  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
50 sinh viên gây bất ngờ với album nhạc đậm tinh thần tuổi trẻ Việt

Thứ Bảy, 14:04, 16/05/2026
VOV.VN - Album “Vươn mình cùng đất nước” gây chú ý khi quy tụ 50 sinh viên và cựu sinh viên tham gia từ khâu sáng tác, hòa âm đến thể hiện. Sáu ca khúc mang màu sắc trẻ trung, lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt và tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay.

Album “Vươn mình cùng đất nước” vừa được giới thiệu với sự tham gia thực hiện của 50 sinh viên và cựu sinh viên đến từ 5 cơ sở của Trường Đại học FPT trên cả nước. Dự án âm nhạc gồm 6 ca khúc mang màu sắc riêng, lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam và tinh thần tuổi trẻ hiện đại.

Theo ê-kíp thực hiện, toàn bộ album được chính các bạn trẻ đảm nhận từ khâu sáng tác, hòa âm, phối khí, thu âm đến sản xuất hình ảnh... Các thành viên tham gia đến từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Album gồm 6 ca khúc: “Chương đẹp nhất”, “Lửa Hòa Lạc”, “FPT We Fly”, “Cung đàn áo cam”, “Vươn mình” và “Con thuyền tuổi trẻ”. Mỗi bài hát mang màu sắc khác nhau nhưng cùng hướng đến tinh thần kết nối, khát vọng tuổi trẻ và hành trình trưởng thành của thế hệ Gen Z.

Trong dự án, nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam được đưa vào âm nhạc thông qua giai điệu, ca từ và cách phối khí. Ê-kíp cho biết họ muốn tạo nên một sản phẩm vừa gần gũi với người trẻ, vừa mang dấu ấn văn hóa truyền thống trong hơi thở hiện đại.

Đỗ Hữu Phát - cựu sinh viên, đồng thời là quản lý dự án - cho biết điểm đặc biệt của album nằm ở việc toàn bộ quá trình sản xuất đều do sinh viên và cựu sinh viên thực hiện. Theo anh, thay vì thuê ê-kíp chuyên nghiệp bên ngoài, nhóm muốn chính những người trẻ tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.

“50 bạn trẻ từ nhiều nơi cùng tham gia thực hiện album là trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi làm việc kéo dài xuyên đêm để chỉnh sửa bản phối, hoàn thiện hình ảnh hay thống nhất một câu hát mang màu sắc văn hóa”, anh chia sẻ.

Không chỉ là sản phẩm âm nhạc kỷ niệm cột mốc 20 năm, album còn được xem như lời nhắn gửi về tinh thần của người trẻ hôm nay: chủ động sáng tạo, kết nối và thể hiện bản sắc riêng bằng chính khả năng của mình.

Một số ca khúc trong album mang màu sắc sôi động, hiện đại, trong khi nhiều bài lại khai thác chất liệu dân gian, giai điệu nhẹ nhàng và cảm xúc. Sự pha trộn này tạo nên bức tranh đa sắc về tuổi trẻ với nhiều góc nhìn khác nhau, từ khát vọng, hoài bão đến tinh thần tiên phong và niềm tin vào tương lai.

Theo ê-kíp, việc kết nối các thành viên ở nhiều thành phố khác nhau cũng là thử thách lớn trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, chính sự đa dạng về cá tính và màu sắc âm nhạc lại giúp album trở nên phong phú hơn.

Nguyễn Hùng, Phan Mạnh Quỳnh mộc mạc, giản dị trong “true Concert - Tình Đất”

VOV.VN - Diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 14/5, “true Concert - Tình Đất” mang đến hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc với âm nhạc, ánh sáng và sân khấu kể câu chuyện về thiên nhiên, đất đai và ký ức. Đêm diễn ghi dấu bằng sự kết hợp của nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng cách dàn dựng liền mạch như một tác phẩm sân khấu.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Vươn mình cùng đất nước album nhạc sinh viên 50 sinh viên âm nhạc tuổi trẻ ca khúc mới văn hóa Việt Nam giới trẻ Việt album Vươn mình cùng đất nước sinh viên làm nhạc nhạc trẻ Việt Nam
“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

VOV.VN - Không trở lại bằng sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng “Chẳng cần bình yên” – bản Pop/R&B buồn, tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc vừa vượt mốc hơn 500.000 lượt streams trên các nền tảng sau một tuần ra mắt.

Âm nhạc cộng đồng: Khi nghệ thuật trở thành một phần đời sống Thủ đô

VOV.VN - Không cần nhà hát lớn hay sân khấu hoành tráng, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác vẫn thu hút đông đảo người dân bởi những giai điệu giàu cảm xúc về quê hương, gia đình và Hà Nội. Từ không gian phố đi bộ, nghệ thuật đang dần đi vào đời sống đô thị theo cách gần gũi, tự nhiên hơn.

Món quà tri ân Ngày của Mẹ đầy tinh tế từ giọng ca Nguyễn Ngọc Anh

VOV.VN - Tiếp nối thành công của album "Lời hẹn ước", ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chính thức ra mắt MV "Chuyện của mẹ" vào đúng Ngày của Mẹ 10/5. Với giai điệu ballad sâu lắng cùng thông điệp "thanh xuân của mẹ chính là con", sản phẩm là một nốt lặng đầy xúc động, khơi gợi lòng thấu hiểu và sự biết ơn.

Dương Cầm tạo sân khấu âm nhạc kết nối 3 thế hệ

VOV.VN - Nhạc sĩ Dương Cầm giới thiệu chuỗi live concert “Phòng khách 3 thế hệ”, dự án âm nhạc mới do anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, dự án được xây dựng như một không gian kết nối ký ức, cảm xúc và những giá trị gia đình thông qua âm nhạc.

Giai điệu đằm thắm trong ca khúc nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác Hồ

VOV.VN - Ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sĩ Văn Cao là một trong những tác phẩm giàu cảm xúc viết về Bác Hồ. Với giai điệu trang nghiêm, đằm thắm và ca từ thiết tha, bài hát thể hiện lòng biết ơn, niềm kính yêu sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu.

