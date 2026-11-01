English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Nghị quyết số 80-NQ/TW:

Người dân Nà Phặc, Thái Nguyên cùng gìn giữ văn hoá Then

Chủ Nhật, 06:00, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Sắc Chàm xã Nà Phặc, Thái Nguyên là nơi để người dân cùng thực hành, trao truyền văn hóa Tày qua lời Then, tiếng tính, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò chủ thể sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của nhân dân và yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống.

Thành lập tháng 6/2026, Câu lạc bộ (CLB) Sắc Chàm xã Nà Phặc hiện có 28 thành viên, tuổi từ 7 đến 73. Thành viên CLB Sắc Chàm đến từ các thôn Nà Duồng, Nà Khoang, Bản Mạch, thôn 2, thôn 3 và một số khu vực lân cận. CLB duy trì sinh hoạt hai buổi mỗi tuần, vào tối thứ Bảy và Chủ nhật. Sau giờ lao động, học tập, mọi người lại cùng tập hát Then, đàn tính, chuẩn bị tiết mục cho các chương trình giao lưu, biểu diễn.

Với bà Tạ Thị Dung, những buổi tập còn đem lại niềm vui và giúp bà thêm gắn bó với văn hóa dân tộc mình. Bà Dung cho biết: “Từ khi thành lập câu lạc bộ, tôi thấy mọi người đi tập luyện rất vui vẻ, tinh thần thoải mái, có sức khỏe tốt hơn. Hằng ngày được gặp nhau, cùng nhau tập luyện để gìn giữ văn hóa dân tộc Tày của miền núi, tôi rất tự hào về bản sắc dân tộc Tày của mình”.

nguoi dan na phac, thai nguyen cung gin giu van hoa then hinh anh 1
Các thành viên CLB Sắc Chàm, xã Nà Phặc cùng nhau gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, nối dài tình yêu dân tộc qua từng lời then, tiếng đàn tính. (Ảnh: Úy Thương)

Tháng 9 vừa qua, CLB tổ chức đêm giao lưu biểu diễn mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, với hơn 200 nghệ nhân từ các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn cùng các CLB, đơn vị và địa phương lân cận. Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ; các thành viên Sắc Chàm cũng có dịp giao lưu, giới thiệu những tiết mục văn nghệ của địa phương.

Trong CLB, các thành viên lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm và tình yêu văn hóa truyền thống; các bạn trẻ tham gia tập luyện, tiếp nối những làn điệu quen thuộc. Em Hoàng Trung Nghĩa vui khi được sinh hoạt trong câu lạc bộ và có cơ hội biểu diễn ở nhiều nơi. Nghĩa vui vẻ bày tỏ: “Cháu rất yêu Hát Then, đàn tính và bản sắc văn hóa dân tộc của mình, cháu rất vui khi được tham gia CLB, được biểu diễn tại nhà trường, địa phương đến tỉnh và giao lưu tại Na Rì, Cao Bằng cùng nhiều nơi khác”.

nguoi dan na phac, thai nguyen cung gin giu van hoa then hinh anh 2
CLB Sắc Chàm tích cực tập luyện, chuẩn bị các chương trình giao lưu, biểu diễn tại địa phương và các sự kiện văn hóa. (Ảnh: Úy Thương)

CLB còn giao lưu, biểu diễn tại Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội. Chủ nhiệm câu lạc bộ Lường Văn Đinh trực tiếp hướng dẫn các thành viên tập đàn tính, Hát Then. Anh còn sưu tầm, may áo chàm phục vụ hoạt động biểu diễn và những người yêu văn hóa dân tộc. Anh Lường Văn Đinh chia sẻ: “CLB từ khi thành lập thường xuyên hoạt động, mục đích là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Có nhiều lứa tuổi, đối tượng tham gia, từ các cháu nhỏ đến các cụ cao tuổi đều rất nhiệt tình, hăng hái, chủ yếu là hát Then, đàn tính và một số hoạt động giao lưu, biểu diễn tại các xã bạn, tỉnh bạn”.

