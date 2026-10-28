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Triển lãm tranh Anh Em Vol.4: Không gian chiêm nghiệm nghệ thuật sâu sắc

Thứ Tư, 22:07, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, Triển lãm tranh Anh Em Vol.4 của nhóm Anh Em đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm quy tụ các tác phẩm của 5 họa sĩ: Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thanh Bình, Vũ Thái Bình, Cấn Mạnh Tường và Nguyễn Cao Hoàng.

Anh Em Vol.4 mang đến không gian trải nghiệm sâu sắc

Triển lãm tranh Anh Em Vol.4 trở lại sau 3 lần gặp gỡ công chúng qua các triển lãm chung của nhóm Anh Em. Lần này, nhóm giới thiệu những sáng tác mới với những trải nghiệm nghệ thuật mới mang dấu ấn cá nhân ngày càng rõ rệt.

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Triển lãm tranh Anh Em Vol4 giới thiệu hơn 40 tác phẩm của 5 họa sĩ trong nhóm Anh Em.

Anh Em Vol.4 mở ra một hành trình thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi khán giả không nhất thiết phải trang bị vốn mỹ học đồ sộ mới có quyền yêu thích một tác phẩm. Đôi khi, tình yêu nghệ thuật bắt đầu chỉ bằng một ánh nhìn khẽ khàng, một "điểm chạm" vừa đủ để đọc những góc khuất trong tâm hồn.

Các sáng tác của nhóm Anh Em không chạy theo những xu hướng bề nổi mà chinh phục bằng chiều sâu thâm trầm: càng ngắm lâu, người xem càng khao khát đi tìm ẩn ý đằng sau lăng kính tư duy của người họa sĩ. Giữa một thế giới nơi thế hệ Gen Z đang sống trong sự vội vã, triển lãm mang đến cảm xúc tĩnh lặng, sâu sắc. 41 tác phẩm của 5 họa sĩ được trưng bày tại triển lãm khiến người trẻ có cớ để bước chậm lại, quan sát kỹ hơn và tự đặt cho mình những câu hỏi như: Những xúc cảm này đến từ đâu? Tại sao những điều vốn thân quen lại trở nên thật xa lạ?

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Họa sĩ Vũ Thái Bình, trưởng nhóm Anh em.

Họa sĩ Vũ Thái Bình, trưởng nhóm chia sẻ: “Triển lãm lần thứ 4 này anh em chúng tôi đều rất vui. Đây là thời điểm mà những suy nghĩ đã có sự tích lũy, kinh nghiệm và những câu chuyện mình muốn kể. Năm nay tôi thấy tranh của mọi người chất lượng rất tốt, nhóm Anh Em rất mừng. Chúng tôi cố gắng duy trì triển lãm nhóm theo thường lệ 2 năm một lần. Đây cũng là dịp để Anh Em nhìn nhau, nhìn lại thành quả của 2 năm vừa rồi”.

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Họa sĩ Vi Kiến Thành (đứng giữa) phát biểu khai mạc triển lãm. 

Phát biểu khai mạc triển lãm, họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, nguyên Cục trưởng Cục Điện Ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dù cùng xuất thân và được đào tạo bài bản từ khoa Mỹ thuật trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh nhưng tình yêu mãnh liệt dành cho hội họa đã thôi thúc các họa sĩ nhóm Anh Em rẽ hướng sang con đường sáng tác chuyên nghiệp. Qua bốn kỳ triển lãm, thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, khẳng định trọn vẹn năng lực sáng tạo của nhóm.

“Mỗi bức tranh của nhóm Anh Em, kể cả những tác phẩm phong cảnh, đều ẩn chứa những câu chuyện, thông điệp nhân sinh mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm. Tác phẩm của họ vì thế không đơn thuần dừng lại ở vẻ đẹp hình khối hay màu sắc, mà luôn mang chiều sâu của một cấu trúc nội hàm giàu chiêm nghiệm. Qua từng dấu mốc triển lãm, nhóm Anh Em lại ghi thêm những bước tiến đầy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc trên hành trình sáng tạo nghệ thuật”, họa sĩ Vi Kiến Thành nhận xét.

