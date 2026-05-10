中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm và câu chuyện về những “cừu đen”

Chủ Nhật, 06:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là một bộ phim trinh thám hài với ý tưởng đàn cừu đi phá án, “Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm” còn gây chú ý khi lồng ghép câu chuyện về định kiến và sự khác biệt. Từ hành trình điều tra cái chết bí ẩn của George Hardy, phim mở ra câu chuyện về những “cừu đen” trong tập thể.

Giữa nhiều tác phẩm thiên về tiếng cười và yếu tố giải trí nhanh, “Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm” lại chọn cách kể nhẹ nhàng nhưng nhiều lớp nghĩa hơn. Bộ phim mở đầu bằng cái chết bí ẩn của George Hardy do Hugh Jackman thủ vai là một người chăn cừu sống giản dị, có thói quen đọc truyện trinh thám cho đàn cừu nghe mỗi tối mà không hề biết rằng chúng hiểu tất cả.

Sau khi George đột ngột qua đời, đàn cừu bắt đầu nghi ngờ đây không chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Từ đó, chúng âm thầm mở cuộc điều tra riêng để tìm ra chân tướng vụ việc. Ý tưởng “đàn cừu phá án” tạo nên màu sắc mới lạ cho bộ phim, đặc biệt khi toàn bộ kiến thức điều tra của chúng đều đến từ những câu chuyện George từng kể.

Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 1
Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 2
Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 3

Phim mang màu sắc trinh thám khá rõ với hàng loạt nghi phạm liên quan đến khối tài sản lớn mà George để lại. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác căng thẳng liên tục, tác phẩm giữ nhịp kể vừa phải và tập trung nhiều hơn vào cách những “thám tử bốn chân” quan sát thế giới xung quanh.

Đàn cừu không chỉ nhìn vào bằng chứng như dấu vân tay hay ngoại phạm, mà còn đánh giá con người qua thái độ, dáng đi và cả… mùi hương. Một người có vẻ lịch thiệp nhưng mang “mùi đáng ngờ” hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bị theo dõi. Chính kiểu suy luận vừa thông minh vừa ngây ngô này đã tạo nên chất hài duyên dáng và khác biệt cho bộ phim.

Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 4
Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 5

Trong số các nhân vật, Sebastian là chú cừu nổi bật nhất. Đây là “cừu đen” đúng nghĩa với màu lông khác biệt và tính cách có phần tách biệt khỏi đàn. Sebastian không lớn lên cùng những con cừu khác mà được George mang về sau quãng thời gian từng bị dùng làm trò tiêu khiển tại hội chợ. Quá khứ ấy khiến chú trở nên dè dặt, thực tế và luôn giữ khoảng cách với tập thể.

Hình tượng Sebastian cũng là chi tiết giúp bộ phim mang nhiều ý nghĩa hơn một câu chuyện phá án thông thường. Thành ngữ “black sheep of the family” vốn dùng để chỉ người bị xem là khác biệt hoặc “làm xấu mặt” gia đình được phim khai thác khá rõ. Nhưng thay vì nhìn “cừu đen” theo hướng tiêu cực, tác phẩm lại cho thấy đây có thể là người hiểu chuyện và sẵn sàng bảo vệ tập thể nhất.

Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 6
Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 7
Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 8

Một chi tiết đáng chú ý khác là hình ảnh “winter lamb” - những chú cừu sinh vào mùa đông. Trong đàn tồn tại quan niệm rằng cừu sinh vào mùa xuân là “bình thường”, còn cừu mùa đông bị xem là bất thường và thường bị xa lánh. Đây cũng là cách bộ phim nói về những định kiến mà con người vô tình tạo ra trong cộng đồng.

Chú cừu non không tên ban đầu bị xem nhẹ nhưng dần chứng minh giá trị của mình khi phát hiện nhiều chi tiết quan trọng trong quá trình điều tra. Sự thay đổi trong cách nhìn của Lily với chú cừu nhỏ cũng trở thành bước phát triển cảm xúc đáng chú ý của phim.

Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 9
Doi tham tu cuu An mang luc nua dem va cau chuyen ve nhung cuu den hinh anh 10

Điểm thú vị của “Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm” nằm ở việc phim không biến thông điệp trở nên nặng nề hay giáo điều. Mọi thứ được kể bằng không khí nhẹ nhàng, đôi lúc hài hước nhưng vẫn đủ cảm xúc để chạm đến người xem. Tác phẩm khiến khán giả dễ liên tưởng đến cảm giác từng bị đánh giá chỉ vì mình khác biệt với số đông.

