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Đi lên trong ánh bình minh
Thứ Sáu, 06:00, 11/09/2026

Đi lên trong ánh bình minh

VOV.VN - Khơi dậy khí thế lao động hăng say và tinh thần kiến thiết, dựng xây đất nước, bài hát "Đi lên trong ánh bình minh" của nhạc sĩ Vũ Thanh do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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