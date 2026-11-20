Rời xa phố thị, họa sĩ Lê Minh Đức chọn hơn hai năm lặng lẽ ẩn mình giữa những ngọn đồi mù sương ở Vân Hồ, Sơn La. Cuộc trở về Hà Nội lần này với trưng bày triển lãm cá nhân “Ngọn đồi - Không có hay không” tại không gian S+ (Hà Nội) không chỉ trình diện hơn hai mươi tác phẩm hội họa ấn tượng, phá cách và nghệ thuật sắp đặt gốm, mà còn là hành trình tự vấn đầy chiêm nghiệm của người nghệ sĩ.

Triển lãm cá nhân “Ngọn đồi - Không có hay không” của họa sĩ Lê Minh Đức tại không gian S+ (Hà Nội).

Họa sĩ Lê Minh Đức và hành trình... đi qua sương mù

Trong không gian nghệ thuật ấn tượng của “Ngọn đồi - Không có hay không”, Lê Minh Đức miên man trong dòng ký ức. Họa sĩ kể, có những buổi sáng trên đồi, anh bước ra khỏi hiên nhà và đi dọc theo con đường phủ kín sương mù. Ngay trước mặt, mái nhà vẫn hiện ra gần gũi, thân thuộc. Thế nhưng, chỉ cần bước thêm vài bước rồi ngoái đầu nhìn lại, toàn bộ ngôi nhà đã tan biến vào màn sương trắng đục.

Khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi đời thường ấy lại gieo vào lòng người họa sĩ những câu hỏi day dứt: “Mình đang ở đâu? Mình là ai trong thế giới rộng lớn này? Và khi mọi thứ thân thuộc nhất cũng có thể biến mất trong chớp mắt, điều gì sẽ còn ở lại để xác nhận sự tồn tại của một con người?”.

Tác phẩm “Sợi chỉ treo linh hồn” trưng bày tại triển lãm

Hơn hai năm Lê Minh Đức rời xa Hà Nội là quãng thời gian anh vừa tự nhốt mình, vừa tự thả mình vào sự tĩnh lặng tuyệt đối của núi rừng Tây Bắc. Ngắm bức tranh “Sợi chỉ treo linh hồn”, người ta liên tưởng tới có những ngày buồn đến mức chỉ ngước nhìn lên trên trần nhà, trên bầu trời, cũng gợi ra cảm giác chông chênh như "Sợi chỉ treo linh hồn". Câu chuyện đời thường hiện lên trong các bức tranh sơn mài với mặt trời đỏ rực như thế giới thu nhỏ, treo lơ lửng bằng một luồng sáng mỏng manh sau khung cửa gỗ trầm mặc.

Trở lại Hà Nội vào những ngày chớm đông, Lê Minh Đức mang theo toàn bộ gia tài tinh thần của hơn hai năm ẩn dật ấy đặt vào không gian S+. Dưới những vòm gạch trầm và khoảng không gian sáng tối được tiết chế vừa đủ, hơn hai mươi bức tranh cùng cụm nghệ thuật sắp đặt gốm hiện lên như một cuốn nhật ký thị giác.

Những tác phẩm đầy cá tính dưới vòm gạch trầm và ánh sáng ấn tượng.

Giới mỹ thuật từng biết đến một Lê Minh Đức (Đức con) với những bức tranh "nịnh" mắt, bán chạy hay giỏi kỹ năng và mạnh bản năng. Đến "Ngọn đồi - Không có hay không", người ta bắt gặp một Lê Minh Đức gai góc, trần trụi, tự do, phóng khoáng và phá cách hơn bao giờ hết.

Anh không còn bị trói buộc bởi những niêm luật cổ điển của sơn mài truyền thống. Lê Minh Đức không chấp nhận sự mài giũa nhẵn mịn đến mức hoàn hảo. Trên nền ghi hoặc đen, anh dùng sơn ta truyền thống để vẩy những đường cong ngẫu hứng, phóng khoáng.

Theo nhà lý luận phê bình mỹ thuật Đặng Thanh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Hà Nội, chính lối vẩy sơn táo bạo trên bề mặt tranh đã mài nhẵn ấy đã giúp Đức "đương đại hóa" chất liệu sơn mài, tạo nên hiệu quả thị giác mạnh mẽ và mở ra chiều sâu "ý tại ngôn ngoại" cho người thưởng lãm.

Song hành với sơn mài là cụm nghệ thuật sắp đặt gốm mang tên "Khảo cổ ký ức". Không men bóng bẩy, không màu sắc bắt mắt, những khối tượng đầu người bằng gốm của Đức giữ nguyên "tính mộc" thô ráp với những đường nét thẳng tắp, nằm hoặc ngả nghiêng về nhiều hướng khác nhau.

Trưng bày "Vết ký ức".

Lê Minh Đức gọi đó là duyên, là những ngẫu nhiên của thời gian. Dòng thời gian muốn chảy về đâu thì chảy. Với anh, đó là ẩn dụ về kiếp người. Có người đứng lên. Có người nằm xuống. Mỗi người nhìn về một hướng khác nhau giữa dòng chảy sinh diệt, giống như những tế bào cũ mất đi nhưng thực thể con người vẫn tiếp tục hiện hữu. Sự kết hợp giữa sơn mài trầm mặc và gốm mộc mạc ấy được ví như "một cuộc song tấu tựa như blue rock vừa chói gắt vừa da diết, trầm buồn".

