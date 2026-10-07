Lễ Sene Dolta 2026 bồi đắp nét đẹp văn hóa, tình đoàn kết

Lễ Sene Dolta là một trong những lễ hội truyền thống mang đậm giá trị văn hóa và nhân văn sâu sắc của đồng bào dân tộc Khmer. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên mà còn là ngày hội thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Trong không khí hân hoan của mùa lễ năm 2026, sự đồng hành, sẻ chia của lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua những chuyến thăm hỏi, chúc mừng tại các chùa và phum sóc đã mang đến trọn vẹn niềm vui, tô thắm thêm nét đẹp nghĩa tình nơi miền đất Tây Đô.

18 đoàn công tác thăm hỏi, chúc mừng đồng bào Khmer dịp Lễ Sene Dolta

Tại các nơi đến, đại diện đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc các vị chức sắc, sư sãi, Ban Quản trị chùa, đồng bào Khmer và các gia đình đón lễ Sene Dolta năm 2026 vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc, Ban Quản trị chùa, người có uy tín và đồng bào Khmer trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Sene Dolta tại chùa Pitukhosa Răngsây.

Đại diện các đoàn mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, Ban Quản trị chùa và người có uy tín tiếp tục vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thay mặt nhà chùa và bà con phật tử, các vị trụ trì các chùa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong các dịp lễ, tết truyền thống; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phật tử tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Hòa thượng Lý Hùng- Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ- Trụ trì chùa Pitukhosa Răngsây cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào dân tộc Khmer.

Hòa thượng Lý Hùng - Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ- Trụ trì chùa Pitukhosa Răngsây (phường Ninh Kiều) chia sẻ: "Trong những ngày qua Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các ngành, các cấp đã đến thăm viếng các chùa, cơ sở tự viện, các hộ chính sách đồng bào dân tộc ở thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng được nghe báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh trong 9 tháng vừa qua của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phấn đấu sau khi sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp. Chúng tôi cho rằng đó là sự quan tâm rất sâu sắc. Hiện nay, thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer. Thông qua các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia, Sở Dân tộc và Tôn giáo làm cầu nối, tham mưu cho các ngành, các cấp, cũng chăm lo được nhiều chính sách giúp cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế”.

Trân trọng, bảo tồn và lan tỏa những giá trị lễ hội truyền thống góp phần bồi đắp nên bản sắc văn hóa phong phú của vùng đất Tây Đô.

Những hoạt động thăm hỏi, chúc mừng thiết thực nhân dịp lễ Sene Dolta 2026 không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố Cần Thơ đối với đời sống văn hóa tâm linh, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước. Việc trân trọng, bảo tồn và lan tỏa những giá trị lễ hội truyền thống không chỉ giúp bồi đắp nên bản sắc văn hóa phong phú của vùng đất Tây Đô, mà còn thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa Đảng bộ, chính quyền với chư tăng, phật tử và bà con Khmer.