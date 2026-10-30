English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Halloween đang trở thành lễ hội quen thuộc với giới trẻ Việt Nam

Thứ Sáu, 10:43, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cứ mỗi dịp cuối tháng 10, những không gian trang trí, hóa trang Halloween lại xuất hiện tại nhiều tuyến phố, quán cà phê và trường học ở nhiều đô thị. Thế nhưng, bên cạnh những tạo hình hóa trang sáng tạo, vui nhộn, không ít hình ảnh trang trí rùng rợn, thậm chí phản cảm gây ra những phản ứng trái chiều.

Từ quán ăn, quán cà phê cho đến trường học, Halloween đang dần trở thành ngày lễ quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, khác với sự hào hứng của người trẻ, những tạo hình quá bạo lực và máu me lại khiến nhiều người lớn không khỏi rùng mình.

halloween dang tro thanh le hoi quen thuoc voi gioi tre viet nam hinh anh 1
Những hình nộm được cho là mang tính bạo lực, phản cảm.

Tại một khu chung cư ở phường Phú Thượng, Hà Nội, hình ảnh hai hình nộm người lớn kéo dãn một búp bê trẻ em gây ra nhiều tranh cãi:

“Tôi thấy nhìn rất phản cảm và nhức mắt. Nhất là mấy hình bạo lực mà nó liên quan đến trẻ em như thế. Giải trí thì cũng phải có chừng mực, có giới hạn”.

“Mình cảm thấy rất là đẹp. Có sự đáng sợ và độc đáo”.

“Em thấy khá bình thường ạ. Halloween thì mỗi năm mới có một lần, mà đây là lễ hội hóa trang nên đáng sợ mới đúng. Trang trí thì cho vui thôi cho nên không cần khắt khe quá ạ”.

halloween dang tro thanh le hoi quen thuoc voi gioi tre viet nam hinh anh 2
Cách bài trí của sự kiện Halloween tại Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.

Bản chất gốc rễ Halloween xuất phát từ phương Tây vốn gắn liền với truyền thống tưởng nhớ người đã khuất và tôn vinh ánh sáng chiến thắng bóng tối. Thế nhưng nhiều năm gần đây, ngày lễ này đôi khi bị biến thành những màn hoá trang phản cảm.

Tư duy “càng máu me, càng bạo lực thì càng thu hút” đã khiến tinh thần nguyên bản của lễ hội bị biến đổi đáng kể. Giữa bối cảnh đó, vẫn có những không gian chọn cách tiếp cận khác: dùng nỗi sợ làm chất liệu để kể những câu chuyện nhân văn.

halloween dang tro thanh le hoi quen thuoc voi gioi tre viet nam hinh anh 3
Các món đồ trang trí đều được các bạn sinh viên làm thủ công.

Đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cho đêm hội, bạn Đinh Thanh Hương, trưởng ban tổ chức Halloween 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Chúng tôi không đầu tư vào những thứ gây kinh dị và ám ảnh thị giác, mà tạo ra một bức tranh nghệ thuật, lồng ghép, truyền tải những câu chuyện liên quan đến nội dung của chương trình. Những câu chuyện nhân văn luôn được truyền tải và lồng ghép đến cho khán giả. Con người có thể nhìn nhận lại bản thân mình, nhìn nhận lại những mặt còn thiếu sót, cái tôi chưa thực sự hoàn hảo”.

Việc tiếp nhận một lễ hội ngoại nhập không chỉ dừng ở việc tái hiện hình thức, mà còn đòi hỏi sự lựa chọn và sáng tạo phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Từ kinh nghiệm đồng hành cùng sinh viên tổ chức Halloween, TS Nguyễn Thị Thương Huyền nhấn mạnh vai trò của cách tiếp nhận và truyền tải thông điệp trong việc tạo nên giá trị của lễ hội: “Một biểu hiện rất bình thường của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa quốc tế; vấn đề không nằm ở nguồn gốc lễ hội, mà ở cách chúng ta tiếp nhận và sáng tạo nó như thế nào. Yếu tố rùng rợn hay hù dọa chỉ nên là phương tiện để thu hút khán giả, chứ không phải mục đích duy nhất. Thực tiễn tại Khoa Quan hệ Quốc tế trong suốt 23 năm qua cho thấy, một lễ hội ngoại nhập hoàn toàn có thể trở thành một không gian giáo dục và sáng tạo đầy tích cực, nếu chúng ta biết tiếp nhận bằng sự hiểu biết và bản sắc của mình” .

halloween dang tro thanh le hoi quen thuoc voi gioi tre viet nam hinh anh 4
Không gian lễ hội Halloween của một trường mầm non ở tỉnh Lào Cai.

