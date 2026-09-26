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Hàng nghìn người về Đền Trần Thương, hòa mình trong ngày mở hội tháng Tám

Thứ Bảy, 23:04, 26/09/2026
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VOV.VN - Tối 26/9, tưởng niệm 700 năm ngày mất và tri ân công ơn Hưng Đạo Đại vương, hàng nghìn người đã tề tựu về Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình tham dự lễ khai mạc Lễ hội truyền thống hướng về nguồn cội với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Dự lễ khai mạc có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh 

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính của ngày Giỗ Cha, là dịp để nhân dân và du khách tưởng nhớ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc, danh tướng kiệt xuất có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ non sông, đất nước.

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Màn biểu diễn nghệ thuật trong Lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2026

Đền Trần Thương là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn với những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương. Qua thời gian, nhiều giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích được các thế hệ người dân Trần Thương gìn giữ, trao truyền.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương cho biết, lễ hội tháng Tám đã trở thành một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa đối với cộng đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

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Ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương. 

Không chỉ là dịp tưởng niệm, lễ hội còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Từ những giá trị được lưu giữ tại di tích, lễ hội cũng mở ra không gian để giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến đông đảo nhân dân và du khách. Đền Trần Thương - di tích quốc gia đặc biệt - qua đó được quảng bá như một điểm đến du lịch tâm linh, gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất và sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương.

Gìn giữ mạch nguồn di sản bằng sự chung tay của cộng đồng

Để những giá trị ấy tiếp tục được tiếp nối, những năm qua, Đền Trần Thương nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành cùng sự chung tay của cộng đồng trong bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Công tác tổ chức lễ hội từng bước đi vào nền nếp. Các hoạt động được triển khai theo hướng trang trọng, an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cho cộng đồng.

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Ông Thạch Ngọc Anh, Bí thư xã Trần Thương đánh trống Khai hội

Theo ông Lê Đức Nhượng, lượng nhân dân và du khách về dự lễ hội, tham quan, chiêm bái ngày càng đông. Đằng sau sự chuyển biến này là sự tham gia của Ban Quản lý di tích, cán bộ, nhân dân địa phương cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và du khách thập phương.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ góp phần duy trì các nghi lễ, phong tục truyền thống mà còn tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, từng bước xây dựng môi trường lễ hội văn minh, nhân văn và giàu bản sắc.

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Đông đảo nhân dân, du khách về Đền Trần Thương dự lễ

Thời gian tới, xã Trần Thương xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Đền Trần Thương; nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng trang trọng, văn minh, an toàn, giàu bản sắc.

Qua đó, lễ hội vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, vừa góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá giá trị di sản và thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch của địa phương.

Song Hồng/VOV.VN
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