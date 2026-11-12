English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc triển lãm "Một bát thương": Diễn đàn kết nối công chúng về đề tài phụ nữ

Thứ Năm, 18:27, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 12/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc triển lãm "Một bát thương/A Bowl Of Love". Triển lãm là sự kết hợp của nghệ thuật đương đại, chế tác thủ công truyền thống Việt Nam và nghiên cứu khoa học xã hội về bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ.

Triển lãm "Một bát thương" gồm 7 tác phẩm nghệ thuật kết nối chặt chẽ với nhau được thực hiện bởi nhà nghiên cứu và nghệ sĩ thị giác Pauline Oosterhoff, nghiên cứu viên chính của chương trình, cùng 12 người gồm: đạo diễn phim tài liệu; người chế tác kim loại và đồ nội thất; cùng các nghệ sĩ gốm, nghệ nhân lụa và vàng mã độc đáo của Việt Nam.

khai mac trien lam mot bat thuong dien dan ket noi cong chung ve de tai phu nu hinh anh 1
Triển lãm "Một bát thương" khai mạc chiều 12/11 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30/11/2026.

Đất sét làng Bát Tràng được gia cố để làm cho chắc hơn. Những phiến đất sét này lưu giữ dấu lưng của những phụ nữ và các câu chuyện mà họ mang theo. Các khối đồ họa đậm nét được vẽ trên nền vải lụa tơ tằm truyền thống dệt tay. Kim loại và gỗ, thoát ra khỏi các chức năng đời thường, trở thành phương tiện cho sự thể hiện. Giấy bồi, khung tre và đồ vàng mã xuất hiện theo cách không truyền thống; và ở giữa các hình khối này là chiếc bát tưởng niệm phụ nữ bị mất do bạo lực trên cơ sở giới.

Tham gia vào đồng sáng tạo các tác phẩm triển lãm còn có 16 phụ nữ. Họ là người bán hàng ở chợ, luật sư, phóng viên, nhà nghiên cứu, người bảo vệ quyền trẻ em và người làm công tác xã hội, trong đó có người sống sót sau bạo lực giới. Những người phụ nữ này đã cùng nhau thực hiện những chiếc lưng gốm và làm những chiếc bát gốm của riêng mình. Triển lãm không tái dựng bạo lực. Thay vào đó, những người thực hiện mời người tham quan chiêm nghiệm, tưởng nhớ và tương tác.

khai mac trien lam mot bat thuong dien dan ket noi cong chung ve de tai phu nu hinh anh 2
Triển lãm "Một bát thương" gồm 07 tác phẩm nghệ thuật kết nối chặt chẽ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Việc đồng hành cùng nhóm nghiên cứu tổ chức triển lãm lần này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện rõ sứ mệnh của Bảo tàng trong việc phản ánh những câu chuyện và hơi thở của cuộc sống đương đại. Thông qua triển lãm, Bảo tàng mong muốn tạo ra một diễn đàn kết nối công chúng về đề tài phụ nữ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt cùng những chất liệu văn hóa rất đỗi mộc mạc của Việt Nam, triển lãm đã mở ra một không gian tương tác, nơi mỗi người có thể tự cảm nhận, thấu hiểu và cùng nhau chung tay mang đến những thay đổi tốt đẹp”.

khai mac trien lam mot bat thuong dien dan ket noi cong chung ve de tai phu nu hinh anh 3
Các tác phẩm được chế tác kết hợp từ kim loại và đồ nội thất, gốm, lụa và vàng mã độc đáo của Việt Nam.

Bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), đồng nghiên cứu viên chính của triển lãm, trao đổi: “Đây là một chủ đề rất thách thức và thường bị né tránh khi nhắc đến. Việc tiếp cận với gia đình những người bị hại rất khó khăn vì nỗi đau quá lớn. Thực hiện nghiên cứu này cũng rất thách thức còn vì nó tác động rất nhiều đến cảm xúc của chính nhóm nghiên cứu”.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Trưởng Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội, nghệ sĩ hỗ trợ kỹ thuật gốm chia sẻ: Tôi dùng xưởng gốm của mình để đồng hành cùng mọi người tham gia ‘Một bát thương’ với vai trò hướng dẫn kỹ thuật gốm. Nhưng khi ngồi giữa vòng tròn của những người phụ nữ ấy, tôi không muốn mình chỉ đơn thuần làm vai trò của người chỉ dẫn, tôi cũng tạo nên chiếc bát tình yêu của riêng mình”.

khai_mac_trien_lam_tranh_son_mai_nguyen_lang_du_cung_son-12.jpg

Khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Nguyên - Lãng du cùng sơn”

VOV.VN - Ngày 30/10, Triển lãm tranh sơn mài “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm giới thiệu tác phẩm sơn mài của tám họa sĩ: Nguyễn Văn Bảng, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Đình Văn, Lily Lai, Bùi Thị Mừng, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thùy Dương và Cao Phương Thảo.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật

VOV.VN - Sáng 21/9, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội) tổ chức workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo”, mở ra cách tiếp cận mới cho công chúng khi khám phá di sản, hiện vật tại bảo tàng.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: Khi công nghệ AI và in 3D “thổi hồn” vào hiện vật

VOV.VN - Sáng 21/9, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội) tổ chức workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo”, mở ra cách tiếp cận mới cho công chúng khi khám phá di sản, hiện vật tại bảo tàng.

Khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội
Khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội

VOV.VN - Không chỉ nhìn, xem, bảo tàng gia vị mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hoá bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam.

Khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội

Khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội

VOV.VN - Không chỉ nhìn, xem, bảo tàng gia vị mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hoá bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoàn thành tu bổ, nâng cấp ngôi nhà Tày
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoàn thành tu bổ, nâng cấp ngôi nhà Tày

VOV.VN - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình ngôi nhà Tày tại khu Vườn Kiến trúc dân gian sau quá trình tu bổ, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn, duy trì đặc trưng kiến trúc và tiếp tục phục vụ công chúng tham quan, nghiên cứu.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoàn thành tu bổ, nâng cấp ngôi nhà Tày

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hoàn thành tu bổ, nâng cấp ngôi nhà Tày

VOV.VN - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình ngôi nhà Tày tại khu Vườn Kiến trúc dân gian sau quá trình tu bổ, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn, duy trì đặc trưng kiến trúc và tiếp tục phục vụ công chúng tham quan, nghiên cứu.

Bảo tàng gốm Bát Tràng: Công nghệ và tương tác giúp nâng tầm di sản làng nghề
Bảo tàng gốm Bát Tràng: Công nghệ và tương tác giúp nâng tầm di sản làng nghề

VOV.VN - Không chỉ thu hút khách check-in bởi kiến trúc 7 khối xoắn ốc mô phỏng bàn xoay vuốt gốm, bảo tàng gốm Bát Tràng đang trở thành điểm sáng trong công việc bảo tồn văn hóa nhờ mô hình đổi mới sáng tạo bằng cách kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, nghệ thuật đa giác quan và các hoạt động tương tác.

Bảo tàng gốm Bát Tràng: Công nghệ và tương tác giúp nâng tầm di sản làng nghề

Bảo tàng gốm Bát Tràng: Công nghệ và tương tác giúp nâng tầm di sản làng nghề

VOV.VN - Không chỉ thu hút khách check-in bởi kiến trúc 7 khối xoắn ốc mô phỏng bàn xoay vuốt gốm, bảo tàng gốm Bát Tràng đang trở thành điểm sáng trong công việc bảo tồn văn hóa nhờ mô hình đổi mới sáng tạo bằng cách kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, nghệ thuật đa giác quan và các hoạt động tương tác.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc