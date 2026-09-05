Họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn: Cây đa cổ thụ trong hội họa sơn mài

VOV.VN - Bằng kĩ thuật chồng lớp sơn mài ngẫu hứng, họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn đã mang đến người xem nhiều tác phẩm vẽ cây đa cổ thụ, vừa thân thuộc, gần gũi trong cách tạo hình không gian với chất liệu vỏ trứng.
VOV.VN - Sáng 29/8, tại Ngọ Môn, thành phố Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh MONO, trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Đây được kỳ vọng là cách làm mới trong quảng bá di sản, nhất là tiếp cận thế hệ trẻ.
VOV.VN - Hành trình 8 ngày 7 đêm đi dọc dòng Mekong từ Việt Nam sang Campuchia, đã trở thành nguồn cảm hứng để họa sĩ Đặng Thanh Huyền thực hiện loạt sáng tác mới gồm khoảng 50 tác phẩm.
VOV.VN - Sáng 24/7, tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề "Ký ức thời hoa lửa" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).