Trong 2 năm 2017, 2019, Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản 2 tập truyện cổ Chăm của thầy Kinh Duy Trịnh ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, với 39 mẩu truyện. Truyện cổ Chăm dành cho thiếu nhi là một phần rất nhỏ trong số các văn bản Chăm cổ mà thầy giáo Kinh Duy Trịnh đang chuyển ngữ, nhằm gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Chăm.

Trong tủ sách của mình, thầy giáo Trịnh có hàng trăm văn bản tiếng Chăm cổ với nhiều nội dung như viết về thiên văn, sự tích đền tháp, phong tục, truyện cổ tích, ca dao, tục ngữ,… Dù những trang sách chép tay đã phai màu mực, đôi chỗ bị mối mọt gặm nhấm nhưng vẫn được thầy nâng niu, quý trọng.

Hàng ngày, thầy giáo Trịnh dán mắt vào kính lúp cần mẫn sao chép các văn bản Chăm cổ mủn nát theo thời gian, đối chiếu chữ nghĩa với mấy quyển từ điển dày cộm rồi dịch ra tiếng Việt; gặp những từ quá khó, thầy phải đi tìm các cụ già để học hỏi thêm cho bản dịch được chuẩn xác.

Thầy Kinh Duy Trịnh ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ)

Thầy Trịnh chia sẻ: “Trước đây tôi cũng là thành viên của Ban Biên soạn sách tiếng Chăm, lúc đó trong tôi mong muốn làm sao mình xuất bản được truyện cổ Chăm để bổ trợ kiến thức cho các em học sinh Chăm. Tôi lặn lội trong các làng Chăm ở Bình Thuận và Ninh Thuận (lúc chưa sáp nhập tỉnh) xin được những trang sách cổ của những người già, hay nài nỉ mượn của những người khó tính, rồi cặm cụi chép tay lại. Sau này về hưu có thời gian, tôi phiên dịch sang tiếng phổ thông để tiện cho các em học sinh đọc”.

Thầy Kinh Duy Trịnh cho biết, do yêu cầu của nhà xuất bản, khi xuất bản sách cho thiếu niên nhi đồng, chỉ giới hạn trên dưới 100 trang. Vì vậy, thầy phải chia thành 2 tập. Tập 1 có 25 mẩu truyện, còn tập 2 có 14 mẩu truyện.

“Những truyện cổ Chăm tôi chọn dịch mang những thông điệp rất gần gũi với trẻ em về trí thông minh, lòng dũng cảm, đức tính thật thà, tinh thần đoàn kết, ca ngợi tính cần cù siêng năng, trân trọng tình cảm gia đình, biết tránh xa lòng tham, thói nuốt lời, tính bội bạc… Với Truyện cổ Chăm, tôi hy vọng các em không chỉ nhận những bài học tốt đẹp, mà còn bước vào thế giới cổ tích lấp lánh điều kì diệu, nuôi dưỡng trái tim nhân hậu, giàu thương yêu, tình đoàn kết" - thầy Trịnh nói.

Thầy Kinh Duy Trịnh là giáo viên dạy tiếng Chăm gắn bó nhiều năm với vùng đất nắng gió, nơi có tháp Pô Dam cổ kính đứng lặng lẽ giữa đồng quê. Với thầy Trịnh, văn hóa Chăm không chỉ nằm trong sách vở mà là dòng chảy sống động cần được gìn giữ và sẻ chia.

2 tác phẩm đã được xuất bản

Chính vì thế, lúc còn đứng lớp, trong từng tiết học, thầy khéo léo lồng ghép chuyện kể về nghề làm gốm, dệt thổ cẩm của người Chăm; những điệu múa Apsara uyển chuyển hay tiếng trống ghi-năng rộn ràng, kèn saranai réo rắt. Nhờ sự tận tâm ấy, mà học sinh không chỉ hiểu nét đẹp văn hóa Chăm mà còn biết trân trọng sự đa dạng bản sắc quê hương. Ánh mắt say mê khi thầy Trịnh nhắc về những ngọn tháp rêu phong đã thắp lên niềm yêu văn hóa trong lòng học trò, biến mỗi bài học thành hành trình khám phá đầy cảm xúc.

Là người đã từng làm việc với thầy Kinh Duy Trịnh về ngôn ngữ Chăm, Tiến sỹ Phú Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cho biết, thầy Trịnh là người có trách nhiệm và tâm huyết với việc gìn giữ văn hóa dân tộc mình.

TS Phú Văn Hẳn, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

“Những công trình thầy được giới thiệu, được xuất bản rất có giá trị trong việc góp phần vào công cuộc sưu tầm, bảo tồn giá trị văn hóa Chăm. Đặc biệt, những câu chuyện dân gian, câu chuyện cổ được thầy sưu tầm, biên soạn và cho xuất bản để phục vụ nhiệm vụ dạy và học tiếng Chăm. Những việc làm như vậy góp phần rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị ngôn ngữ văn hóa dân tộc Chăm” - ông Hẳn nói.

Trong nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa cổ truyền đã dần bị mai một bản sắc. Rất may, vẫn còn đó những nghệ nhân, những người tâm huyết níu giữ những giá trị văn hóa còn lại của cha ông. Và với thầy Kinh Duy Trịnh, dù tuổi đã cao nhưng thầy vẫn miệt mài soi chữ, ngày này qua tháng nọ "gom nhặt" những vốn cổ văn hóa dân gian của dân tộc mình còn sót lại, với mong muốn được lưu truyền đến các thế hệ mai sau.