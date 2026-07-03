VOV.VN - "Đêm trên Cha-lo" của nhạc sĩ Phạm Tuyên là khúc hát ấm áp nghĩa tình, ngợi ca cuộc sống kiên cường và tình quân dân nơi biên giới xa xôi. Bài hát do Ngọc Tú và tốp ca nam Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Em đi giữa biển vàng" là bài hát của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo (thơ: Nguyễn Khoa Đăng) là một trong những ca khúc thiếu nhi xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam, được nhiều thế hệ học sinh yêu thích. Bài hát do Thu Băng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Em bay trong đêm pháo hoa" của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích tựa như một giấc mơ lấp lánh, đưa các em nhỏ bay cao trong niềm vui rộn rã. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Reo vang bình minh" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mang âm hưởng trong sáng, rộn ràng như ánh nắng ban mai, chắp cánh cho những ước mơ bay xa. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Mùa hoa phượng nở" của nhạc sĩ Hoàng Vân gọi về một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, cánh phượng đỏ thắm và kỷ niệm mái trường. Bài hát do Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Tiến lên đoàn viên" của nhạc sĩ Phạm Tuyên là khúc ca tự hào, khơi dậy khát vọng vươn lên, rèn luyện của thế hệ trẻ Việt Nam. Bài hát do Thanh Huyền và Đội Sơn Ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.