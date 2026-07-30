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Lần đầu tiên nghệ thuật Champa và Cơ Tu hội ngộ trên cùng một sân khấu

Thứ Năm, 17:28, 30/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/7, tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, thành phố Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Đông Giang 2026, điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật lần đầu tiên giữa văn hóa Champa và văn hóa Cơ Tu.

Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách, mở ra hướng liên kết mới trên tuyến du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang.

Trong một ngày, chương trình mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú: minishow "Chào Đông Giang", chương trình "Gặp gỡ đại ngàn", liveshow "Rực cháy cao nguyên" cùng các hoạt động giao lưu nghệ nhân, trình diễn nghề truyền thống và ẩm thực bản địa. Tại ngày hội, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây là lần đầu tiên nghệ thuật truyền thống Champa và Cơ Tu cùng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn phục vụ du khách.

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 Du khách trải nghiệm cầu kính Ngọc Rồng tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, trong khuôn khổ Ngày hội Đông Giang 2026

Chương trình nghệ thuật "Vũ điệu đại ngàn - Âm vang tháp cổ" với sự tham gia của 45 nghệ nhân, diễn viên đến từ hai đơn vị. Chương trình gồm nhiều tiết mục: độc tấu kèn Saranai, "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại", "Vũ điệu đại ngàn", kết hợp tiếng cồng chiêng và các điệu múa truyền thống. Tất cả được dàn dựng công phu với hiệu ứng ánh sáng và sân khấu thực cảnh.

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Du khách tham quan Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang trong khuôn khổ Ngày hội Đông Giang 2026.

Theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, dù phần trình diễn của Mỹ Sơn đã được rút gọn so với chương trình thường kỳ tại khu di tích, nhưng vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách. Điều này cho thấy các giá trị văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể được giới thiệu ở nhiều không gian khác nhau mà vẫn giữ được sức hấp dẫn vốn có.

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Đồng bào Cơ Tu tái hiện không gian văn hóa truyền thống tại chương trình giao lưu văn hóa bản địa trong khuôn khổ Ngày hội Đông Giang 2026

Trong định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng không gian phát triển, khu vực phía Tây được xác định là vùng động lực mới với các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng. Trong đó, tuyến Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang được xem là hành trình kết nối các giá trị lịch sử, thiên nhiên và văn hóa của khu vực.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc doanh nghiệp chủ động phối hợp với cộng đồng địa phương để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của thành phố. Qua đó, góp phần hình thành thêm những tuyến du lịch mới, mở rộng không gian trải nghiệm cho khu vực phía Tây Đà Nẵng.

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Bí thư Đà Nẵng: Chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại kỳ họp giữa năm 2026 HĐND TP Đà Nẵng sáng 30/7, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố đang đứng trước thời cơ lớn với các động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng quyết liệt, chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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