Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội

Hà Nội cần một mùa Jazz để thành phố kể câu chuyện của mình

VOV.VN - Một buổi chiều đầu thu tháng 9, Hà Nội hiện lên với bầu trời xanh trong, nắng dịu và những cơn gió luồn qua hàng cây, ban công cũ. Ở đâu đó sau một khung cửa, tiếng saxophone hòa cùng piano và bass. Những thanh âm ấy khiến nhịp sống thành phố như chậm lại, gợi ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Jazz và Hà Nội.