CLB Sắc Chàm duy trì hai buổi tập mỗi tuần, với thành viên thuộc nhiều thế hệ. Người lớn tuổi truyền dạy, các em nhỏ và thanh niên cùng học, cùng biểu diễn. Những sinh hoạt ấy giúp lời Then, tiếng tính tiếp tục hiện diện trong đời sống ở Nà Phặc. Đây cũng là cách người dân trực tiếp gìn giữ và thụ hưởng văn hóa tại cộng đồng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

nguoi dan na phac, thai nguyen cung gin giu van hoa then hinh anh 3
Anh Lường Văn Đinh, Chủ nhiệm CLB Sắc Chàm tận tình hướng dẫn các thành viên mới, góp phần trao truyền niềm đam mê và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. (Ảnh: Úy Thương)
hat-then.jpg

Khi những em nhỏ kể chuyện quê hương bằng câu Then

VOV.VN - Từ những buổi học đàn, tập hát đến những lần biểu diễn phục vụ du khách tại làng đá Khuổi Ky, các em nhỏ ở Đàm Thủy, Cao Bằng đang tiếp nối những câu Then, tiếng đàn Tính của dân tộc mình bằng tình yêu và niềm tự hào, để những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Hoàng Cường - Úy Thương/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khi người Dao trẻ say mê Then Tày
Khi người Dao trẻ say mê Then Tày

VOV.VN - Ở Cao Bằng từ bao đời nay, tiếng Then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày, Nùng. Giờ đây, những thanh âm ấy được nhiều người trẻ dân tộc Dao đam mê, học hỏi, biểu diễn và mang đến các chương trình giao lưu văn hóa.

Khi người Dao trẻ say mê Then Tày

Khi người Dao trẻ say mê Then Tày

VOV.VN - Ở Cao Bằng từ bao đời nay, tiếng Then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày, Nùng. Giờ đây, những thanh âm ấy được nhiều người trẻ dân tộc Dao đam mê, học hỏi, biểu diễn và mang đến các chương trình giao lưu văn hóa.

Nghe Then kể chuyện bản làng
Nghe Then kể chuyện bản làng

VOV.VN - Ở xóm Thị Ngân, Thạch An, Cao Bằng, em Ngô Thanh Trúc mới 9 tuổi đã học đàn tính, hát Then cổ cùng mẹ. Em tập từng nốt đàn, học từng câu tiếng Tày và tò mò về những câu chuyện trong lời hát, mở ra câu chuyện về cách Then được trao lại trong đời sống hôm nay.

Nghe Then kể chuyện bản làng

Nghe Then kể chuyện bản làng

VOV.VN - Ở xóm Thị Ngân, Thạch An, Cao Bằng, em Ngô Thanh Trúc mới 9 tuổi đã học đàn tính, hát Then cổ cùng mẹ. Em tập từng nốt đàn, học từng câu tiếng Tày và tò mò về những câu chuyện trong lời hát, mở ra câu chuyện về cách Then được trao lại trong đời sống hôm nay.

Giữ điệu Then, tiếng tính ở xóm biên giới Nà Quang
Giữ điệu Then, tiếng tính ở xóm biên giới Nà Quang

VOV.VN - Từ năm 2019, một lớp dạy hát Then, đàn tính miễn phí được duy trì ngay tại nhà chị Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tham gia lớp học có cả trẻ em và những người đã ngoài 50 tuổi.

Giữ điệu Then, tiếng tính ở xóm biên giới Nà Quang

Giữ điệu Then, tiếng tính ở xóm biên giới Nà Quang

VOV.VN - Từ năm 2019, một lớp dạy hát Then, đàn tính miễn phí được duy trì ngay tại nhà chị Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tham gia lớp học có cả trẻ em và những người đã ngoài 50 tuổi.

Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về
Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về

VOV.VN - Có người nhớ quê hương bằng mùi khói bếp. Có người nhớ tuổi thơ bằng con đường đất ra nương. Với nhiều người Tày, người Nùng, ký ức có một âm thanh riêng: tiếng đàn tính và câu Then.

Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về

Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về

VOV.VN - Có người nhớ quê hương bằng mùi khói bếp. Có người nhớ tuổi thơ bằng con đường đất ra nương. Với nhiều người Tày, người Nùng, ký ức có một âm thanh riêng: tiếng đàn tính và câu Then.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc