“Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2” gây sốt, dự kiến chạm mốc 180 triệu USD toàn cầu

Sau gần hai thập kỷ, “The Devil Wears Prada 2” chứng minh sức hút bền bỉ của một biểu tượng văn hóa thời trang trên màn ảnh. Sự trở lại của Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci tạo nên lực hút lớn với khán giả nhiều thế hệ.

The Devil Wears Prada 2 gây sốt phòng vé, hướng 180 triệu USD toàn cầu

Phim mở màn 32,5 triệu USD trong ngày thứ Sáu, vượt doanh thu cuối tuần ra mắt phần đầu năm 2006. Trên toàn cầu, tác phẩm nhanh chóng cán mốc hơn 114 triệu USD chỉ sau vài ngày, cho thấy hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ là thành công thương mại, phần hai còn khẳng định sức ảnh hưởng của dòng phim do nữ dẫn dắt, khi có thể cạnh tranh trực tiếp với các bom tấn mùa hè và tạo dấu ấn riêng trên thị trường điện ảnh hiện nay.