Dù không phải một bộ phim trinh thám quá phức tạp, tác phẩm vẫn đủ hấp dẫn nhờ cách xây dựng nhân vật và hành trình phá án của đàn cừu. Bắt đầu từ một vụ án bí ẩn, phim dần mở rộng thành câu chuyện về sự thấu hiểu, chấp nhận khác biệt và giá trị của những cá thể từng bị xem là “lạc loài”.

minions_quai_vat_1.jpg

Trailer mới của Minions & Quái vật gây sốt với dàn cast toàn sao Oscar

VOV.VN - Sau đoạn trailer đầu tiên gây chú ý với ý tưởng Minions làm phim quái vật, Minions & Quái (Minions & monsters) tiếp tục tung trailer mới, hé lộ rõ hơn hành trình chinh phục Hollywood của binh đoàn vàng đình đám cùng dàn diễn viên lồng tiếng quy tụ hàng loạt tên tuổi từng đoạt giải Oscar.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm phim hoạt hình trinh thám phim trinh thám Hugh Jackman phim chiếu rạp phim hoạt hình phim hài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng
Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng

VOV.VN - Mỗi khi mùa hè trở lại, khán giả lại có thói quen tìm về những bộ phim mang màu của nắng, ký ức và tuổi trẻ. Call Me by Your Name vẫn là cái tên đặc biệt nhất với nỗi buồn dịu nhẹ của một mùa hè đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.

Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng

Mỗi mùa hè đến, Call Me by Your Name lại khiến người ta mềm lòng

VOV.VN - Mỗi khi mùa hè trở lại, khán giả lại có thói quen tìm về những bộ phim mang màu của nắng, ký ức và tuổi trẻ. Call Me by Your Name vẫn là cái tên đặc biệt nhất với nỗi buồn dịu nhẹ của một mùa hè đã đi qua nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.

Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?
Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa vô số biểu tượng văn hóa đại chúng đến rồi biến mất, Doraemon vẫn hiện diện như người bạn tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không cần siêu năng lực hay những trận chiến hoành tráng, Doraemon chạm tới khán giả bằng sự giản dị, tình bạn và những cảm xúc rất con người.

Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?

Vì sao Doraemon vẫn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ?

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giữa vô số biểu tượng văn hóa đại chúng đến rồi biến mất, Doraemon vẫn hiện diện như người bạn tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không cần siêu năng lực hay những trận chiến hoành tráng, Doraemon chạm tới khán giả bằng sự giản dị, tình bạn và những cảm xúc rất con người.

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh
Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

VOV.VN - Hơn 15 năm sau khi Michael Jackson qua đời, di sản của “ông hoàng nhạc pop” vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Phim Michael (2026) một lần nữa khơi dậy ký ức về một huyền thoại, gợi lại sức sống vượt thời gian của một biểu tượng đã định hình cả thế giới giải trí hiện đại.

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

VOV.VN - Hơn 15 năm sau khi Michael Jackson qua đời, di sản của “ông hoàng nhạc pop” vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Phim Michael (2026) một lần nữa khơi dậy ký ức về một huyền thoại, gợi lại sức sống vượt thời gian của một biểu tượng đã định hình cả thế giới giải trí hiện đại.

Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá
Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá

VOV.VN - Trong "The Drama" (Cú Sốc) của đạo diễn Kristoffer Borgli, Robert Pattinson gây chú ý khi từ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành Charlie đầy bất an. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét, đặt anh vào thử thách tâm lý nặng nề trước khủng hoảng niềm tin và áp lực phán xét.

Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá

Robert Pattinson trong “The Drama”: Vai diễn không phô trương nhưng đáng giá

VOV.VN - Trong "The Drama" (Cú Sốc) của đạo diễn Kristoffer Borgli, Robert Pattinson gây chú ý khi từ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành Charlie đầy bất an. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ nét, đặt anh vào thử thách tâm lý nặng nề trước khủng hoảng niềm tin và áp lực phán xét.

Nhìn lại Brad Pitt thời “Fight Club”: Một biểu tượng nổi loạn không thể thay thế
Nhìn lại Brad Pitt thời “Fight Club”: Một biểu tượng nổi loạn không thể thay thế

VOV.VN - Gần 30 năm sau “Fight Club”, hình ảnh Brad Pitt trong vai Tyler Durden vẫn là một chuẩn mực khó thay thế của Hollywood. Không chỉ là đỉnh cao nhan sắc, đó còn là khoảnh khắc điện ảnh định hình một kiểu nam tính mới: Lãng tử, ngang tàng, cuốn hút và đầy nguy hiểm.

Nhìn lại Brad Pitt thời “Fight Club”: Một biểu tượng nổi loạn không thể thay thế

Nhìn lại Brad Pitt thời “Fight Club”: Một biểu tượng nổi loạn không thể thay thế

VOV.VN - Gần 30 năm sau “Fight Club”, hình ảnh Brad Pitt trong vai Tyler Durden vẫn là một chuẩn mực khó thay thế của Hollywood. Không chỉ là đỉnh cao nhan sắc, đó còn là khoảnh khắc điện ảnh định hình một kiểu nam tính mới: Lãng tử, ngang tàng, cuốn hút và đầy nguy hiểm.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc