Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Tháng Tư”

Chương trình do Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk thực hiện, được dàn dựng công phu với hai phần “Bài ca thống nhất” và “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới”.

Thông qua các tiết mục hát, múa, hòa tấu, chương trình tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ, làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đặc biệt là chiến thắng Buôn Ma Thuột, chiến thắng mở đầu trên chiến trường Tây Nguyên, góp phần tạo nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, phản ánh diện mạo đổi mới của Đắk Lắk sau hơn 50 năm thống nhất.

Nhiều tiết mục được dàn dựng giàu cảm xúc như “Những năm tháng không quên”, “Mừng Tây Nguyên thắng trận”, “Huyền thoại mẹ”, “Đất nước trọn niềm vui”… để lại ấn tượng với khán giả.

Chị Bùi Nguyễn Viết Nga, sinh viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Em rất là ấn tượng về tiết mục Huyền thoại mẹ, khi mà nghe ca sĩ hát thì nổi da gà vì cảm xúc, ấn tượng rất là hay. Mấy anh chị diễn viên thì diễn rất là nhiệt huyết, những giọt mồ hôi của các anh chị ấy thì lấm tấm trên gương mặt rất nhiều nhưng mà em thấy anh chị vẫn nở nụ cười rất tươi khi ở trên sân khấu và tập trung vào tiết mục của mình”.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc để lại ấn tượng với khán giả

Bên cạnh đó, các tiết mục như “Đắk Lắk âm vang núi rừng”, “Vũ điệu đoàn kết”, “Đắk Lắk niềm tin và khát vọng”, “Tiếng hò trên đồng lúa Tuy Hòa”… thể hiện rõ sự chuyển mình của tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; khẳng định tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Theo ông Trần Hồng Tiến, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chương trình không chỉ góp phần ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, mà còn tạo không khí phấn khởi: “Chúng tôi cũng kết hợp đưa các hoạt động về tại khu vực tổ chức các hoạt động của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đình Lạc Giao này, tạo ra một không khí gần gũi để thu hút nhân dân, du khách vừa đến tham dự Giỗ Giỗ Tổ vừa tham dự các hoạt động kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và các sự kiện của chuỗi hoạt động lần này”.

Đông đảo khán giả đến theo dõi chương trình và được chia sẻ, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại khu vực di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, kết nối cùng chuỗi hoạt động giỗ tổ Hùng Vương và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tạo thêm trải nghiệm để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và du khách.