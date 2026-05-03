中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2” gây sốt, dự kiến chạm mốc 180 triệu USD toàn cầu

Chủ Nhật, 17:21, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu) đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của thương hiệu đình đám sau gần 20 năm, nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé toàn cầu. Phim dự kiến thu 75–80 triệu USD tại Mỹ và chạm mốc 180 triệu USD toàn cầu ngay tuần đầu.

Sau gần hai thập kỷ, “The Devil Wears Prada 2” chứng minh sức hút bền bỉ của một biểu tượng văn hóa thời trang trên màn ảnh. Sự trở lại của Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci tạo nên lực hút lớn với khán giả nhiều thế hệ.

yeu nu thich hang hieu phan 2 gay sot, du kien cham moc 180 trieu usd toan cau hinh anh 1
The Devil Wears Prada 2 gây sốt phòng vé, hướng 180 triệu USD toàn cầu

Phim mở màn 32,5 triệu USD trong ngày thứ Sáu, vượt doanh thu cuối tuần ra mắt phần đầu năm 2006. Trên toàn cầu, tác phẩm nhanh chóng cán mốc hơn 114 triệu USD chỉ sau vài ngày, cho thấy hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ là thành công thương mại, phần hai còn khẳng định sức ảnh hưởng của dòng phim do nữ dẫn dắt, khi có thể cạnh tranh trực tiếp với các bom tấn mùa hè và tạo dấu ấn riêng trên thị trường điện ảnh hiện nay.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: The Devil Wears Prada 2 Yêu nữ thích hàng hiệu 2 phim thời trang Hollywood thời trang điện ảnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu
“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

VOV.VN - Ra rạp tại Việt Nam từ tháng 4/2026, The Drama của đạo diễn Kristoffer Borgli, với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, không chiều chuộng cảm xúc mà đẩy người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi tình yêu bị thử thách bởi định kiến và phán xét xã hội.

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

VOV.VN - Ra rạp tại Việt Nam từ tháng 4/2026, The Drama của đạo diễn Kristoffer Borgli, với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, không chiều chuộng cảm xúc mà đẩy người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi tình yêu bị thử thách bởi định kiến và phán xét xã hội.

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi
“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh
Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

VOV.VN - Hơn 15 năm sau khi Michael Jackson qua đời, di sản của “ông hoàng nhạc pop” vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Phim Michael (2026) một lần nữa khơi dậy ký ức về một huyền thoại, gợi lại sức sống vượt thời gian của một biểu tượng đã định hình cả thế giới giải trí hiện đại.

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

Michael Jackson: Di sản bất tử và khoảnh khắc “tái sinh” trên màn ảnh

VOV.VN - Hơn 15 năm sau khi Michael Jackson qua đời, di sản của “ông hoàng nhạc pop” vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Phim Michael (2026) một lần nữa khơi dậy ký ức về một huyền thoại, gợi lại sức sống vượt thời gian của một biểu tượng đã định hình cả thế giới giải trí hiện đại.

David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram
David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

VOV.VN - Sinh nhật 2/5/1975, David Beckham bước sang tuổi mới trong không khí ấm áp bên gia đình. Trên Instagram, anh chia sẻ khoảnh khắc được Victoria Beckham cùng các con và bạn bè “chiều hết nấc”, gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình yêu đầy xúc động.

David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

David Beckham đón sinh nhật ấm áp, gửi lời yêu thương tới gia đình trên Instagram

VOV.VN - Sinh nhật 2/5/1975, David Beckham bước sang tuổi mới trong không khí ấm áp bên gia đình. Trên Instagram, anh chia sẻ khoảnh khắc được Victoria Beckham cùng các con và bạn bè “chiều hết nấc”, gửi lời cảm ơn và bày tỏ tình yêu đầy xúc động.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc