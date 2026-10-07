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Liên hoan phim Quốc tế Busan được công nhận ngang hàng LHP Cannes

Thứ Tư, 08:00, 07/10/2026
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VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) quy tụ 316 bộ phim xuất sắc đến từ 59 quốc gia. Lần đầu tiên, BIFF được chính thức công nhận là liên hoan phim hạng A, đứng ngang hàng với các liên hoan phim uy tín như Cannes hay Berlin, khẳng định vị thế điện ảnh châu Á.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) diễn ra trong 10 ngày tại Trung tâm Điện ảnh Busan, chính thức khởi động liên hoan phim lớn nhất châu Á. Sau lễ khai mạc, bộ phim The Table: Day and Night của đạo diễn Kim Jong Kwan sẽ ra mắt thế giới với tư cách là bộ phim mở đầu. Bộ phim khám phá cuộc sống đan xen của bốn cặp đôi ghé thăm một quán cà phê trong thời điểm chuyển giao từ hè sang thu. Ra mắt vào năm 1996 với tư cách là liên hoan phim quốc tế đầu tiên của đất nước, BIFF đã phát triển thành sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á, đóng vai trò là nền tảng để khám phá các đạo diễn và phim châu Á mới.

Liên hoan phim quốc tế Busan được công nhận ngang hàng Cannes

Đánh dấu quy mô lớn nhất kể từ năm 2019, liên hoan phim năm nay kéo dài đến ngày 15 tháng 10, giới thiệu dàn phim đa dạng trên 31 rạp tại 8 rạp ở Busan, với 93 bộ phim ra mắt thế giới. Năm nay, liên hoan phim được Liên đoàn các hiệp hội sản xuất phim quốc tế (FIAPF) chính thức công nhận là liên hoan hạng A, ngang hàng với các sự kiện điện ảnh lớn toàn cầu như Cannes, Berlin và Venice.

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Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) khai mạc vào 6/10 và sẽ diễn ra trong 10 ngày, với 316 bộ phim từ 59 quốc gia. (Ảnh: Yonhap)

Liên hoan phim năm nay đánh dấu năm thứ hai tổ chức hạng mục tranh giải chính thức, với 13 bộ phim châu Á cùng tranh tài ở năm hạng mục để giành Giải thưởng Busan. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ giữ vai trò chủ tịch hội đồng giám khảo gồm bảy thành viên để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất. Bộ phim giành giải cao nhất sẽ đủ điều kiện để được đề cử vào hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar của Viện Hàn lâm Hoa Kỳ.

Nhiều tên tuổi lừng danh của điện ảnh quốc tế dự kiến ​​sẽ góp mặt tại sự kiện năm nay. Dương Tử Quỳnh sẽ được trao giải Nhà làm phim châu Á của năm; bên cạnh đó, một chương trình đặc biệt sẽ giới thiệu ba bộ phim do chính bà tuyển chọn cùng tác phẩm mới nhất của bà mang tên "It's my time", nhằm làm nổi bật thế giới điện ảnh độc đáo của nữ diễn viên. Ông Kim Dong-ho, cựu chủ tịch ủy ban điều hành BIFF, sẽ nhận Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc. Nữ đạo diễn Hứa An Hoa sẽ được trao Giải thưởng Hoa Trà (Camellia Award).

Đạo diễn Alfonso Cuarón, diễn viên kiêm đạo diễn Maggie Gyllenhaal, các diễn viên Isabelle Huppert và Charlotte Gainsbourg, cùng các đạo diễn Majid Majidi, Lav Diaz và Rintaro cũng sẽ tham dự liên hoan phim.

Các ngôi sao châu Á như Thư Kỳ, Châu Tấn, Phạm Băng Băng và Masami Nagasawa sẽ hội tụ tại Busan để gặp gỡ người hâm mộ điện ảnh. Các nhà làm phim và diễn viên Hàn Quốc, bao gồm các đạo diễn Lee Chang-dong, Na Hong-jin, Kim Ji-woon cùng các diễn viên Jeon Do-yeon và Hyun Bin, cũng sẽ tham gia vào nhiều chương trình khác nhau của liên hoan phim.

Liên hoan phim năm nay sẽ có nhiều chương trình đặc biệt như "Những năm tháng tươi đẹp: Ahn Sung-ki" (Those Beautiful Years, Ahn Sung-ki) tôn vinh di sản của nam diễn viên quá cố; Chương trình "Đặc biệt về Hoạt hình Nhật Bản: Kiệt tác của sự Cuồng loạn, Triển vọng hấp dẫn 12+1" (Japanese Animation Special: Masterpieces of Madness, Exhilarating Prospects 12+1) khám phá quá khứ và hiện tại của hoạt hình Nhật Bản; trình chiếu các tác phẩm kinh điển như "The White Snake Enchantress" và "Metropolis".

Bên cạnh các buổi chiếu phim, liên hoan phim còn tổ chức các diễn đàn để thảo luận về tương lai của ngành điện ảnh và thúc đẩy giao dịch phim ảnh cũng như nội dung sáng tạo trên toàn cầu. Diễn đàn BIFF (Forum BIFF) diễn ra từ thứ Năm đến Chủ Nhật, tập trung thảo luận về những thay đổi trong môi trường ngành công nghiệp, công nghệ và chính sách, đồng thời khám phá các triển vọng tương lai của điện ảnh đương đại. Chợ Nội dung và Phim Châu Á (Asian Contents and Film Market) đóng vai trò là nền tảng kinh doanh để mua, bán và huy động vốn cho các bộ phim và nội dung châu Á; sự kiện bao gồm 64 chương trình thuộc bảy hạng mục với Thái Lan là quốc gia khách mời danh dự.

Hoàng Yến/VOV.VN
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