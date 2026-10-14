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Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Đêm hội tụ tinh hoa nghệ thuật

Thứ Tư, 21:58, 14/10/2026
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VOV.VN - Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Rạp Công nhân, Hà Nội với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Lễ Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra trang trọng và rực rỡ trong không khí hân hoan chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Đây cũng là hoạt động văn hóa trọng điểm nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

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Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội tối 14/10.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội - hội tụ tinh hoa nghệ thuật

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, sự kiện quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, mở màn cho chuỗi ngày hội sân khấu đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

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Tiết mục mở màn Lễ Khai mạc rực rỡ sắc màu.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của con người Việt Nam. Chính vì vậy,  phát triển văn hóa Thủ đô cần được đặt trong định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. “Văn hiến” để trân trọng và tiếp nối cội nguồn. “Bản sắc” để Hà Nội luôn có một diện mạo riêng. “Sáng tạo” để những giá trị truyền thống tiếp tục được làm mới trong đời sống đương đại. “Hội nhập” để văn hóa Hà Nội đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Và “Kết nối” để những giá trị văn hóa được chia sẻ, lan tỏa và cùng phát triển.

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Ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu chào mừng.

Ông Phạm Tuấn Long chia sẻ: “Một Thủ đô nghìn năm tuổi không chỉ được nhận diện bằng những di tích, những con phố, những công trình hay những ký ức lịch sử, mà còn bằng những câu chuyện văn hóa được kể và được tiếp nối qua mỗi thế hệ. Và sân khấu chính là một trong những cách đẹp nhất để kể những câu chuyện ấy. Từ sân khấu hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những giá trị đã làm nên Hà Nội; cùng cảm nhận sức sống của nghệ thuật Việt Nam và kỳ vọng vào những sáng tạo mới tiếp tục làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô”.

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Tiết mục "Việt Nam tinh hoa" do nghệ sĩ Tiến Hưng và Vũ đoàn Thăng Long biểu diễn.

Tiếp nối thành công của các kỳ liên hoan trước, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 tiếp tục khẳng định tầm vóc nghệ thuật quy mô. Kỳ liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đến từ Trung ương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh. 15 tác phẩm tranh tài trải rộng trên 6 loại hình nghệ thuật: Kịch nói, Chèo, Tuồng, Cải lương, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

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Tiết mục xiếc “Thiên thần đến từ thiên hà” của Đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng; Nghệ sĩ xiếc: Nguyễn thị Thu Hường; Lê Hồng Yến; Lê Cẩm Ly; Hoàng Lệ Phương; Trần Thảo Vân.

Phát biểu Khai mạc, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan khẳng định: “Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự sáng tạo không ngừng nghỉ và trách nhiệm với nghề, các tác phẩm, vở diễn tham gia Liên hoan năm nay sẽ mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, những bài học nhân văn sâu sắc và góc nhìn đa chiều về cuộc sống hôm nay. Ban Tổ chức kỳ vọng, Liên hoan sẽ là ngày hội thực sự của những người làm nghệ thuật sân khấu, thắp lên ngọn lửa đam mê, khát vọng cống hiến trong lòng mỗi nghệ sĩ và khán giả yêu nghệ thuật”.

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Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan.

Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 hội tụ những chuyên gia uy tín do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương làm Chủ tịch, cùng các thành viên: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái; Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoài Huệ; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Đạt Tăng và Nghệ sĩ Nhân dân Đào Tuấn Hải.

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Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, vở kịch nói "Ai là cha tôi", tiết mục tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 của Nhà hát Kịch Hà Nội đã được công diễn mở màn, mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa cho đông đảo đại biểu và khán giả.

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Một cảnh trong vở kịch nói "Ai là cha tôi" của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Các buổi biểu diễn dự thi sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 22/10/2026 vào các khung giờ 9h00, 14h00 và 19h30 tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam cùng một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm nổi bật như Phèo, Người con gái Hà Nội, Tấm Cám, Dấu thiêng Hà Nội - Cho những gì còn mãi, Lời của tre, Khoảng trời con gái...

Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 20h00 ngày 23/10/2026 tại Rạp Đại Nam (số 89 phố Huế, Hà Nội).

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Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 14/10

VOV.VN - Liên hoan được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 23/10/2026, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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