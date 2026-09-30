Hà Nội giải trình về đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa

Hiện toàn bộ 126 xã, phường trên của thành phố Hà Nội đều có thiết chế văn hóa, thể thao, với tổng số trên 4.700 công trình. Trong đó, gần 4.500 công trình bố trí tại các thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý, khai thác và vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thời gian qua còn nhiều bất cập, tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất, khai thác kém hiệu quả đang được đặt ra và cần được tháo gỡ. Hiện còn gần 2.000 công trình có quy mô nhỏ hoặc cần cải tạo gấp, chiếm trên 44% tổng số công trình văn hóa. Đối với các công trình quy mô lớn được chuyển giao từ cấp huyện sau khi sáp nhập, nhân lực và phương thức khai thác, vận hành tại một số nơi chưa phù hợp, khiến hiệu quả sử dụng chưa tương xứng với quy mô đầu tư và công suất thiết kế.

Quang cảnh phiên họp.

Việc rà soát, lập quy hoạch tổng thể mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao trên toàn thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp thôn, tổ dân phố chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều khu chung cư, đô thị còn thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số rạp, điểm biểu diễn trên địa bàn thành phố cơ sở vật chất còn hạn chế, xuống cấp, chưa được khai thác hiệu quả, chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng. Đề nghị làm rõ các điểm nghẽn để khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa của thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch (Sở VHTTDL) thành phố Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long thừa nhận với 3 nhà hát được đầu tư từ lâu như nhà hát xiếc và tạp kỹ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long và Nhà hát Đại Nam đã xuống cấp và không đảm bảo cho hoạt động biểu diễn. Trong đó Sở đã đề nghị thành phố xây dựng mới 2 nhà hát: Xiếc và tạp kỹ; Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long và sửa chữa lại Nhà hát Đại Nam.

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội giải trình.

Đối với các nhà hát khác ông Phạm Tuấn Long cho biết: “Bên cạnh đó thì các cái nhà hát còn lại của thành phố như Rạp Công Nhân, rạp Chuông Vàng, chúng tôi cũng đã có những kế hoạch và kêu gọi xã hội hóa để tiến hành tham gia cùng đầu tư, khai thác địa điểm này gắn với cả công nghiệp văn hóa. Như là rạp Công Nhân hiện nay cũng đang có tiến hành sửa chữa để đưa thêm những loại hình hoạt động nghệ thuật biểu diễn mới như là liên kết với một số doanh nghiệp về biểu diễn bổ sung vào trong chỗ địa điểm này”.

Đối với các địa điểm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư, tổ dân phố, sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp có địa bàn thừa, có những địa bàn rộng, vùng xa đang bị thiếu, hiện Sở VHTTDL đang phối hợp với các xã phường nghiên cứu phương án sử dụng đảm bảo hiệu quả, hợp lý.

Đại biểu đặt câu hỏi.

Cũng liên quan đến nội dung này, về sử dụng các khu nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư, Phó Giám đốc Sở xây dựng thành phố Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết: “Theo quy định của pháp luật hiện hành, hiện nay các khu nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư, các khu chung cư đều phải bố trí dành diện tích theo chỉ tiêu và theo quy định dành cho các khu sinh hoạt cộng đồng. Trên cơ sở triển khai các quy hoạch và các thiết kế các công trình Sở Xây dựng cũng đã yêu cầu tất cả các khu chung cư, các nhà chung cư đều phải bố trí các diện tích sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên qua kiểm tra rà soát, hiện nay là những cái khu chung cư cũ có dự án còn thiếu cái diện tích sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay các dự án thiếu khoảng hơn 5.000 m2. Sở cũng đã phối hợp với cả chính quyền địa phương và các chủ đầu tư yêu cầu rà soát bố trí đủ các diện tích bổ sung cho các khu sinh hoạt cộng đồng cho các khu dân cư”.