Khai mạc triển lãm "Một bát thương": Diễn đàn kết nối công chúng về đề tài phụ nữ

Triển lãm "Một bát thương" gồm 7 tác phẩm nghệ thuật kết nối chặt chẽ với nhau được thực hiện bởi nhà nghiên cứu và nghệ sĩ thị giác Pauline Oosterhoff, nghiên cứu viên chính của chương trình, cùng 12 người gồm: đạo diễn phim tài liệu; người chế tác kim loại và đồ nội thất; cùng các nghệ sĩ gốm, nghệ nhân lụa và vàng mã độc đáo của Việt Nam.

Triển lãm "Một bát thương" khai mạc chiều 12/11 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30/11/2026.

Đất sét làng Bát Tràng được gia cố để làm cho chắc hơn. Những phiến đất sét này lưu giữ dấu lưng của những phụ nữ và các câu chuyện mà họ mang theo. Các khối đồ họa đậm nét được vẽ trên nền vải lụa tơ tằm truyền thống dệt tay. Kim loại và gỗ, thoát ra khỏi các chức năng đời thường, trở thành phương tiện cho sự thể hiện. Giấy bồi, khung tre và đồ vàng mã xuất hiện theo cách không truyền thống; và ở giữa các hình khối này là chiếc bát tưởng niệm phụ nữ bị mất do bạo lực trên cơ sở giới.

Tham gia vào đồng sáng tạo các tác phẩm triển lãm còn có 16 phụ nữ. Họ là người bán hàng ở chợ, luật sư, phóng viên, nhà nghiên cứu, người bảo vệ quyền trẻ em và người làm công tác xã hội, trong đó có người sống sót sau bạo lực giới. Những người phụ nữ này đã cùng nhau thực hiện những chiếc lưng gốm và làm những chiếc bát gốm của riêng mình. Triển lãm không tái dựng bạo lực. Thay vào đó, những người thực hiện mời người tham quan chiêm nghiệm, tưởng nhớ và tương tác.

Triển lãm "Một bát thương" gồm 07 tác phẩm nghệ thuật kết nối chặt chẽ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết: “Việc đồng hành cùng nhóm nghiên cứu tổ chức triển lãm lần này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện rõ sứ mệnh của Bảo tàng trong việc phản ánh những câu chuyện và hơi thở của cuộc sống đương đại. Thông qua triển lãm, Bảo tàng mong muốn tạo ra một diễn đàn kết nối công chúng về đề tài phụ nữ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt cùng những chất liệu văn hóa rất đỗi mộc mạc của Việt Nam, triển lãm đã mở ra một không gian tương tác, nơi mỗi người có thể tự cảm nhận, thấu hiểu và cùng nhau chung tay mang đến những thay đổi tốt đẹp”.

Các tác phẩm được chế tác kết hợp từ kim loại và đồ nội thất, gốm, lụa và vàng mã độc đáo của Việt Nam.

Bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), đồng nghiên cứu viên chính của triển lãm, trao đổi: “Đây là một chủ đề rất thách thức và thường bị né tránh khi nhắc đến. Việc tiếp cận với gia đình những người bị hại rất khó khăn vì nỗi đau quá lớn. Thực hiện nghiên cứu này cũng rất thách thức còn vì nó tác động rất nhiều đến cảm xúc của chính nhóm nghiên cứu”.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Trưởng Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội, nghệ sĩ hỗ trợ kỹ thuật gốm chia sẻ: Tôi dùng xưởng gốm của mình để đồng hành cùng mọi người tham gia ‘Một bát thương’ với vai trò hướng dẫn kỹ thuật gốm. Nhưng khi ngồi giữa vòng tròn của những người phụ nữ ấy, tôi không muốn mình chỉ đơn thuần làm vai trò của người chỉ dẫn, tôi cũng tạo nên chiếc bát tình yêu của riêng mình”.