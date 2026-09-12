Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội

VOV.VN - Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn kéo dài đến hết ngày 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.
VOV.VN - Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn kéo dài đến hết ngày 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.
VOV.VN - Sáng 11/9, chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” diễn ra tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một hoạt động do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.
VOV.VN - Sáng 11/9, chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” diễn ra tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một hoạt động do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.
VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.
VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.
VOV.VN - Một buổi chiều đầu thu tháng 9, Hà Nội hiện lên với bầu trời xanh trong, nắng dịu và những cơn gió luồn qua hàng cây, ban công cũ. Ở đâu đó sau một khung cửa, tiếng saxophone hòa cùng piano và bass. Những thanh âm ấy khiến nhịp sống thành phố như chậm lại, gợi ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Jazz và Hà Nội.
VOV.VN - Một buổi chiều đầu thu tháng 9, Hà Nội hiện lên với bầu trời xanh trong, nắng dịu và những cơn gió luồn qua hàng cây, ban công cũ. Ở đâu đó sau một khung cửa, tiếng saxophone hòa cùng piano và bass. Những thanh âm ấy khiến nhịp sống thành phố như chậm lại, gợi ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Jazz và Hà Nội.
VOV.VN - Đêm Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, dòng nghệ thuật khác nhau như NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Tùng Dương, Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm OPLUS, Quách Mai Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C.
VOV.VN - Đêm Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, dòng nghệ thuật khác nhau như NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Tùng Dương, Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm OPLUS, Quách Mai Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C.