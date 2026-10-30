Halloween đang trở thành lễ hội quen thuộc với giới trẻ Việt Nam

Từ quán ăn, quán cà phê cho đến trường học, Halloween đang dần trở thành ngày lễ quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, khác với sự hào hứng của người trẻ, những tạo hình quá bạo lực và máu me lại khiến nhiều người lớn không khỏi rùng mình.

Những hình nộm được cho là mang tính bạo lực, phản cảm.

Tại một khu chung cư ở phường Phú Thượng, Hà Nội, hình ảnh hai hình nộm người lớn kéo dãn một búp bê trẻ em gây ra nhiều tranh cãi:

“Tôi thấy nhìn rất phản cảm và nhức mắt. Nhất là mấy hình bạo lực mà nó liên quan đến trẻ em như thế. Giải trí thì cũng phải có chừng mực, có giới hạn”.

“Mình cảm thấy rất là đẹp. Có sự đáng sợ và độc đáo”.

“Em thấy khá bình thường ạ. Halloween thì mỗi năm mới có một lần, mà đây là lễ hội hóa trang nên đáng sợ mới đúng. Trang trí thì cho vui thôi cho nên không cần khắt khe quá ạ”.

Cách bài trí của sự kiện Halloween tại Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.

Bản chất gốc rễ Halloween xuất phát từ phương Tây vốn gắn liền với truyền thống tưởng nhớ người đã khuất và tôn vinh ánh sáng chiến thắng bóng tối. Thế nhưng nhiều năm gần đây, ngày lễ này đôi khi bị biến thành những màn hoá trang phản cảm.

Tư duy “càng máu me, càng bạo lực thì càng thu hút” đã khiến tinh thần nguyên bản của lễ hội bị biến đổi đáng kể. Giữa bối cảnh đó, vẫn có những không gian chọn cách tiếp cận khác: dùng nỗi sợ làm chất liệu để kể những câu chuyện nhân văn.

Các món đồ trang trí đều được các bạn sinh viên làm thủ công.

Đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cho đêm hội, bạn Đinh Thanh Hương, trưởng ban tổ chức Halloween 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Chúng tôi không đầu tư vào những thứ gây kinh dị và ám ảnh thị giác, mà tạo ra một bức tranh nghệ thuật, lồng ghép, truyền tải những câu chuyện liên quan đến nội dung của chương trình. Những câu chuyện nhân văn luôn được truyền tải và lồng ghép đến cho khán giả. Con người có thể nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn nhận lại những mặt còn thiếu sót, cái tôi chưa thực sự hoàn hảo”.

Việc tiếp nhận một lễ hội ngoại nhập không chỉ dừng ở việc tái hiện hình thức, mà còn đòi hỏi sự lựa chọn và sáng tạo phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Từ kinh nghiệm đồng hành cùng sinh viên tổ chức Halloween, TS Nguyễn Thị Thương Huyền nhấn mạnh vai trò của cách tiếp nhận và truyền tải thông điệp trong việc tạo nên giá trị của lễ hội: “Một biểu hiện rất bình thường của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa quốc tế; vấn đề không nằm ở nguồn gốc lễ hội, mà ở cách chúng ta tiếp nhận và sáng tạo nó như thế nào. Yếu tố rùng rợn hay hù dọa chỉ nên là phương tiện để thu hút khán giả, chứ không phải mục đích duy nhất. Thực tiễn tại Khoa Quan hệ Quốc tế trong suốt 23 năm qua cho thấy, một lễ hội ngoại nhập hoàn toàn có thể trở thành một không gian giáo dục và sáng tạo đầy tích cực, nếu chúng ta biết tiếp nhận bằng sự hiểu biết và bản sắc của mình” .

Không gian lễ hội Halloween của một trường mầm non ở tỉnh Lào Cai.

Halloween có thể mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho giới trẻ, nhưng sự sáng tạo cũng cần gắn liền với trách nhiệm và phù hợp với cộng đồng. Tiếp nhận văn hóa ngoại nhập không có nghĩa là chạy theo những hình ảnh gây sốc, mà phải biết chọn lọc để lễ hội vừa giữ được nét đặc trưng, vừa lan tỏa những giá trị tích cực.