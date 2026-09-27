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Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng
Chủ Nhật, 09:00, 27/09/2026

Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng

VOV.VN - Với những khán giả yêu rock Việt và đặc biệt là thế hệ từng trải qua những năm tháng sinh viên trong không khí sôi động của rock những năm 2000, cái tên Thủy Triều Đỏ hẳn không còn xa lạ. Và nhắc đến ban nhạc này, không thể không nhắc tới giọng ca Việt James.

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Anh Thư/VOV1
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