Không gian sáng tạo của 5 cá tính 

Không gian sáng tạo của 5 tác giả là 5 sắc thái riêng biệt, không gò ép. Mỗi họa sĩ mang đến một câu chuyện riêng. Họa sĩ Vũ Thái Bình tâm sự: “Làm nghệ thuật thì mọi câu chuyện phải được thảnh thơi, thoải mái. Mỗi người có một câu chuyện thì mình sẽ có 5 câu chuyện khác nhau”.

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5 tác giả của Triển lãm tranh Anh Em Vol4.

Họa sĩ Nguyễn Cao Hoàng có kỹ thuật sơn dầu nhiều lớp được vận dụng điêu luyện để kiến tạo nên không gian giàu chiều sâu, vừa mang âm hưởng cổ điển của phương Tây, vừa phản ánh sắc thái siêu thực và huyền thoại. Từ vẻ đẹp tinh tế của hoa lá, chim muông đến những hình tượng con người đầm xòe biểu tượng của văn hóa, tác phẩm của anh mở ra một thế giới nhiều tầng nghĩa, nơi vẻ đẹp của thị giác luôn song hành với những ý tưởng về đời sống và nội tâm.

Với ý niệm siêu thực và tính thơ, họa sĩ Lê Thanh Bình tạo dựng một không gian đồng hiện, nơi các lớp thời gian, ký ức và hiện thực đan xen, vượt khỏi những giới hạn thông thường của không gian vật lý. Bằng kỹ thuật sơn dầu nhiều lớp, nguồn ánh sáng ám ảnh và hệ thống ẩn dụ thị giác tinh tế, anh đã kết nối những cấu trúc hội họa của phương Tây với chiều sâu của văn hóa phương Đông, gửi gắm những thông điệp đương đại về một thế giới vừa gần gũi và vừa bí ẩn.

Gắn bó sâu sắc với chất liệu giấy dó, họa sĩ Vũ Thái Bình đem đến một tiếng nói hội họa mộc mạc mà sâu sắc. Bằng bút pháp phóng khoáng, nhạy cảm trước thiên nhiên và khả năng nắm bắt tinh tế những chuyển biến của không gian, anh khơi dậy trong người xem những rung động về miền biên viễn, về vẻ đẹp của đất trời và ký ức. Đáng chú ý ở triển lãm lần này, sự đổi mới trong góc nhìn còn cho thấy một tinh thần trầm lắng, phản biện nhẹ nhàng mà sâu sắc trước cuộc sống hiện đại.

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Kế thừa nền tảng của sơn mài truyền thống, họa sĩ Cấn Mạnh Cường không ngừng tìm kiếm những khả năng biểu đạt mới. Sự kết hợp giữa sơn then, vàng bạc, vỏ trứng cùng những thử nghiệm về vật liệu, cấu trúc và đường nét đương đại tạo nên một thế giới hội họa giàu tính biểu hiện. Trong một bề mặt lộng lẫy, những nhịp điệu tạo hình mạnh mẽ và các suy tư về thân phận, khát vọng con người và cuộc đấu tranh giữa những mặt đối lập và sự giao thoa giữa di sản và văn hóa đã tạo nên một tinh thần đương đại trong các tác phẩm của họa sĩ Cấn Mạnh Cường.

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Họa sĩ Cấn Mạnh Cường

Bằng khả năng quan sát và sự nhạy cảm đặc biệt trước thiên nhiên, họa sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn đưa những cảnh vật quen thuộc của làng quê, của miền núi trở thành những miền ký ức giàu chất thơ. Nếp nhà, cổng cũ, hàng cây hay ánh sáng buổi sáng sớm không còn là những hình ảnh của đời sống thường nhật, mà trở thành nơi lưu giữ về tinh thần, về sự chờ đợi và những rung động sâu kín. Trong tranh của anh, màu sắc và ánh sáng không đơn thuần là để mô tả cảnh vật, mà là chở che cho cảm xúc, hoài niệm và một tâm hồn giàu yêu thương.

Giá trị tác phẩm của nhóm họa sĩ Anh Em không chỉ kể cái con người thấy, thứ con người nghĩ hay lưu giữ lại những chất liệu văn hóa hay truyền thống trong hội họa, mà còn là khoảng nghỉ để người xem tĩnh lại, chiêm nghiệm, cảm nhận cuộc sống chậm hơn và sâu hơn.

Triển lãm mở cửa liên tục chào đón công chúng yêu hội họa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 4/11/2026.

Hoàng Yến/VOV.VN
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