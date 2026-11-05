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Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Thứ Năm, 13:11, 05/11/2026
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VOV.VN - Sáng 5/11, tại Công viên Phú Xuân, bên bờ sông Hương, thành phố Huế khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”. Sự kiện góp phần kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, quảng bá hình ảnh đất Cố đô đến bạn bè quốc tế. 

Đây là lần thứ 6 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế. Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn giới thiệu 29 tác phẩm của 29 nhà điêu khắc trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia (Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và Việt Nam). Các tác phẩm mang ngôn ngữ điêu khắc đa dạng, khai thác nhiều góc nhìn về văn hóa, con người Cố đô, qua đó tạo không gian giao lưu và mở ra cơ hội hợp tác nghệ thuật quốc tế cho Huế.

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Tác phẩm điêu khắc bên bờ sông Hương

Tham gia trại sáng tác lần này, nhà điêu khắc Lê Đắc Nguyên Xuân giới thiệu tác phẩm “Mắt Huế”, lấy cảm hứng từ núi Ngự Bình, biểu tượng phong thủy phía Nam Kinh thành Huế, tượng trưng cho sự an bình, thịnh vượng và uy nghiêm của đất Cố đô. Khoảng trống hình con ngươi phía trên đỉnh Ngự thể hiện chiều không gian, tầm nhìn của Huế từ quá khứ đến tương lai, hướng tới một thành phố rộng mở và hội nhập quốc tế. 

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Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Nhà điêu khắc Lê Đắc Nguyên Xuân cho biết, thông qua tác phẩm “Mắt Huế”, ông muốn gửi gắm tình yêu với vùng đất Cố đô đến những người chưa có dịp đặt chân đến đây:

“Tôi muốn làm tác phẩm Mắt Huế để gửi đến tất cả những người yêu Huế, những người chưa có điều kiện đến Huế, họ có thể yêu Huế thông qua tranh ảnh, sách báo, truyền hình và thông qua những thước phim như thế này. Thông qua trại điêu khắc lần này, sự lan tỏa tình yêu về ngôn ngữ tạo hình; Lan tỏa tình yêu, lan tỏa văn hóa Huế đến với tất cả bạn bè quốc tế”.

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Các nhà điêu khắc tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế 2026

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm lần này được bố trí trong không gian cảnh quan dọc sông Hương, đoạn từ Nghinh Lương Đình đến cầu Dã Viên. Đây là trục cảnh quan, văn hóa quan trọng của đô thị Huế, tạo thêm điểm nhấn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cho biết: “Năm nay, chúng ta thiết kế cách rất bài bản, từng vị trí đặt, trải dài từ Nghinh Lương Đình đến cầu Dã Viên. Không gian nằm bên dòng sông, có thể nói là trục cảnh quan, trục văn hóa của kinh đô Huế trước đây và của thành phố Huế hiện nay. Những tác phẩm chứa đựng ý nghĩa về triết lý cũng như ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Huế...”. 

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Tác phẩm “Mắt Huế” của nhà điêu khắc Lê Đắc Nguyên Xuân

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 không chỉ mang đến những tác phẩm nghệ thuật mới mà còn góp phần làm phong phú không gian văn hóa ven sông Hương. Qua đó, tiếp tục phát huy giá trị di sản, tăng sức hấp dẫn của Festival Huế và quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách trong nước, quốc tế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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