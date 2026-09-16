Dạo quanh Hồ Gươm, lắng nghe cảm nhận của bộ hành về những điểm khiến họ yêu, tự hào và gắn bó để thấy những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bền chặt, sâu lắng luôn hiện diện trong không gian đặc biệt này. Bước chân tới đây, bạn thật sự tìm thấy câu trả lời “khách bộ hành yêu gì ở không gian Hồ Gươm?”.

Những người sống lâu năm ở Hà Nội coi việc đến Hồ Gươm dạo chơi như một điều rất đỗi tự nhiên và quen thuộc. Hồ Gươm không phải là nơi luôn hấp dẫn theo kiểu mới mẻ, khác lạ, mà chỉ đơn giản là ở nơi đây, mọi người dễ tìm thấy niềm vui khi tới chơi.

Bước chân tới Hồ Gươm, bạn thật sự tìm thấy câu trả lời “khách bộ hành yêu gì ở không gian Hồ Gươm!”

Dù đó là một bạn sinh viên lần đầu được đến Hồ Gươm, hay một cụ ông đã cao tuổi ngày nào cũng ra Hồ Gươm, họ đều tìm thấy một điểm chung cho tâm hồn mình.

“Em lần đầu đến đây, rất nhộn nhịp và đông người, đa dạng văn hóa và khung cảnh rất đẹp. Bình thường em chỉ thấy trên tivi và phương tiện thông tin đại chúng thôi nhưng mà sau khi đến đây mới thấy khung cảnh tự nhiên đẹp như thế nào, nước rất xanh!”, bạn sinh viên chia sẻ

“Gia đình tôi đã ở phố Hàng Gai đây này, được 175 năm, tôi năm nay mới có 85 tuổi, nhà ở gần cứ ra đây ngồi, không có một ngày nào tôi không ra”, cụ ông cho biết.

Niềm vui của mỗi người khi tới với Hồ Gươm có thể kể ra thành lời, và cũng có thể chỉ nằm trong những cảm nhận lắng đọng trong tim. Người yêu thích lịch sử, người yêu văn hóa, người yêu kiến trúc, người yêu không gian, cảnh vật, yêu con người và cuộc sống… tất cả như đều hội tụ trong không gian tuy bé nhỏ mà lại mênh mông, rộng lớn này.

Niềm vui của mỗi người khi tới với Hồ Gươm có thể kể ra thành lời, và cũng có thể chỉ nằm trong những cảm nhận lắng đọng trong tim.

Từ quá khứ tới hiện tại, từ nơi xa xôi tới nơi gần kề,… mỗi bước chân khách bộ hành tới đây cũng đều dễ dàng tìm thấy một lý do để yêu. Có lẽ vì thế, khi viết cuốn sách “5678 bước chân quanh Hồ Gươm” từ gần 20 năm trước, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã mong muốn giữ lại vẹn nguyên những giá trị cuộc sống luôn hiện hữu ở Hồ Gươm cho nhiều khách bộ hành đặt chân tới đây thêm cảm nhận.

“Vì nó là khu vực trung tâm nên bao giờ nó cũng tập trung về đó nhiều thứ. Từ những cái lớn lao sang trọng, hay những cái nhỏ nhặt hằng ngày như người bán hàng rong, những người hát xẩm, đều hiển hiện ở quanh Hồ Gươm, và chính vì những cái đó mới khiến cho những người cầm bút xúc động, rung cảm để viết nên cuốn sách. Và thú vị nữa là không chỉ người sống ở Hà Nội mà cả với những người ở tỉnh khác hay khách du lịch nước ngoài họ đều đến Hồ Gươm với sự gần gũi như vậy và hiểu về Hồ Gươm qua cuốn sách”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.

Không gian Hồ Gươm có thể thay đổi qua từng giai đoạn lịch sử, nhưng những giá trị văn hóa lịch sử và hơi thở cuộc sống đã từng hiện diện và được ghi nhận ở nơi đây sẽ tiếp tục được truyền thừa. Như cái cách nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến dành thời gian và tâm huyết đếm từng bước chân quanh Hồ Gươm, trò chuyện với từng người, lắng nghe biết bao câu chuyện từ ký ức tới hiện tại, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến tin rằng 5678 bước chân quanh Hồ Gươm vẫn là chưa đủ.

Hồ Gươm vẫn mãi là trái tim của Thủ đô Hà Nội, là nơi hòa nhịp với trái tim bao người.

“Bản thân tên cuốn sách cũng đã nói lên việc mình đi quanh hồ, mình có thuận lợi là mình làm việc ở đó, hằng ngày cứ lúc nghỉ trưa mình thơ thẩn xung quanh đó, mình gặp gỡ, trao đổi làm sao họ cởi mở chia sẻ những câu chuyện xung quanh. Thành ra cuốn sách vừa có tính lịch sử, văn hóa, vừa có hơi thở cuộc sống. Ngày hôm nay Hồ Gươm thay đổi thì là đương nhiên vì văn hóa nói chung đều có sự thay đổi theo thời gian, nếu được viết lại tôi chỉ cần thêm sự thay đổi của ngày hôm nay để cuốn sách đó dày dặn hơn mà thôi”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.

Hồ Gươm vẫn mãi là trái tim của Thủ đô, là nơi hòa nhịp với trái tim bao người. Đến nơi đây, những con người xa lạ cũng dễ trở nên thân quen, những khác biệt dễ trở nên hài hòa bởi luôn có một sợi dây vô hình kết nối con người với không gian, cảnh vật, kết nối con người với con người mà chỉ cần bạn bước tới, là bạn đã chạm vào được sợi dây ấy.