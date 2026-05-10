Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm và câu chuyện về những “cừu đen”

Giữa nhiều tác phẩm thiên về tiếng cười và yếu tố giải trí nhanh, “Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm” lại chọn cách kể nhẹ nhàng nhưng nhiều lớp nghĩa hơn. Bộ phim mở đầu bằng cái chết bí ẩn của George Hardy do Hugh Jackman thủ vai là một người chăn cừu sống giản dị, có thói quen đọc truyện trinh thám cho đàn cừu nghe mỗi tối mà không hề biết rằng chúng hiểu tất cả.

Sau khi George đột ngột qua đời, đàn cừu bắt đầu nghi ngờ đây không chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Từ đó, chúng âm thầm mở cuộc điều tra riêng để tìm ra chân tướng vụ việc. Ý tưởng “đàn cừu phá án” tạo nên màu sắc mới lạ cho bộ phim, đặc biệt khi toàn bộ kiến thức điều tra của chúng đều đến từ những câu chuyện George từng kể.

Phim mang màu sắc trinh thám khá rõ với hàng loạt nghi phạm liên quan đến khối tài sản lớn mà George để lại. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm giác căng thẳng liên tục, tác phẩm giữ nhịp kể vừa phải và tập trung nhiều hơn vào cách những “thám tử bốn chân” quan sát thế giới xung quanh.

Đàn cừu không chỉ nhìn vào bằng chứng như dấu vân tay hay ngoại phạm, mà còn đánh giá con người qua thái độ, dáng đi và cả… mùi hương. Một người có vẻ lịch thiệp nhưng mang “mùi đáng ngờ” hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bị theo dõi. Chính kiểu suy luận vừa thông minh vừa ngây ngô này đã tạo nên chất hài duyên dáng và khác biệt cho bộ phim.

Trong số các nhân vật, Sebastian là chú cừu nổi bật nhất. Đây là “cừu đen” đúng nghĩa với màu lông khác biệt và tính cách có phần tách biệt khỏi đàn. Sebastian không lớn lên cùng những con cừu khác mà được George mang về sau quãng thời gian từng bị dùng làm trò tiêu khiển tại hội chợ. Quá khứ ấy khiến chú trở nên dè dặt, thực tế và luôn giữ khoảng cách với tập thể.

Hình tượng Sebastian cũng là chi tiết giúp bộ phim mang nhiều ý nghĩa hơn một câu chuyện phá án thông thường. Thành ngữ “black sheep of the family” vốn dùng để chỉ người bị xem là khác biệt hoặc “làm xấu mặt” gia đình được phim khai thác khá rõ. Nhưng thay vì nhìn “cừu đen” theo hướng tiêu cực, tác phẩm lại cho thấy đây có thể là người hiểu chuyện và sẵn sàng bảo vệ tập thể nhất.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hình ảnh “winter lamb” - những chú cừu sinh vào mùa đông. Trong đàn tồn tại quan niệm rằng cừu sinh vào mùa xuân là “bình thường”, còn cừu mùa đông bị xem là bất thường và thường bị xa lánh. Đây cũng là cách bộ phim nói về những định kiến mà con người vô tình tạo ra trong cộng đồng.

Chú cừu non không tên ban đầu bị xem nhẹ nhưng dần chứng minh giá trị của mình khi phát hiện nhiều chi tiết quan trọng trong quá trình điều tra. Sự thay đổi trong cách nhìn của Lily với chú cừu nhỏ cũng trở thành bước phát triển cảm xúc đáng chú ý của phim.

Điểm thú vị của “Đội thám tử cừu: Án mạng lúc nửa đêm” nằm ở việc phim không biến thông điệp trở nên nặng nề hay giáo điều. Mọi thứ được kể bằng không khí nhẹ nhàng, đôi lúc hài hước nhưng vẫn đủ cảm xúc để chạm đến người xem. Tác phẩm khiến khán giả dễ liên tưởng đến cảm giác từng bị đánh giá chỉ vì mình khác biệt với số đông.

Dù không phải một bộ phim trinh thám quá phức tạp, tác phẩm vẫn đủ hấp dẫn nhờ cách xây dựng nhân vật và hành trình phá án của đàn cừu. Bắt đầu từ một vụ án bí ẩn, phim dần mở rộng thành câu chuyện về sự thấu hiểu, chấp nhận khác biệt và giá trị của những cá thể từng bị xem là “lạc loài”.