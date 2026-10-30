Khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Nguyên - Lãng du cùng sơn”

Không gian sáng tạo đa tầng trên nền chất liệu sơn ta truyền thống

Triển lãm tranh sơn mài “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu hội họa trong buổi khai mạc. “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” mở ra một không gian sáng tạo đa tầng, trải rộng từ vẻ đẹp êm đềm của phong cảnh, hoa lá, tĩnh vật, chân dung cho đến chiều sâu triết lý Phật giáo cùng những ẩn ngữ chiêm nghiệm về đời sống nội tâm. Trên cùng nền tảng chất liệu sơn ta truyền thống, mỗi tác giả định hình một cá tính qua tư duy, cách chọn lọc đề tài và ngôn ngữ hội họa riêng biệt.

Triển lãm tranh sơn mài “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 30/10/2026.

Bên cạnh bảng màu kinh điển với sắc son, đen, nâu cánh gián cùng ánh vàng, bạc, các tác phẩm còn thể hiện những tìm tòi táo bạo trong cách phối màu như xanh, tím, cam, hồng. Kỹ thuật xử lý bề mặt tinh xảo kết hợp cùng sự linh hoạt trong dung hợp vật liệu mới không chỉ nới rộng biên độ biểu đạt của chất liệu truyền thống, mà còn thắp lên hơi thở thẩm mỹ và nhịp đập cảm quan của người nghệ sĩ hôm nay.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, theo họa sĩ Bùi Xuân Phái, “Khó nhất trong việc chơi tranh chính là tranh sơn mài. Tôi khâm phục những họa sĩ vẽ tranh sơn mài và triển lãm này”.

Triển lãm tranh sơn mài của 8 họa sĩ - một tình yêu

Triển lãm Nguyên - Lãng du cùng sơn là cuộc gặp gỡ của 8 họa sĩ cùng chung tình yêu sâu sắc cho chất liệu sơn mài truyền thống. Từ những giá trị nguyên sơ và cốt lõi nhất của sơn ta, mỗi nghệ sĩ đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để rồi hình thành nên một tiếng nói nghệ thuật.

8 họa sĩ tham gia Triển lãm “Nguyên - Lãng du cùng Sơn”.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảng, nguyên Trưởng khoa Mỹ thuật tại Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền hội họa Việt Nam với nhiều giải thưởng cao quý cả trong và ngoài nước, đặc biệt giải thưởng danh giá Bàn tay vàng tại Cuộc thi Mỹ thuật khu vực Đông Dương năm 1999. Họa sĩ Nguyễn Văn được đánh giá là một bậc thầy giữ lửa và giữ gìn hồn cốt cho nghệ thuật sơn mài của Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảng đại diện 8 họa sĩ phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảng chia sẻ: “Dòng tranh sơn mài Việt Nam chúng ta có hàng nghìn năm. Qua nhiều năm, đã để lại những di sản mỹ thuật, các công trình văn hóa như kiến trúc hoặc các cung điện, các tác phẩm hội họa nổi tiếng. Kế thừa những di sản đó, nhóm họa sĩ yêu thích sơn mài chúng tôi muốn giữ gìn, phát huy và lan tỏa”.

Tại triển lãm, họa sĩ Nguyễn Văn Bảng giới thiệu những sáng tác mang phong cách trừu tượng, bán trừu tượng, với đề tài phong cảnh và những liên tưởng từ đời sống. Trong khi đó, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tiến, người bạn đời của họa sĩ Nguyễn Văn Bảng là một nghệ sĩ tranh sơn mài có tiếng của hội họa Việt Nam. Cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn 45 năm sáng tác thủy chung với dòng tranh sơn mài truyền thống.

Họa sĩ Nguyễn Thị Tiến theo đuổi đề tài phong cảnh, hoa và tĩnh vật. Khi sáng tác về hoa sen, bà chú ý đến hình dáng, màu sắc và sự chuyển biến của cây qua từng giai đoạn phát triển, từ những quan sát thiên nhiên tìm cách biểu đạt bằng chất liệu sơn mài.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đình Văn.

Họa sĩ Nguyễn Đình Văn là con trai của họa sĩ Nguyễn Văn Bảng và họa sĩ Nguyễn Thị Tiến. Anh là một gương mặt nổi bật của thế hệ họa sĩ sơn mài trẻ. Thiên nhiên là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của họa sĩ Nguyễn Đình Văn.

Nữ họa sĩ Gen Z Lily Lai.

Nữ họa sĩ Lily Lai là đại diện tiêu biểu cho làn sóng nghệ thuật trẻ thuộc thế hệ Gen Z trong làng mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm của nữ họa sĩ Gen Z tập trung vào hình ảnh người phụ nữ, tình mẫu tử và những chuyển động trong đời sống nội tâm.

Họa sĩ Nguyễn Cao Phương Thảo ghi dấu ấn sâu sắc trong nền mỹ thuật Việt Nam đương đại nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy kiến trúc và các chất liệu trúc chỉ và sơn mài. Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Thùy Dương được chú ý nhờ các tác phẩm giàu tính biểu tượng, khai thác sâu sắc về đề tài thiên nhiên đa dạng Việt Nam.

Họa sĩ Bùi Thị Mừng tìm cảm hứng từ Phật giáo và đời sống thường ngày, hướng đến những giá trị từ bi, trí tuệ, an lạc. Hình tượng hoa sen, sắc hoa và đồng lúa quê nhà gợi mối liên hệ giữa chiêm nghiệm tinh thần với cảnh sắc quen thuộc.

Họa sĩ Bùi Thị Mừng bên tác phẩm của mình tại triển lãm.

Là một nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Viện Phật giáo Việt Nam, họa sĩ Bùi Thị Mừng cho biết: “Bộ sưu tập của tôi có chủ đề về Phật giáo và thiền học. Bởi vì tôi là người học Phật và chiêm nghiệm Phật giáo rất lâu, nên niềm tin ấy được trải ra bằng hình ảnh. Thực ra thì mỗi người đều có niềm đam mê. Trước đây tôi không hề học về hội họa. Tôi học Kinh tế và làm ngân hàng. Nhưng niềm đam mê đã giúp tôi quay ngược trở lại với sơn mài. Và đến với triển lãm này, tôi muốn nói rằng cứ có niềm đam mê và theo đuổi niềm đam mê của mình thì nó sẽ có những thành quả ngoài cả mong đợi. Không cần phải suy nghĩ về những điều xa xôi quá, hãy đi theo đúng con tim của mình là được”.

Niềm đam mê và kiên trì theo đuổi chính là chìa khóa mở ra cánh cửa sáng tạo, đưa hành trình lãng du say đắm với sơn ta của 8 họa sĩ đến với công chúng yêu hội họa. Mỗi tác phẩm không chỉ là kết tinh của nhiều giờ lao động nghệ thuật thầm lặng, mà còn là lời tự sự chân thành nhất của từng nghệ sĩ, những người đã gửi gắm trọn vẹn tâm hồn mình trên nền sơn mài dân tộc.

Triển lãm: “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” liên tục mở cửa chào đón công chúng từ ngày 30/10 đến 4/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội.