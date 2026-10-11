Phim kinh dị Việt đổ bộ Liên hoan phim quốc tế Busan

Tại Chợ Phim và Nội dung Châu Á (ACFM) trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan, các nhà làm phim Việt Nam đang chủ động bước ra sân chơi toàn cầu, mang theo những dự án được đầu tư bài bản cả về tư duy nghệ thuật lẫn quy mô sản xuất. Điều này cho thấy, cơn sốt phim Việt không chỉ dừng lại ở cột mốc doanh thu kỷ lục hơn 3.000 tỷ đồng (114 triệu USD) tại thị trường nội địa năm 2025, thời điểm phim trong nước lần đầu tiên vượt mặt các "bom tấn" quốc tế, mà các nhà làm phim Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ngoài biên giới Việt Nam.

Arithmadtic: Khi học đường trở thành mê cung tâm lý

Dẫn đầu danh sách tác phẩm chào bán quốc tế của Bee Entertainment là Arithmadtic (tên tiếng Việt: Cộng Trừ Nhân Chia). Bộ phim khai thác thể loại kinh dị tâm lý, chọn bối cảnh tại một trường quốc tế danh tiếng được tạo dựng theo phong cách không gian kiến trúc Dark Academia trầm mặc, u tối.

Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ bí ẩn và đầy gợn sóng giữa một học sinh mới chuyển trường và giáo viên của mình. Những sự kiện siêu nhiên kỳ quái liên tiếp xuất hiện, xé rách lớp vỏ bọc hào nhoáng của ngôi trường thượng lưu và đẩy các nhân vật vào vòng xoáy nghi vấn.

Tạo hình của Lâm Thanh Mỹ trong Arithmadtic. (Ảnh: Bee Entertainment)

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ đầy ấn tượng: Anh Thư - gương mặt từng ghi dấu ấn đậm nét trong tác phẩm hợp tác Việt - Hàn (2007), kết hợp cùng Lâm Thanh Mỹ (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) và Phương Trà My (Người vợ thứ ba). Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của Chu Anh Tuấn, Công Ninh, Hoàng Minh Hùng và Đắc Thắng.

Ghế đạo diễn được giao cho Irving Ly - người từng khẳng định dấu ấn cá nhân với giải Cánh diều Bạc 2025 và có phim ngắn tranh tài tại BFI Flare. Dự kiến khởi chiếu vào tháng 1/2027, Arithmadtic là phát súng mở màn cho chuỗi dự án điện ảnh và truyền hình quy mô của Bee Entertainment nhằm tìm kiếm các hợp tác đầu tư, phát hành toàn cầu.

Sự xuất hiện của Arithmadtic và Bloodline: The Curse Within tại ACFM Busan cho thấy tư duy làm phim kinh dị Việt đang chuyển dịch rõ rệt. Không còn phụ thuộc vào các chiêu trò hù dọa đơn thuần, các dự án mới tập trung dẫn dắt người xem bằng kịch bản đa tầng, khai thác sâu sắc yếu tố tâm lý, bi kịch gia đình và bản sắc văn hóa. Đây chính là bước đệm quan trọng để phim Việt chinh phục khán giả toàn cầu.

Liên hoan phim quốc tế Busan đang chứng kiến các nhà làm phim Việt Nam hướng tới những mục tiêu ngoài biên giới. (Ảnh: Bee Entertainment)

Bloodline: The Curse Within - Bi kịch gia đình và ranh giới sinh tử

Khác với không gian học đường của Arithmadtic, Bloodline: The Curse Within (tên quen thuộc: Huyết Thống) do Mockingbird Pictures nắm quyền phát hành toàn cầu lại chọn lối khai thác kinh dị siêu nhiên đậm chất tâm linh và y khoa.

Bloodline: The Curse Within là dự án phim kinh dị siêu nhiên đậm chất tâm linh và y khoa. (Ảnh: Bee Entertainment)

Nội dung phim đưa khán giả theo chân một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa tài năng. Bi kịch ập đến khi con gái ông trở thành nạn nhân của một hồn ma báo thù mang theo lời nguyền cổ xưa. Khi y học hiện đại hoàn toàn bất lực, người cha buộc phải dùng chính con dao mổ từng cứu rỗi vô số cuộc đời để đối mặt với những tội lỗi quá khứ bị chôn vùi.

Đạo diễn Đinh Đức Thiện chia sẻ rằng bộ phim không chỉ hù dọa bằng yếu tố siêu nhiên, mà đặt tâm điểm vào cuộc đối đầu giữa khoa học và tâm linh, qua đó bóc tách những gì con người sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ người thân yêu.

Phim quy tụ dàn tài năng chuyên trị dòng phim giật gân, bao gồm Quách Ngọc Ngoan (Người Bất Tử), Quang Tuấn (Xác Chết) và Lan Phương (Phi Phong: Huyết Quỷ). Với sự hậu thuẫn sản xuất từ K8 Studio và Hoàng Gia, Bloodline: The Curse Within được kỳ vọng sẽ tạo nên cú bùng nổ tại các rạp chiếu Việt Nam từ ngày 25/12 tới trước khi vươn ra thị trường quốc tế.