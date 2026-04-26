Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Tháng Tư”

Chủ Nhật, 22:49, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tối 26/4, tại khu vực Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Tháng Tư”.

Chương trình do Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk thực hiện, được dàn dựng công phu với hai phần “Bài ca thống nhất” và “Đắk Lắk - Âm vang ngày mới”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hát, múa, hoạt cảnh

Thông qua các tiết mục hát, múa, hòa tấu, chương trình tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ, làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đặc biệt là chiến thắng Buôn Ma Thuột, chiến thắng mở đầu trên chiến trường Tây Nguyên, góp phần tạo nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng thời, phản ánh diện mạo đổi mới của Đắk Lắk sau hơn 50 năm thống nhất.

Nhiều tiết mục được dàn dựng giàu cảm xúc như “Những năm tháng không quên”, “Mừng Tây Nguyên thắng trận”, “Huyền thoại mẹ”, “Đất nước trọn niềm vui”… để lại ấn tượng với khán giả.

Chị Bùi Nguyễn Viết Nga, sinh viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Em rất là ấn tượng về tiết mục Huyền thoại mẹ, khi mà nghe ca sĩ hát thì nổi da gà vì cảm xúc, ấn tượng rất là hay. Mấy anh chị diễn viên thì diễn rất là nhiệt huyết, những giọt mồ hôi của các anh chị ấy thì lấm tấm trên gương mặt rất nhiều nhưng mà em thấy anh chị vẫn nở nụ cười rất tươi khi ở trên sân khấu và tập trung vào tiết mục của mình”.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc để lại ấn tượng với khán giả

Bên cạnh đó, các tiết mục như “Đắk Lắk âm vang núi rừng”, “Vũ điệu đoàn kết”, “Đắk Lắk niềm tin và khát vọng”, “Tiếng hò trên đồng lúa Tuy Hòa”… thể hiện rõ sự chuyển mình của tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; khẳng định tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Theo ông Trần Hồng Tiến, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chương trình không chỉ góp phần ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, mà còn tạo không khí phấn khởi:  “Chúng tôi cũng kết hợp đưa các hoạt động về tại khu vực tổ chức các hoạt động của Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đình Lạc Giao này, tạo ra một không khí gần gũi để thu hút nhân dân, du khách vừa đến tham dự Giỗ Giỗ Tổ vừa tham dự các hoạt động kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và các sự kiện của chuỗi hoạt động lần này”.

Đông đảo khán giả đến theo dõi chương trình và được chia sẻ, lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại khu vực di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, kết nối cùng chuỗi hoạt động giỗ tổ Hùng Vương và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tạo thêm trải nghiệm để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và du khách.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026 tại Cần Thơ
VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giỗ Tổ Hùng Vương , tối 26/4, UBND TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với chủ đề “Hương vị Đất trời”.

Lễ hội Kỳ Yên tại di tích quốc gia Lẫm Phú Lâm: Tưởng nhớ tiền nhân mở cõi
VOV.VN - Trong hai ngày 25 và 26/4, tại di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Lẫm Phú Lâm, UBND phường Phú Yên tổ chức Lễ hội Kỳ Yên năm Bính Ngọ 2026.

Lễ hội ẩm thực thuần chay lan tỏa lối sống xanh trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 26/4, (tức mùng 10/3 âm lịch), tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hội ẩm thực thuần chay Miền Trung với chủ đề Hương sắc Gia Lai 2026. Lễ hội trở thành điểm hẹn văn hóa – ẩm thực đặc sắc, lan toả lối sống xanh, yêu thương muôn loài vì tương lai bền vững.

Trưng bày 100 tác phẩm về Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai
VOV.VN - Từ 24 đến ngày 26/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm “Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai”.

Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương
VOV.VN - Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại Lào và Thái Lan mang đến những tiết mục lân sư rồng và võ thuật truyền thống Việt Nam giàu cảm xúc, giúp cộng đồng kiều bào gợi nhớ ký ức quê hương, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc thông qua trải nghiệm trực quan, sinh động.

