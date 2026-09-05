Du khách ấn tượng với màn trình diễn Lân Sư Rồng ở Phan Thiết

Liên hoan quy tụ 9 đội Lân Sư Rồng đến từ các hội quán, câu lạc bộ, đơn vị trên địa bàn và các đội khách mời. Các nghệ nhân, huấn luyện viên và vận động viên đã mang đến những phần trình diễn công phu, hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật, kỹ thuật.

Màn trình diễn song Rồng của Đội Lân Sư Rồng Lam Sơn.

Nghệ thuật Lân Sư Rồng từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là với cộng đồng dân tộc Hoa tại Phan Thiết. Biểu diễn Lân Sư Rồng không chỉ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, tinh thần đoàn kết và nét đẹp nghệ thuật truyền thống, mà còn gửi gắm những giá trị tốt đẹp, khát vọng về cuộc sống an lành, phát triển.

Phần trình diễn của Đội Lân Sư Rồng Hội Quán Phúc Kiến

Nhiều du khách nước ngoài có mặt tại Phan Thiết dịp này thích thú, ấn tượng với các màn trình diễn của liên hoan. "Khi đến với chương trình biểu diễn Lân Sư Rồng, tôi thấy rất thú vị. Chương trình nhiều màu sắc với những phần trình diễn bắt mắt. Không chỉ nhảy múa trên không, mà còn có kết hợp với múa võ đi quyền và những màn bay lượn trên cột ấn tượng”, ông Johan, một du khách đến từ Vương quốc Anh nói.