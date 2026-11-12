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Lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ai Cập

Thứ Năm, 05:20, 12/11/2026
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VOV.VN - Ngày 11/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Sự kiện mang đến cho bạn bè quốc tế tại Ai Cập cơ hội trực tiếp trải nghiệm một số nét văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam.

Tham dự sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ai Cập năm 2026 có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, một số đại sứ nước ngoài, phu nhân các thành viên ngoại giao đoàn, đại diện một số tổ chức tại Ai Cập, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gia đình, bạn bè Ai Cập.

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Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tổ chức sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giới thiệu và trải nghiệm làm chuồn chuồn tre, một món đồ chơi dân gian đồng thời là sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam. Bà Vũ Hồng Nga, phu nhân Đại sứ Nguyễn Nam Dương, đã giới thiệu với khách mời quy trình chế tác sản phẩm thông qua một đoạn video phỏng vấn nghệ nhân Việt Nam về kỹ thuật làm chuồn chuồn tre.

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Phu nhân Vũ Hồng Nga giới thiệu quy trình chế tác sản phẩm.

Để khách mời có thể trực tiếp thực hành, Đại sứ quán đã chuẩn bị và chuyển từ Việt Nam sang nhiều bộ chuồn chuồn tre được làm thủ công cùng bút màu để trang trí. Dưới sự hướng dẫn của bà Vũ Hồng Nga, các khách mời hào hứng tự tay tô màu, trang trí từng chi tiết như đầu, cánh và đuôi chuồn chuồn, trước khi lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Khách mời rất ấn tượng khi có cơ hội trải nghiệm một nét văn hóa độc đáo; cũng như bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước, con người và nền văn hóa đa dạng, độc đáo của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động làm thủ công, khách mời còn được thưởng thức một số món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có phở và nem rán, sau đó thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam.

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Khách mời thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương cho biết trong những năm tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sẽ tiếp tục tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với các hình thức, chủ đề và nội dung phong phú, hấp dẫn hơn; qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Việc lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ai Cập không chỉ tạo không gian giao lưu giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn giúp những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp cận thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, gần gũi và sinh động.

PV/VOV-Cairo
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