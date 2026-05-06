Mùa hè trở lại cùng Doraemon: Cuộc phiêu lưu dưới đáy biển có gì đáng chờ đợi?

Không chỉ là sự hồi sinh của một chuyến phiêu lưu quen thuộc, bộ phim còn mang theo tinh thần mùa hè rực rỡ: Nơi những đứa trẻ bước ra khỏi tranh cãi vụn vặt để cùng nhau trưởng thành.

Ngay từ tiền đề, phim đã gợi mở một không khí rất “Doraemon”, đó là một kỳ nghỉ hè bắt đầu bằng tranh cãi, nhưng nhanh chóng biến thành chuyến đi không tưởng, cắm trại dưới đáy biển. Với những bảo bối quen thuộc, Nobita Nobi và nhóm bạn không chỉ khám phá đại dương mà còn bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi tồn tại nền văn minh bí ẩn mang tên Mu.

Điểm đáng chờ đợi đầu tiên nằm ở cách bộ phim tái cấu trúc câu chuyện cũ theo nhịp kể hiện đại. Nếu phiên bản năm 1983 thiên về phiêu lưu thuần túy, bản 2026 mở rộng xung đột với chiều sâu xã hội rõ nét hơn, về sự đối lập giữa con người mặt đất và cư dân đại dương, nỗi hoài nghi, định kiến, và câu hỏi về lòng tin. Nhân vật El – “người dưới biển” không chỉ là người dẫn đường, mà còn là cầu nối cảm xúc giữa hai thế giới.

Bên cạnh đó, yếu tố kỳ ảo vẫn giữ vai trò trung tâm, đặc biệt với hình tượng “lâu đài quỷ” là một biểu tượng vừa mang màu sắc truyền thuyết, vừa đại diện cho hiểm họa tiềm ẩn có thể hủy diệt cả hai nền văn minh. Việc “lâu đài quỷ” hồi sinh không chỉ tạo cao trào kịch tính, mà còn đẩy các nhân vật vào lựa chọn mang tính đạo đức, tin tưởng hay sợ hãi, hợp tác hay đối đầu.

Về mặt hình ảnh, đây là một trong những nâng cấp đáng kể nhất của phim. Không gian đại dương được tái hiện với độ chi tiết cao, từ những thành phố dưới nước phát sáng đến vùng biển sâu thăm thẳm, nơi ánh sáng gần như biến mất. Định dạng 4D lần đầu được áp dụng cho một phim Doraemon cũng hứa hẹn mang lại trải nghiệm nhập vai rõ rệt hơn, biến khán giả thành “người đồng hành” trong chuyến phiêu lưu.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia của đạo diễn Tetsuo Yajima - người lần đầu cầm trịch một dự án điện ảnh Doraemon. Cách ông xử lý nhịp phim được kỳ vọng sẽ dung hòa giữa tinh thần thiếu nhi và cấu trúc điện ảnh hiện đại, đặc biệt khi kịch bản do Isao Murayama chấp bút, mang lại sự quen thuộc nhưng không cũ kỹ.

Sự trở lại của Doraemon lần này vì thế không đơn thuần là một phần phim mới. Đó là lời nhắc về những mùa hè đã qua, và lời hẹn cho một hành trình mới – nơi khán giả, dù ở độ tuổi nào, vẫn có thể tìm thấy chính mình trong chuyến phiêu lưu dưới đáy biển.