

Chương trình giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế với Hàn Quốc được tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong 5 ngày, từ tối 20 đến ngày 24/11.

Sân khấu chính diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Chương trình gồm nhiều nội dung, như hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Hàn, trình diễn thời trang từ thiện Hanbok - Áo dài; lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn âm nhạc đường phố và đêm nhạc hội; Giải chạy quốc tế vì Đà Lạt xanh.

Nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc cùng biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc

Cùng với đó tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt diễn ra hoạt động giao lưu kinh tế với 100 gian hàng của doanh nghiệp 5 tỉnh Hàn Quốc và 100 gian hàng của doanh nghiệp 10 tỉnh Việt Nam.

Góc Hàn Quốc ở Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt

Các mặt hàng được doanh nghiệp giới thiệu tập trung vào thế mạnh của các địa phương, doanh nghiệp và được người tiêu dùng đón nhận thuộc nhiều lĩnh vực, như: y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao.

Người dân và du khách thích thú với ẩm thực Hàn Quốc

Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết, Lâm Đồng xác định thị trường Hàn Quốc rất quan trọng, cho nên việc kết nối giao thương, giao lưu kinh tế - văn hóa là đóng góp rất lớn cho sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. "Hàn Quốc là một thị trường trọng điểm, nên Lâm Đồng cũng thường tăng cường các hoạt động xúc tiến. Riêng trong năm nay, Lâm Đồng đã đón tiếp rất nhiều đoàn Hàn Quốc đến thăm quan, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư”, ông Vũ nói.