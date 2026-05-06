Festival Thăng Long 2026 “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra đầu tháng 9

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra tại các điểm di sản trọng yếu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng. Đây là những không gian tiêu biểu, nơi di sản hiện diện như một phần sống động trong đời sống đô thị.

Lễ khai mạc tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy văn hóa Thăng Long trong bối cảnh đương đại.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra như chương trình âm nhạc đương đại, giao lưu nghệ thuật quốc tế, trình diễn thời trang “Sắc màu Hà Nội” và chương trình “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng. Các hoạt động này hướng tới tạo ra những điểm chạm mới giữa di sản và sáng tạo, đặc biệt thu hút giới trẻ và cộng đồng sáng tạo.

Song song, chuỗi không gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản được tổ chức xuyên suốt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, giúp công chúng tiếp cận di sản qua hình thức tương tác trực quan, sinh động. Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình “Thăng Long Ngự Yến” dự kiến tổ chức ngày 10/10, kết hợp trình diễn nghệ thuật với trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Festival dự kiến bế mạc ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa Thăng Long mà còn góp phần định vị Hà Nội là trung tâm sáng tạo của khu vực, nơi di sản trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.