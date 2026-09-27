Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng

VOV.VN - Với những khán giả yêu rock Việt và đặc biệt là thế hệ từng trải qua những năm tháng sinh viên trong không khí sôi động của rock những năm 2000, cái tên Thủy Triều Đỏ hẳn không còn xa lạ. Và nhắc đến ban nhạc này, không thể không nhắc tới giọng ca Việt James.
VOV.VN - Sau Công diễn 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nhiều tiết mục khai thác chất liệu truyền thống tiếp tục được nhắc tới trong lớp học và trên mạng xã hội, khi người trẻ chủ động “giải mã” di sản bằng góc nhìn, ngôn ngữ âm nhạc và cách tiếp cận mới.
VOV.VN - Ca sĩ Phạm Anh Khoa vừa ra mắt EP Dân tôi ca – dự án âm nhạc kết hợp giữa Rock và chất liệu dân gian, tái hiện hành trình và tinh thần Việt qua bốn ca khúc mang màu sắc sử thi đương đại.
VOV.VN - Tối 7/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã sống trong không khí bùng nổ của “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
VOV.VN - Sau 10 năm, nhóm nhạc Taiko Drum Rock nổi tiếng Bati-Holic của Nhật Bản đã trở lại Việt Nam với phong cách âm nhạc đầy mạnh mẽ và sáng tạo. Chương trình biểu diễn do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tại Nhà hát tuổi trẻ mới đây đã kết nối các nghệ sỹ nhóm nhạc Bati – Holic với khán giả Việt, mang đến những trải nghiệm âm nhạc sôi động, độc đáo.
VOV.VN - “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ những ban nhạc và nghệ sĩ hàng đầu, hứa hẹn bùng nổ với tinh thần cuồng nhiệt, phóng khoáng và đậm chất tự hào dân tộc.