Một đóa hoa đêm trong tranh của họa sĩ Lê Minh Đức.

Từ giằng xé hiện sinh đến "tính ngộ", buông bỏ và chạm vào “miền không”

Từng bức tranh bán trừu tượng, từng tác phẩm sắp đặt đưa người xem như lần theo những nấc thang nội tâm của người nghệ sĩ. Đó là "Ký ức xám", "Vết ký ức", "Bồn chứa phù hoa", "Ổ khóa tâm lý" đến "Khủng hoảng hiện sinh", "Sợi dây nhân sinh" rồi chạm tới "Mắt của không" và "Miền không".

Một tác phẩm ấn tượng thu hút sự chú ý của người thưởng lãm.

Lê Minh Đức không thích thuyết minh dài dòng về tranh của mình. Chỉ vài từ ngắn, vài câu nói nửa chừng. Anh muốn người xem tự suy ngẫm. Anh không muốn lời nói làm mất đi ngôn ngữ riêng của hội họa. Anh gọi những tác phẩm này đơn giản là sự phơi bày bản ngã. Những "vết ký ức" hệt như dấu vân tay của chính mình, ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác. Trong thế giới quan của Đức, con người, cái cây, con cá hay hòn đá trên nương đều được trộn lẫn vào nhau như một bộ bài, cùng tồn tại trong một chỉnh thể tổng hòa, không tách rời.

Dưới góc nhìn của người làm nghề, họa sĩ Nguyễn Hiển nhận thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong tư tưởng nghệ thuật của Lê Minh Đức. Anh khẳng định: “Nếu những sáng tác trước đây của Đức nặng tính đấu tranh, tuyên truyền hoặc dồn nén nhiều giằng xé, đau đớn trước cuộc đời, thì loạt tranh lần này lại mang đậm tinh thần "buông bỏ" và hướng tới vô vi, tính ngộ”.

Họa sĩ Nguyễn Hiển.

Điều đặc biệt nằm ở cách Lê Minh Đức xử lý ánh sáng và gam màu trầm. Đó là sắc nâu đất, đen thẫm và xám mù sương, những gam màu gợi nhắc nỗi cô đơn của người nghệ sĩ khi đối diện với chính mình giữa núi rừng vắng lặng. Thế nhưng, bức tranh không hề đẩy người xem vào sự tù túng hay bi lụy. Giữa khoảng mênh mông u trầm ấy, Đức khéo léo giữ lại những "lối thoát" bằng những phẩy vàng ta sáng rực, le lói như đốm lửa nhỏ, những ánh vui tươi hay sinh mệnh đang cựa mình trong sương sớm. Tranh của Lê Minh Đức trầm mà sáng.

"Tranh là người”. Họa sĩ Nguyễn Hiển chia sẻ khi ngắm nhìn những bức chân dung tự vấn của Lê Minh Đức. Ở ngoài đời, người nghệ sĩ có thể cười nói, giao thiệp, nhưng chỉ khi trở về trong cô độc, đối diện với toan vẽ và đất sét, mọi khát vọng, dằn vặt lẫn sự an nhiên mới bộc lộ chân thực nhất. Tác phẩm tại trưng bày lần này có những chuyển động nhưng tĩnh tại, trầm lắng, nội tâm.

Những ngày Hà Nội chớm sang đông, ghé “Ngọn đồi – Không có hay không”, đắm mình vào không gian nghệ thuật của Lê Minh Đức để thấm những trăn trở, giằng xé nội tâm. Để thấy những bối rối, suy tư, trăn trở, hỗn loạn, những băn khoăn hiện sinh của tuổi trung niên. Nhưng sau tất cả, là để nhận ra một chiều sâu nội tâm da diết, trầm buồn nhưng tĩnh lặng trên hành trình buông bỏ để tìm ra chính mình.

Họa sĩ Lê Minh Đức.

Ngọn đồi trong sương mù Vân Hồ rốt cuộc "có hay không" có lẽ không còn là câu hỏi cần lời giải đáp rạch ròi. Bởi sau tất cả những kiếm tìm và chiêm nghiệm, điều đọng lại rõ ràng nhất chính là một Lê Minh Đức đã lao động hết mình, sống trọn vẹn với từng cung bậc của kiếp người, để rồi tìm thấy sự bình yên ngay trong chính cõi lòng mình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, “Ngọn đồi – không có hay không” là một trưng bày mỹ thuật bán trừu tượng mang dấu ấn cá nhân khác biệt, ấn tượng, đạt độ chín, chiều sâu ý tưởng, kỹ thuật, ngôn ngữ hội họa.

Triển lãm trưng bày mở cửa chào đón công chúng yêu hội họa và người sưu tầm từ ngày 14/11 đến 24/12/2026 tại không gian S+, 168 Trấn Vũ, Hà Nội.