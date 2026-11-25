Lò Thị Kiên đã trở nên thân quen với nhiều người dân ở Điện Biên trong những năm qua. Từ bản Na Phay, xã Mường Nhà, cô gái Thái 9X ấy không chỉ cầm mic song ngữ Thái – Việt duyên dáng, mà còn ca múa giỏi, tự viết nhạc tiếng Thái và bền bỉ góp sức giữ gìn hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.

Sinh ra và lớn lên giữa bản làng người Thái ở Điện Biên, những làn điệu dân ca, tiếng khèn, tiếng tính tẩu cùng nếp sinh hoạt thường ngày đã thấm vào ký ức của Kiên từ thuở bé. Bên hiên nhà sàn đơn sơ, cô gái trẻ kể về niềm say mê ấy bằng ánh mắt sáng và sự trân quý.

Lò Thị Kiên và các bạn thanh niên đã làm nhiều sản phẩm bằng song ngữ Thái - Kinh để giới thiệu về Điện Biên trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử

“Xuất phát từ niềm đam mê yêu quý những bộ trang phục, rồi các nét đẹp truyền thống như là khăn piêu, rồi là những văn hóa của dân tộc Thái, em đam mê từ lâu rồi và muốn giữ gìn và phát triển văn hóa của dân tộc mình và lan tỏa đến mọi người trên khắp đất nước mình”, Lò Thị Kiên chia sẻ.

Từ những câu chuyện đời thường, phong tục tập quán của bà con hay lời dặn dò của người lớn trong nhà, Kiên bắt đầu chép lại những lời ca bằng tiếng Thái. Chưa cần phòng thu hay nhạc cụ cầu kỳ, chỉ với cuốn sổ nhỏ, cây bút và cảm xúc thật thà chắt lọc từ cuộc sống, từng bài hát cứ thế ra đời. Với Kiên, mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu, mà còn là cách giữ lại tiếng nói, nếp nghĩ và tâm hồn của người Thái. Những bài hát của cô đều có sắc thái riêng, hướng về vẻ đẹp của đất và người Điện Biên.

Lò Thị Kiên khiến nhiều người mến mộ bởi giọng dẫn song ngữ Thái – Việt mượt mà cùng tài ca múa, sáng tác các bài hát Thái

Lò Thị Kiên cho biết: “Những nội dung em hướng đến là ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, đặc biệt là những nét đẹp của Điện Biên nói chung và bà con dân tộc Thái nói riêng. Trong đó em cũng xen kẽ ca ngợi tình yêu đôi lứa để qua đó thể hiện nét đẹp của cả các dân tộc khác nữa”.

Văn hóa Thái với Kiên không nằm trên trang sách hay sân khấu lớn mà nằm ngay trong nhịp sống thường ngày: từ nếp nhà, mảnh nương, thửa ruộng đến cách con người đối đãi với nhau và với thiên nhiên. Trước khi làm clip hay dựng MV để đưa các nét đẹp ấy đến gần hơn với người trẻ, Kiên và nhóm bạn đều bàn bạc kỹ, tìm gặp các nghệ nhân, người cao tuổi để hỏi cho rõ từng chi tiết từ trang phục, lời thoại đến phong tục, tránh làm sai lệch nét xưa.

Lan tỏa để nhiều bạn trẻ tiếp cận và hứng thú hơn với việc tìm hiểu văn hóa Thái

Lò Thị Kiên chia sẻ: “Ban đầu em cũng nghĩ là giữ gìn văn hóa truyền thống bằng những lời hát cổ. Nhưng em thấy các bạn trẻ hiện nay dễ tiếp cận hơn với nhạc hiện đại nên em kết hợp cả âm nhạc hiện đại, để song song gìn giữ, kết hợp hai thể loại đó bằng sự giao thoa để các bạn trẻ tiếp cận được nhiều hơn và hứng thú hơn với văn hóa Thái và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Thái”.

Không chỉ dừng ở ca hát hay làm phim ngắn, tiểu phẩm trên Facebook, TikTok, Zalo, Kiên còn làm MC song ngữ tiếng Thái và tiếng phổ thông trong các chương trình văn hóa, cộng đồng. Với cô, hễ tiếng nói của dân tộc còn vang lên, còn được sử dụng mỗi ngày thì văn hóa vẫn có cơ hội nối dài. Sự miệt mài ấy khiến bà con trong bản ngoài mường thêm quý mến.

Lò Thị Kiên và các bạn trẻ đang nỗ lực bảo tồn các nét đẹp văn hóa...

Ông Lò Văn Ơn, già làng ở xã Thanh Yên, chia sẻ niềm vui khi thấy lớp trẻ như Kiên biết trân trọng cội nguồn: “Là con gái dân tộc Thái, cháu Kiên đã làm được nhiều việc, giữ được bản sắc dân tộc người Thái. Như là những câu chuyện cổ tích của người Thái kể lại trước đây, cháu đã đóng thành phim này, thành bài hát, rồi hát trên đĩa cho bà con dân tộc Thái biết được. Thứ hai nữa, cháu ấy còn làm MC, nói được cả tiếng phổ thông và tiếng Thái lúc có đám cưới đám hỏi hoặc lên nhà mới... cháu ấy làm rất tốt. Có những người trẻ làm được như thế, chúng tôi - những người già rất tự hào về công việc của các cháu. Mong muốn các cháu lớp trẻ nên học tập và giữ gìn bản sắc dân tộc mình nhiều hơn như cháu Kiên”.

... bởi "Văn hóa là hồn cốt của dân tộc"

Những thước phim mộc mạc quay giữa đời sống thường nhật của Kiên cũng chạm tới nhiều khán giả trẻ. Quàng Thị Hậu ở xã Thanh An, tỉnh Điện Biên là một trong những người thường xuyên theo dõi các bài đăng của Kiên: “Em thấy bạn Kiên có nhiều bài đăng có bối cảnh về các nét văn hóa truyền thống trong đời sống của bà con dân tộc Thái tại nhà, tại đồng ruộng, nương… Qua đó em cũng được hiểu thêm về đời sống người Thái và em cũng muốn tìm hiểu thêm về văn hóa thái và văn hóa các dân tộc”.

Từ sự lan tỏa ấy, nhiều bạn trẻ của Kiên cũng dần thay đổi cách nhìn, cùng xắn tay góp sức để giữ gìn và lan toả các nét đẹp văn hóa dân tộc. Tòng Văn Thuận ở bản Phiêng Ban, xã Thanh An, là một người bạn như thế: “Sau khi được thấy những sản phẩm, thành quả của bạn Kiên đã đem lại thì mình cũng thấy được nét đep văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc mình và rất hào hứng trong việc góp phần vào lan tỏa điều này. Nên mình đã cùng với Kiên để lan tỏa, không ngừng tìm tòi học hỏi các giá trị văn hóa từ nhiều nguồn để đảm bảo việc lan tỏa các nét đẹp văn hóa của dân tộc mình được rộng rãi hơn”.

Nét đẹp văn hóa Thái đang tiếp tục sống động trong nhịp thở của thế hệ trẻ hôm nay

Giữa bao biến chuyển và xu hướng hiện đại hôm nay, việc một cô gái 9X chọn quay về lắng nghe và kể tiếp câu chuyện của bản làng mình là điều đáng trân quý. Những việc làm nhỏ mà bền bỉ mỗi ngày, nét đẹp văn hóa Thái đang tiếp tục sống động trong nhịp thở của thế hệ trẻ hôm nay.