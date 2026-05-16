Màn nhảy sạp 1.000 đôi gây choáng ngợp ở đêm khai mạc du lịch Thái Nguyên

Thứ Bảy, 08:42, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 mang đến đại tiệc nghệ thuật mãn nhãn với giao hưởng, nhạc kịch, drone light, 3D mapping và màn nhảy sạp xác lập kỷ lục Việt Nam. Không gian “Hồ trên núi - Trà trong mây” tái hiện thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc đầy cảm xúc.

Tối 15/5, chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” diễn ra hoành tráng, mang đến đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc giữa không gian vùng Việt Bắc.

Chương trình do UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện, dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài cùng ê-kíp nghệ thuật gồm NSND Lê Chức, NSƯT Phan Lương, nhạc sĩ Lưu Quang Minh và họa sĩ Phùng Nam Thắng.

Thái Nguyên mở màn mùa du lịch 2026 bằng đại tiệc nghệ thuật mãn nhãn

Không đi theo mô-típ lễ khai mạc thiên về nghi thức, chương trình được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây”, “Thanh âm gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”. Qua ngôn ngữ giao hưởng, nhạc kịch, múa đương đại, xiếc, drone light và công nghệ 3D mapping, vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa Thái Nguyên được tái hiện đầy sống động.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, NSƯT Lương Huy cùng dàn nhạc Maius Philharmonic Orchestra, dàn hợp xướng Thăng Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và hàng trăm diễn viên, sinh viên nghệ thuật.

Ngay từ phần mở màn mashup “Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh”, Mỹ Linh và NSƯT Lương Huy đã mang đến không khí lễ hội rực rỡ, như lời chào gửi tới du khách về miền đất trà và hồ huyền thoại.

Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Double2T khuấy động đêm khai mạc du lịch Thái Nguyên
Double2T khiến sân khấu khai mạc du lịch Thái Nguyên “xập xình” cực sung

Chương đầu tiên “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây” mở ra không gian nghệ thuật giàu chất điện ảnh với hồ núi, đồi chè và đại ngàn Thái Nguyên được tái hiện qua giao hưởng kết hợp visual mapping hiện đại. Những làn điệu Then cổ, tiếng đàn Tính cùng hoạt cảnh hái chè giúp khán giả cảm nhận rõ nét văn hóa bản địa vùng Việt Bắc.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương diễn là trường đoạn nhạc kịch “Chuyện tình Chàng Công - Nàng Cốc”. Trên nền sân khấu kết hợp màn nước, ánh sáng và 3D mapping, câu chuyện tình huyền thoại hiện lên đầy mê hoặc qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh. Các tiết mục “Bài hát tình yêu”, “Cô đơn” hay màn múa “Chia cách” liên tục đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Dương Hoàng Yến tái hiện huyền thoại Chàng Công - Nàng Cốc giữa sân khấu 3D

Hình ảnh nàng hóa dòng sông, chàng hóa núi không chỉ kể lại huyền tích nổi tiếng của Hồ Núi Cốc mà còn khắc họa vẻ đẹp thơ mộng của du lịch “hồ trên núi” đặc trưng của Thái Nguyên. Khép lại chương diễn, ca khúc “Huyền thoại Hồ Núi Cốc” qua giọng hát Mỹ Linh để lại dư vị đẹp như cổ tích.

Chương hai “Thanh âm gió ngàn” đưa khán giả trở về không gian ATK Định Hóa - “Thủ đô gió ngàn” của cách mạng Việt Nam. Không khí lịch sử hào hùng được tái hiện qua các tiết mục “Người là Hồ Chí Minh”, “Đường lên phía trước”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời” hay “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Trên sân khấu, hình ảnh núi rừng Việt Bắc, những đoàn quân hành quân và lá cờ tung bay tạo nên cảm giác như dòng chảy lịch sử đang sống lại. Võ Hạ Trâm, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến cùng dàn nghệ sĩ mang đến nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Bước sang chương cuối “Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ”, không khí chương trình chuyển sang tinh thần trẻ trung, hiện đại hơn. Double2T khiến sân khấu bùng nổ với “Xập xình xập xình”, trong khi Võ Hoài Anh, Việt Tú và các nghệ sĩ trẻ mang đến năng lượng sôi động qua “Những ngày trời bao la”.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là màn trình diễn drone light kết hợp hòa tấu “Ngày rực rỡ - Ánh sáng sau những đám mây”. Hàng loạt biểu tượng văn hóa, lịch sử của Thái Nguyên như Hồ Núi Cốc, đồi chè, ATK Định Hóa, hát Then - đàn Tính hay hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm bằng ánh sáng drone.

Màn nhảy sạp 1.000 đôi gây choáng ngợp ở đêm khai mạc du lịch Thái Nguyên
Bên cạnh đó, màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp cũng chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam. Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành lễ hội văn hóa cộng đồng đầy sôi động.

Khép lại bằng mashup “Việt Nam tươi đẹp & Thái Nguyên bừng sáng” cùng pháo hoa rực rỡ, chương trình không chỉ mở màn cho mùa du lịch mới mà còn khắc họa hình ảnh một Thái Nguyên trẻ trung, giàu bản sắc và đầy khát vọng phát triển.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 Hồ trên núi Trà trong mây khai mạc du lịch Thái Nguyên Double2T Dương Hoàng Yến Mỹ Linh Hồ Núi Cốc Chàng Công Nàng Cốc drone light Thái Nguyên nhảy sạp kỷ lục Việt Nam du lịch Thái Nguyên ATK Định Hóa Võ Hạ Trâm Hoàng Hải nghệ thuật 3D mapping
