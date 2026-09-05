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Nam công nhân đang làm việc trên Quốc lộ 1 bị ô tô tông tử vong

Thứ Bảy, 18:41, 05/09/2026
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VOV.VN - Nam công nhân đang làm việc, xúc dọn đất đá trên cầu Ông Tầm thì bất ngờ bị ô tô tông văng xuống khu vực lề đường dẫn đến tử vong.

Khoảng 13h30 ngày 5/9, trên Quốc lộ 1, đoạn Km1686+750 qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ), xảy ra vụ tai nạn khiến một công nhân duy tu, bảo trì đường tử vong.

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Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến một công nhân duy tu, bảo trì đường tử vong. Ảnh: B.H

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh T.S.K (30 tuổi, ngụ xã Sông Lũy) đang làm việc, xúc dọn đất đá trên cầu Ông Tầm thì bất ngờ bị ô tô biển số 30A-740.xx tông văng xuống khu vực lề đường.

Những công nhân đang làm việc cùng nhanh chóng chạy đến sơ cứu, sau đó đưa anh K đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, ô tô liên quan vụ tai nạn bị vỡ kính lái, phần đầu xe dẹp móp.

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Ô tô va chạm với công nhân. Ảnh: B.H

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm, đồng thời xác định người điều khiển phương tiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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