50 sinh viên gây bất ngờ với album nhạc đậm tinh thần tuổi trẻ Việt

Album “Vươn mình cùng đất nước” vừa được giới thiệu với sự tham gia thực hiện của 50 sinh viên và cựu sinh viên đến từ 5 cơ sở của Trường Đại học FPT trên cả nước. Dự án âm nhạc gồm 6 ca khúc mang màu sắc riêng, lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam và tinh thần tuổi trẻ hiện đại.

Theo ê-kíp thực hiện, toàn bộ album được chính các bạn trẻ đảm nhận từ khâu sáng tác, hòa âm, phối khí, thu âm đến sản xuất hình ảnh... Các thành viên tham gia đến từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Album gồm 6 ca khúc: “Chương đẹp nhất”, “Lửa Hòa Lạc”, “FPT We Fly”, “Cung đàn áo cam”, “Vươn mình” và “Con thuyền tuổi trẻ”. Mỗi bài hát mang màu sắc khác nhau nhưng cùng hướng đến tinh thần kết nối, khát vọng tuổi trẻ và hành trình trưởng thành của thế hệ Gen Z.

Trong dự án, nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào âm nhạc thông qua giai điệu, ca từ và cách phối khí. Ê-kíp cho biết họ muốn tạo nên một sản phẩm vừa gần gũi với người trẻ, vừa mang dấu ấn văn hóa truyền thống trong hơi thở hiện đại.

Đỗ Hữu Phát - cựu sinh viên, đồng thời là quản lý dự án - cho biết điểm đặc biệt của album nằm ở việc toàn bộ quá trình sản xuất đều do sinh viên và cựu sinh viên thực hiện. Theo anh, thay vì thuê ê-kíp chuyên nghiệp bên ngoài, nhóm muốn chính những người trẻ tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.

“50 bạn trẻ từ nhiều nơi cùng tham gia thực hiện album là trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi làm việc kéo dài xuyên đêm để chỉnh sửa bản phối, hoàn thiện hình ảnh hay thống nhất một câu hát mang màu sắc văn hóa”, anh chia sẻ.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc kỷ niệm cột mốc 20 năm, album còn được xem như lời nhắn gửi về tinh thần của người trẻ hôm nay: chủ động sáng tạo, kết nối và thể hiện bản sắc riêng bằng chính khả năng của mình.

Một số ca khúc trong album mang màu sắc sôi động, hiện đại, trong khi nhiều bài lại khai thác chất liệu dân gian, giai điệu nhẹ nhàng và cảm xúc. Sự pha trộn này tạo nên bức tranh đa sắc về tuổi trẻ với nhiều góc nhìn khác nhau, từ khát vọng, hoài bão đến tinh thần tiên phong và niềm tin vào tương lai.

Theo ê-kíp, việc kết nối các thành viên ở nhiều thành phố khác nhau cũng là thử thách lớn trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, chính sự đa dạng về cá tính và màu sắc âm nhạc lại giúp album trở nên phong phú hơn.