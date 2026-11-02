Nghệ sĩ đường phố: Sân chơi nghệ thuật giữa lòng Moscow

Dự án Nghệ sĩ đường phố của Moscow (Nga) đã thực hiện 150.000 buổi biểu diễn trong 10 năm qua. Trên những tuyến phố đi bộ, tại các nhà ga metro hay những không gian công cộng đông người qua lại ở thủ đô Moscow, tiếng guitar điện sôi động, tiếng violin du dương hay những màn trình diễn giọng hát đầy cuốn hút của các nghệ sĩ níu chân du khách, tạo điểm nhấn thú vị trong hành trình khám phá thủ đô nước Nga.

Hành trình 10 năm dự án Nghệ sĩ đường phố Moscow

Không có khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, nghệ thuật hiện diện một cách gần gũi, tự nhiên trong nhịp sống thường ngày của thành phố. Đằng sau những sân khấu tưởng chừng ngẫu hứng ấy là một dự án được tổ chức bài bản. Ngày 1/11/2026 đánh dấu tròn 10 năm chương trình Nghệ sĩ đường phố của Moscow đi vào hoạt động.

Nghệ sĩ biểu diễn tại phố đi bộ Arbat, Moscow. (Ảnh: Sở Văn hóa Moscow)

Khởi đầu từ năm 2016 với 14 địa điểm biểu diễn tại khu vực trung tâm, dự án ngày càng mở rộng, tạo thêm không gian sáng tạo cho các nghệ sĩ. Đến nay, mạng lưới đã có 52 địa điểm ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố, quy tụ hơn 7.000 nghệ sĩ.

Theo Sở Văn hóa Moscow, đã có trên 265.000 lượt đăng ký tham gia trong 10 năm qua. Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là không tổ chức tuyển chọn cạnh tranh. Nghệ sĩ chỉ cần đăng ký qua cổng dịch vụ công mos.ru, lựa chọn địa điểm, ngày và khung giờ biểu diễn còn trống.

Nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ kỉ niệm 10 năm dự án Nghệ sĩ đường phố Moscow. (Ảnh: Sở văn hóa Moscow)

Không chỉ dành cho những người chơi nhạc cụ, chương trình còn mở rộng cho vũ công, diễn viên, họa sĩ, nghệ sĩ hoạt náo và nhiều lĩnh vực sáng tạo khác. Nhờ đó, những không gian công cộng không chỉ là nơi đi lại, gặp gỡ mà còn trở thành những điểm hẹn văn hóa.

Phố đi bộ Arbat, một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách nhất Moscow, cũng là nơi có hoạt động biểu diễn sôi động nhất của dự án với hơn 13.000 buổi diễn trong vòng 10 năm qua. Âm nhạc đường phố vì thế đã trở thành một hình ảnh quen thuộc đối với những người từng đặt chân đến con phố này. Theo thống kê của Sở Văn hóa Moscow, biểu diễn nhạc cụ vẫn là loại hình được yêu thích nhất. Nhiều nghệ sĩ đã gắn bó với dự án từ những ngày đầu. Chẳng hạn như nghệ sĩ guitar điện Andrey Denisenko, với nghệ danh Andrew Den, đã thực hiện tới 1.192 buổi biểu diễn kể từ năm 2016.

Không dừng lại ở những tuyến phố trung tâm, nghệ thuật đường phố còn được mở rộng đến các khu dân cư và công viên. Từ năm 2022, Moscow triển khai chương trình Nghệ sĩ đường phố trong công viên. Qua 5 mùa hoạt động, hơn 800 nghệ sĩ đã thực hiện trên 5.000 buổi biểu diễn tại 58 địa điểm thuộc 40 công viên của thành phố.

Một tiết mục tại Lễ kỉ niệm 10 năm dự án Nghệ sĩ đường phố Moscow. (Ảnh: Sở văn hóa Moscow)

Để tạo điều kiện cho các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn bảo đảm sinh hoạt của người dân, các địa điểm được phân chia theo mức độ âm thanh và quy mô biểu diễn. Cách tổ chức này giúp những màn trình diễn có thể diễn ra ở nhiều không gian khác nhau, từ những sân khấu sôi động đến các khu vực cần sự yên tĩnh.

Một tiết mục trong chương trình Nghệ sĩ đường phố tại Moscow.

Sau 10 năm, dự án “Nghệ sĩ đường phố” không chỉ tạo cơ hội để hàng nghìn nghệ sĩ cả chuyên nghiệp lẫn những người yêu nghệ thuật thể hiện tài năng, mà còn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Những sân khấu ngoài trời ấy có thể không có mái che, không có hàng ghế khán giả cố định, nhưng lại mang đến một trải nghiệm văn hóa rất riêng.

Trong hành trình khám phá một thành phố, đôi khi, điều khiến người ta nhớ không chỉ là những công trình kiến trúc hay điểm tham quan nổi tiếng, mà còn là một giai điệu bất chợt vang lên giữa phố đông, một nghệ sĩ say sưa bên cây đàn và những người xa lạ cùng dừng lại để thưởng thức.