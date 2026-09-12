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Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội

Thứ Bảy, 13:26, 12/09/2026

VOV.VN - Nét Kinh Kỳ là chương trình trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viện, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức.

Thư Vũ/VOV.VN
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Trang:
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"Chương trình Nét Kinh Kỳ lấy cảm hứng từ hình ảnh phố phường, phố nghề và đời sống Thăng Long xưa, chương trình giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội", Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết.
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Nét Kinh Kỳ cũng đồng thời kết nối với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, qua đó gợi mở câu chuyện về một Hà Nội vừa giàu chiều sâu lịch sử, vừa luôn vận động và tiếp nối trong đời sống hôm nay.
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Trong không gian trưng bày Nét Kinh kỳ, những hình ảnh tưởng như đã lắng lại trong ký ức được giới thiệu trở lại qua các tác phẩm và tư liệu về 36 phố phường Hà Nội, tạo nên một lát cắt về diện mạo Kinh kỳ xưa.
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Mái ngói rêu phong, những ô cửa, góc phố, biển hiệu, nhịp sống buôn bán và những không gian quen thuộc của khu phố cổ đã trở thành những hình ảnh gắn bó với ký ức nhiều thế hệ người Hà Nội.
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Phố cổ Hà Nội từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng phong phú trong hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc và nhiều hình thức sáng tạo nghệ thuật.
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Cùng với hình ảnh là những thông tin giới thiệu về lịch sử các con phố, nguồn gốc tên phố và những nghề thủ công từng gắn với từng tuyến phố, giúp công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về một Hà Nội của những “phố hàng, phố nghề” chuyên biệt.
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Qua đó, chương trình không chỉ gợi lại hình ảnh phố phường Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ XX mà còn giúp công chúng nhận diện phố cổ như một không gian văn hóa được hình thành từ lịch sử, nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng.
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Một điểm nhấn của Nét Kinh Kỳ là các hoạt động trải nghiệm với sự tham gia của nghệ nhân đến từ một số làng nghề truyền thống.
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Công chúng có cơ hội quan sát, tìm hiểu và trực tiếp tương tác với các sản phẩm, kỹ thuật nghề của những làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê, Vietnam Silk House...
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Từ một sản phẩm thủ công, chương trình mở ra câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật, bàn tay người thợ và những tri thức nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ.
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Qua trải nghiệm trực tiếp, du khách không chỉ chiêm ngưỡng sản phẩm mà còn có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của lao động thủ công và sức sống của những nghề truyền thống trong đời sống đương đại.
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Việc đưa các hoạt động trải nghiệm nghề vào không gian di sản cũng tạo nên sự kết nối giữa ký ức phố nghề của Thăng Long xưa với các làng nghề đang tiếp tục tồn tại và phát triển hôm nay.
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Nét Kinh Kỳ hướng tới một cách tiếp cận di sản gần gũi với công chúng: từ nhìn ngắm, tìm hiểu đến trải nghiệm.
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Phố phường Hà Nội được giới thiệu không chỉ như một không gian địa lý hay một tập hợp những công trình kiến trúc, mà như một di sản văn hóa gắn bó sâu sắc với lịch sử đô thị, nghề nghiệp, hoạt động giao thương và đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.
net kinh ky tu ky uc 36 pho phuong den gia tri di san thang long ha noi hinh anh 15
Thông qua sự kết hợp giữa trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử và hoạt động trải nghiệm nghề, chương trình góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cách tiếp cận sinh động với những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội.
net kinh ky tu ky uc 36 pho phuong den gia tri di san thang long ha noi hinh anh 16
Việc tổ chức Nét Kinh Kỳ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng tạo nên sự gặp gỡ giữa những lớp di sản khác nhau trong không gian văn hóa của Thăng Long – Hà Nội.
net kinh ky tu ky uc 36 pho phuong den gia tri di san thang long ha noi hinh anh 17
Từ câu chuyện 36 phố phường, phố nghề đến những thực hành nghề thủ công đang được gìn giữ hôm nay, chương trình góp phần cho thấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn có khả năng hiện diện, tương tác và tạo cảm hứng trong đời sống đương đại.
net kinh ky tu ky uc 36 pho phuong den gia tri di san thang long ha noi hinh anh 18
Thông qua chương trình, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục phát huy vai trò là một không gian văn hóa, sáng tạo của Thủ đô, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu, kết nối và tiếp nối bằng những hình thức biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay.
net kinh ky tu ky uc 36 pho phuong den gia tri di san thang long ha noi hinh anh 19
Rất đông người dân, du khách quốc tế và thế hệ trẻ Thủ đô tới tham quan, trải nghiệm tại Nét Kinh Kỳ.
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Nét Kinh Kỳ thực sự mang đến trải nghiệm từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội.

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