Halloween có thể mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho giới trẻ, nhưng sự sáng tạo cũng cần gắn liền với trách nhiệm và phù hợp với cộng đồng. Tiếp nhận văn hóa ngoại nhập không có nghĩa là chạy theo những hình ảnh gây sốc, mà phải biết chọn lọc để lễ hội vừa giữ được nét đặc trưng, vừa lan tỏa những giá trị tích cực.

unnamed-2.jpg

Thị trường Halloween năm nay sức mua chạm đáy dù giá không tăng

VOV.VN - Dù phố Hàng Mã đã sớm “hóa trang” Halloween rực rỡ với muôn hình vạn trạng mẫu mã và giá thành, nhưng không khí mua sắm lại rất trầm lắng. Trước bài toán chi tiêu, người tiêu dùng Thủ đô đang dần “lạnh nhạt” với những món đồ dùng một lần, chuyển hướng sang các sản phẩm mang tính thực tế hơn.

CTV Anh Dũng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kinh dị các mặt hàng hóa trang ngập tràn phố Hàng Mã dịp lễ hội Halloween
Kinh dị các mặt hàng hóa trang ngập tràn phố Hàng Mã dịp lễ hội Halloween

VOV.VN - Những chiếc mặt nạ ma quỷ, đầu lâu, mạng nhện, bí ngô phát sáng cùng hàng loạt phụ kiện hóa trang mang phong cách kinh dị đang phủ kín nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã (Hà Nội) khi lễ hội Halloween đang cận kề. Song, thị trường năm nay khá ảm đạm dù mẫu mã các mặt hàng rất phong phú.

Kinh dị các mặt hàng hóa trang ngập tràn phố Hàng Mã dịp lễ hội Halloween

Kinh dị các mặt hàng hóa trang ngập tràn phố Hàng Mã dịp lễ hội Halloween

VOV.VN - Những chiếc mặt nạ ma quỷ, đầu lâu, mạng nhện, bí ngô phát sáng cùng hàng loạt phụ kiện hóa trang mang phong cách kinh dị đang phủ kín nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã (Hà Nội) khi lễ hội Halloween đang cận kề. Song, thị trường năm nay khá ảm đạm dù mẫu mã các mặt hàng rất phong phú.

Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween
Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween

VOV.VN - Sao Việt 29-10: Sơn Tùng M-TP khoe ảnh mới điển trai, Soobin hé lộ kế hoạch Halloween, cùng loạt sao Việt mang đến những khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội.

Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween

Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween

VOV.VN - Sao Việt 29-10: Sơn Tùng M-TP khoe ảnh mới điển trai, Soobin hé lộ kế hoạch Halloween, cùng loạt sao Việt mang đến những khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội.

"Án mạng karaoke" lập kỷ lục phim Việt khi đồng loạt ra mắt tại 4 châu lục
"Án mạng karaoke" lập kỷ lục phim Việt khi đồng loạt ra mắt tại 4 châu lục

VOV.VN - Theo các nhà sản xuất và phát hành, bộ phim trinh thám Việt Nam Án mạng karaoke sẽ ra mắt đồng thời tại các rạp chiếu phim trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và châu Á vào cùng một cuối tuần. Đây là lần đầu tiên một bộ phim đến từ Việt Nam làm được điều này.

"Án mạng karaoke" lập kỷ lục phim Việt khi đồng loạt ra mắt tại 4 châu lục

"Án mạng karaoke" lập kỷ lục phim Việt khi đồng loạt ra mắt tại 4 châu lục

VOV.VN - Theo các nhà sản xuất và phát hành, bộ phim trinh thám Việt Nam Án mạng karaoke sẽ ra mắt đồng thời tại các rạp chiếu phim trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và châu Á vào cùng một cuối tuần. Đây là lần đầu tiên một bộ phim đến từ Việt Nam làm được điều này.

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan
Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

VOV.VN - Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt khi hai dự án kinh dị đình đám là "Arithmadtic" (Cộng trừ nhân chia) và "Bloodline: The Curse Within" (Huyết thống) đồng loạt ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ làn sóng điện ảnh nội địa.

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

VOV.VN - Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt khi hai dự án kinh dị đình đám là "Arithmadtic" (Cộng trừ nhân chia) và "Bloodline: The Curse Within" (Huyết thống) đồng loạt ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ làn sóng điện ảnh nội địa.

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?
“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

VOV.VN - “Trại buôn người” hiện vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu. Trước đề xuất có phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp sẽ phải giảm cảnh bạo lực, điều chỉnh lời thoại, tiết chế căng thẳng tâm lý nhưng vẫn giữ trọng tâm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

VOV.VN - “Trại buôn người” hiện vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu. Trước đề xuất có phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp sẽ phải giảm cảnh bạo lực, điều chỉnh lời thoại, tiết chế căng thẳng tâm lý nhưng vẫn giữ trọng tâm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc