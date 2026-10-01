Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

Ngày 1/10, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”. Sự kiện diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Festival được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè và ngành chè trong phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái và kinh tế của cây chè và sản phẩm trà; đồng thời quảng bá thương hiệu “Trà Thái Nguyên”, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của trà Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 sẽ góp phần quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế

Từ văn hóa trà đến kết nối quốc tế

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng trà không chỉ là một nét văn hóa độc đáo mà còn có thể trở thành câu chuyện để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống canh tác, tri thức bản địa, văn hóa cộng đồng cũng như những tiến bộ về khoa học - công nghệ, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Festival lần này còn mang ý nghĩa thúc đẩy giao thương và hội nhập quốc tế, giúp ngành chè Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Đây cũng là cơ hội kết nối với các đối tác nước ngoài về xuất khẩu, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ xanh, đầu tư và phát triển du lịch.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng (bên trái) tại họp báo giới thiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Nhấn mạnh yếu tố quốc tế của Festival không đơn thuần được đo bằng số lượng khách nước ngoài tham dự, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những kết nối thực chất.

“Yếu tố quốc tế của một sự kiện không chỉ nằm ở số lượng khách nước ngoài tham dự, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra những kết nối quốc tế thực chất”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Theo bà, sự kết nối đó trước hết là về văn hóa và giữa con người với con người. Từ nét văn hóa “chén trà là đầu câu chuyện”, Festival có thể góp phần kết nối bạn bè quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác về chuỗi giá trị, công nghệ và thị trường, qua đó lan tỏa giá trị của ngành chè Thái Nguyên và ngành chè Việt Nam. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng chương trình, kết nối và mời các đối tác, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự.

Một trong những điểm nhấn là Diễn đàn Trà Quốc tế, dự kiến quy tụ các đối tác, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước để trao đổi về mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu và hình thành các cơ hội hợp tác mới.

Đưa thương hiệu trà vươn xa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Festival Nguyễn Thị Loan cho biết sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh. Thông qua Festival, Thái Nguyên muốn tôn vinh những người nông dân trực tiếp trồng, chế biến chè cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp đã nhiều thế hệ gắn bó với cây chè và văn hóa trà, góp phần tạo dựng thương hiệu “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”.

“Chúng tôi mong muốn Festival Trà không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn trở thành cầu nối giữa di sản và phát triển, giữa Thái Nguyên với các địa phương, giữa văn hóa trà và kinh tế trà”, bà Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Festival Nguyễn Thị Loan cho biết sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, địa phương đặt mục tiêu Festival Trà Quốc tế có thể được duy trì hằng năm hoặc hai năm một lần, qua đó tạo hiệu quả quảng bá lâu dài thay vì chỉ dừng lại ở một sự kiện. Các vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ cùng nhiều địa phương khác sẽ được gắn với phát triển sản phẩm du lịch, giúp du khách trực tiếp trải nghiệm vùng chè, văn hóa trà và đời sống của người làm chè.

Tỉnh cũng hướng tới mở rộng diện tích và sản phẩm chè đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, OCOP; đồng thời tăng cường kết nối người trồng chè với doanh nghiệp, đối tác và các nhà sản xuất trong và ngoài nước để nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm.

Chuỗi hoạt động kéo dài hơn một tuần

Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Chương trình dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành phố; cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cùng các doanh nghiệp, nghệ nhân, chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đang được hoàn thiện, thẩm định. Tỉnh kỳ vọng quyết định ghi danh có thể được công bố trong dịp khai mạc Festival. Việc ghi danh ở cấp quốc gia cũng được xác định là cơ sở để xây dựng lộ trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh “Văn hóa Trà Thái Nguyên” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong giai đoạn tiếp theo.

Ban tổ chức kỳ vọng Festival không chỉ quảng bá thương hiệu Trà Thái Nguyên mà còn tạo thêm các kết nối về thương mại, đầu tư, công nghệ và du lịch

Trong hơn một tuần diễn ra Festival, nhiều hoạt động được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề và địa điểm trên địa bàn tỉnh như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Võ Tranh, Đồng Phúc, Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Sân Golf Tân Thái.

Các hoạt động đáng chú ý gồm triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”; thưởng trà cùng người nổi tiếng tại các vùng chè; Diễn đàn Trà Quốc tế; giải golf và chương trình “Thưởng trà trong mây”; không gian phố trà; các hoạt động trưng bày, ẩm thực, xúc tiến đầu tư; cuộc thi World Master Tea Vietnam và cuộc thi ảnh, video clip “Hương sắc xứ Trà”.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng Festival không chỉ quảng bá thương hiệu Trà Thái Nguyên mà còn tạo thêm các kết nối về thương mại, đầu tư, công nghệ và du lịch, qua đó đưa văn hóa trà trở thành một trong những cầu nối giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.