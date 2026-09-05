Thứ Bảy, 06:00, 05/09/2026

Họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn: Cây đa cổ thụ trong hội họa sơn mài

VOV.VN - Bằng kĩ thuật chồng lớp sơn mài ngẫu hứng, họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn đã mang đến người xem nhiều tác phẩm vẽ cây đa cổ thụ, vừa thân thuộc, gần gũi trong cách tạo hình không gian với chất liệu vỏ trứng.