Cyndi Lauper. Việc lựa chọn bài hát này là do Gunn đề xuất, nhưng cuối cùng đã bị loại bỏ để thay thế bằng bản cover của Jimmy Eat World.

Dang sau that bai cua milly alcock trong supergirl sai lam tu noi chien hau ky hinh anh 3

Bộ phim sử dụng hai người dựng phim. Một là Tatiana S. Riegel, cộng sự lâu năm của Gillespie, người đã dựng phim cho các tác phẩm Lars and the Real Girl, I, Tonya và Cruella của ông. Người thứ hai là Fred Raskin, người dựng phim lâu năm của Gunn, người đã làm việc trên tất cả các phim Guardians of the Galaxy và loạt phim DC, Peacemaker, của Gunn và cũng là người dựng phim quen thuộc của Quentin Tarantino. Ông được mời tham gia vào giai đoạn sau của quá trình sản xuất và chứng tỏ là một nhân tố quan trọng trong việc kiểm duyệt dần dần của hãng phim.

Vào giữa mùa đông năm 2025, điểm số bài kiểm tra đã được cải thiện và đạt mức thấp 70. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chỉnh sửa bản dựng đó, hãng phim quyết định tổ chức một cuộc thi bằng cách tạo ra hai bản dựng, một của Gillespie và một của hãng phim.

Hiện chưa rõ những khác biệt chính là gì, nhưng một nguồn tin cho biết phiên bản của Gillespie dài hơn 11 phút và có nhiều cảnh quay hơn về nhân vật phản diện Krem, do Matthias Schoenaerts thủ vai. Khi hai phiên bản cạnh tranh được kiểm tra, điểm số bất ngờ giảm đáng kể, mặc dù phiên bản của hãng phim nhỉnh hơn phiên bản của Gillespie… nhưng chỉ hơn hai điểm, theo các nguồn tin. Phiên bản của Gillespie đạt điểm cao về lựa chọn bài hát, nhịp điệu và nhân vật phản diện. Giành chiến thắng sít sao, dù chỉ là chiến thắng trung bình, hãng phim đã chọn bản dựng của mình để trình chiếu tại rạp. Một người trong nội bộ hãng phim cho biết sự khác biệt không quá rõ rệt.

Dang sau that bai cua milly alcock trong supergirl sai lam tu noi chien hau ky hinh anh 4

Những người trong nội bộ hãng phim cho rằng quá trình trao đổi qua lại này là chuyện thường tình. Nhưng những người khác, bao gồm một nhà làm phim thuộc loạt phim này, người đã giấu tên khi trả lời phỏng vấn cho bài viết này nhưng không tham gia vào dự án Supergirl, lại có quan điểm trái ngược. “Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ, nhưng nó không bình thường. Nếu một hãng phim đầu tư tiền vào quá trình thử nghiệm, điều đó có nghĩa là họ rất coi trọng một số vấn đề nhất định”.

“Mặc dù Supergirl không đạt được kỳ vọng doanh thu phòng vé của chúng tôi, nhưng đó chỉ là một phần trong chiến lược dài hạn rộng lớn hơn tại DC Studios mà chúng tôi vẫn tin tưởng”, Safran nói, đánh dấu một lần hiếm hoi giám đốc điều hành hãng phim bình luận về một bộ phim thất bại ngay trong tuần đầu ra mắt.

Và Gunn sẽ tiếp tục phát triển các ý tưởng của mình, nhưng sự thất bại của Supergirl đã khiến Gunn bị soi xét kỹ lưỡng, người đã tự định vị mình là gương mặt đại diện của công ty hơn bất kỳ người đứng đầu hãng phim nào trước đây, nhờ vào lượng thông tin khổng lồ mà ông đăng tải trên mạng xã hội và những bình luận trên báo chí về việc kiểm soát chất lượng.

Thách thức đối với Gunn và cả DC Studios là phải tìm ra ranh giới mong manh giữa việc thân thiện và việc tin tưởng vào quan điểm nghệ thuật mạnh mẽ đã dẫn dắt ông suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, DC Studios đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn cả sự thất bại của Supergirl. Đó là nỗi lo lắng về việc Paramount của David Ellison sắp mua lại Warner Bros. 

Và có lẽ thách thức lớn nhất phía trước đối với Gunn và Safran là dẫn dắt một hãng phim siêu anh hùng đi đúng hướng khi mà thể loại phim siêu anh hùng không còn là thể loại “bất khả xâm phạm” đối với khán giả nữa. “Thế hệ Gen Z không quan tâm đến phim siêu anh hùng, Thể loại đó thuộc về thế hệ Millennials”, một giám đốc hãng phim nhận xét.

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Điều gì khiến Supergirl của Milly Alcock khác biệt với Superman?

VOV.VN - Là một phần trong hành trình tái khởi động Vũ trụ Điện ảnh DC, bộ phim Supergirl mang đến một màu sắc hoàn toàn mới. Không kể về một nữ siêu anh hùng hoàn hảo, bộ phim theo chân Kara Zor-El trên hành trình đối diện với những tổn thương trong quá khứ và tìm kiếm vị trí của mình giữa vũ trụ bao la.

Thư Vũ/VOV.VN (biên dịch)
Hollywood Reporter
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