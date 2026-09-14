“The Odyssey” gây chấn động, xô đổ kỷ lục 114 năm của Universal

Hollywood từng chứng kiến không ít bom tấn chinh phục phòng vé bằng siêu anh hùng, thương hiệu nổi tiếng hay những phần phim tiếp theo được khán giả chờ đợi nhiều năm.

Nhưng “The Odyssey” đang đi theo một con đường khác. Không phải phần tiếp theo của một thương hiệu đình đám, không dựa trên nhân vật siêu anh hùng, cũng không phải câu chuyện mới được sáng tạo trong thời hiện đại.

Đó là một sử thi đã tồn tại khoảng 3.000 năm. Và Christopher Nolan đã biến câu chuyện ấy thành cú nổ phòng vé lớn nhất trong lịch sử Universal Pictures.

Từ một sử thi có tuổi đời khoảng 3.000 năm, “The Odyssey” trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Universal. (Ảnh: Universal Pictures)

1,68 tỉ USD và kỷ lục lịch sử

Theo Variety, “The Odyssey” hiện đạt khoảng 601,2 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,083 tỉ USD từ thị trường quốc tế. Tổng doanh thu toàn cầu đã lên tới 1,68 tỉ USD.

Con số này đủ để đưa bộ phim vượt qua mọi tác phẩm trước đó của Universal, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử 114 năm của hãng.

Đây không chỉ là một thành tích phòng vé. Nó cho thấy một điều đáng chú ý: Khán giả vẫn sẵn sàng xuống tiền cho một bộ phim nguyên bản, có quy mô lớn và đòi hỏi trải nghiệm màn ảnh rộng, thay vì chỉ tìm đến những thương hiệu quen thuộc.

Và người đứng sau cú đánh này một lần nữa là Christopher Nolan.

Ảnh: Universal Pictures

Đạo diễn Christopher Nolan

Nolan đang vượt qua chính mình

Trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập niên, Nolan đã nhiều lần chứng minh khả năng biến những câu chuyện tưởng như khó tiếp cận thành các sự kiện điện ảnh.

“The Dark Knight”, “Inception”, “Interstellar”, “Dunkirk”, “Oppenheimer”... mỗi bộ phim đều góp phần tạo nên thương hiệu riêng của đạo diễn người Anh.

Nhưng “The Odyssey” đang đưa thành công ấy lên một nấc mới. Bộ phim hiện là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp Nolan, vượt qua “The Dark Knight Rises”.

Đặc biệt, “The Odyssey” còn trở thành phim gắn nhãn R có doanh thu cao nhất lịch sử và là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của IMAX. Đáng nói hơn, đây là bộ phim không phải phần tiếp theo đầu tiên kể từ năm 2009 vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu quốc tế.

Nói cách khác, Nolan đang chứng minh rằng một đạo diễn hoàn toàn có thể tạo ra một “thương hiệu” chỉ bằng chính tên tuổi và tầm nhìn điện ảnh của mình.

Ảnh: Universal Pictures

Universal đã đặt cược đúng vào Nolan?

Đằng sau thành công của “The Odyssey” là một quyết định từng gây nhiều chú ý của Universal. Năm 2021, Nolan rời Warner Bros sau nhiều năm gắn bó để chuyển sang hợp tác với Universal.

Bộ phim đầu tiên trong mối quan hệ mới là “Oppenheimer”. Universal khi đó đã đặt cược vào một bộ phim dài, đề tài lịch sử và không dựa trên thương hiệu giải trí quen thuộc. Kết quả là “Oppenheimer” trở thành hiện tượng toàn cầu và giành Oscar Phim hay nhất.

Giờ đây, “The Odyssey” tiếp tục mang về một kỷ lục thậm chí còn lớn hơn cho hãng. Universal hiện dẫn đầu các studio Hollywood trong năm 2026 với khoảng 26% thị phần, đạt gần 5 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

Odysseus mất 10 năm để trở về Ithaca. Còn Nolan chỉ cần vài tuần để đưa “The Odyssey” trở thành một cột mốc mới của Universal. Hành trình ấy có thể chưa kết thúc, nhưng một điều đã rõ: Nolan một lần nữa chứng minh rằng khi điện ảnh đủ tham vọng, khán giả vẫn sẽ tìm đến rạp.