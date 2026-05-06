Festival Thăng Long 2026 “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra đầu tháng 9

Thứ Tư, 15:47, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Festival Thăng Long - Hà Nội lần II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ diễn ra từ 11–20/9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu tại Hà Nội. Sự kiện hướng tới kết nối di sản với sáng tạo đương đại, mở rộng trải nghiệm công chúng và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra tại các điểm di sản trọng yếu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng. Đây là những không gian tiêu biểu, nơi di sản hiện diện như một phần sống động trong đời sống đô thị.

Lễ khai mạc tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy văn hóa Thăng Long trong bối cảnh đương đại.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra như chương trình âm nhạc đương đại, giao lưu nghệ thuật quốc tế, trình diễn thời trang “Sắc màu Hà Nội” và chương trình “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng. Các hoạt động này hướng tới tạo ra những điểm chạm mới giữa di sản và sáng tạo, đặc biệt thu hút giới trẻ và cộng đồng sáng tạo.

Song song, chuỗi không gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản được tổ chức xuyên suốt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, giúp công chúng tiếp cận di sản qua hình thức tương tác trực quan, sinh động. Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình “Thăng Long Ngự Yến” dự kiến tổ chức ngày 10/10, kết hợp trình diễn nghệ thuật với trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Festival dự kiến bế mạc ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa Thăng Long mà còn góp phần định vị Hà Nội là trung tâm sáng tạo của khu vực, nơi di sản trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Hải Hà/VOV.VN
Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026
VOV.VN - Với chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu", Những ngày Văn học châu Âu 2026 quy tụ nhiều tác giả đương đại tiêu biểu, cùng khám phá vai trò của văn chương trong việc hàn gắn và kết nối con người trước những đứt gãy của thế kỷ 21.

Chiến thắng Điện Biên Phủ trong các tác phẩm điện ảnh Việt Nam
VOV.VN - Từ những thước phim còn vương bụi chiến hào của Chiến dịch Điện Biên Phủ đến các tác phẩm giàu chất điện ảnh, lịch sử không chỉ được ghi lại mà còn được “viết lại” bằng ngôn ngữ hình ảnh, kể lại bằng cảm xúc, con người và sự vĩ đại còn ngân dài.

25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"
VOV.VN - Ngày 5/5, tại Hà Nội, dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương" đã chính thức được công bố. Sau gần 40 năm vắng bóng, đề tài tình báo – một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – chính thức trở lại với quy mô đầu tư lớn và cách tiếp cận hiện đại.

Lễ hội Làng Sen 2026: Công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 kéo dài hơn 10 ngày, đồng thời công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

