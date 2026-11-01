Người dân Nà Phặc, Thái Nguyên cùng gìn giữ văn hoá Then

Thành lập tháng 6/2026, Câu lạc bộ (CLB) Sắc Chàm xã Nà Phặc hiện có 28 thành viên, tuổi từ 7 đến 73. Thành viên CLB Sắc Chàm đến từ các thôn Nà Duồng, Nà Khoang, Bản Mạch, thôn 2, thôn 3 và một số khu vực lân cận. CLB duy trì sinh hoạt hai buổi mỗi tuần, vào tối thứ Bảy và Chủ nhật. Sau giờ lao động, học tập, mọi người lại cùng tập hát Then, đàn tính, chuẩn bị tiết mục cho các chương trình giao lưu, biểu diễn.

Với bà Tạ Thị Dung, những buổi tập còn đem lại niềm vui và giúp bà thêm gắn bó với văn hóa dân tộc mình. Bà Dung cho biết: “Từ khi thành lập câu lạc bộ, tôi thấy mọi người đi tập luyện rất vui vẻ, tinh thần thoải mái, có sức khỏe tốt hơn. Hằng ngày được gặp nhau, cùng nhau tập luyện để gìn giữ văn hóa dân tộc Tày của miền núi, tôi rất tự hào về bản sắc dân tộc Tày của mình”.

Các thành viên CLB Sắc Chàm, xã Nà Phặc cùng nhau gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, nối dài tình yêu dân tộc qua từng lời then, tiếng đàn tính. (Ảnh: Úy Thương)

Tháng 9 vừa qua, CLB tổ chức đêm giao lưu biểu diễn mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, với hơn 200 nghệ nhân từ các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn cùng các CLB, đơn vị và địa phương lân cận. Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ; các thành viên Sắc Chàm cũng có dịp giao lưu, giới thiệu những tiết mục văn nghệ của địa phương.

Trong CLB, các thành viên lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm và tình yêu văn hóa truyền thống; các bạn trẻ tham gia tập luyện, tiếp nối những làn điệu quen thuộc. Em Hoàng Trung Nghĩa vui khi được sinh hoạt trong câu lạc bộ và có cơ hội biểu diễn ở nhiều nơi. Nghĩa vui vẻ bày tỏ: “Cháu rất yêu Hát Then, đàn tính và bản sắc văn hóa dân tộc của mình, cháu rất vui khi được tham gia CLB, được biểu diễn tại nhà trường, địa phương đến tỉnh và giao lưu tại Na Rì, Cao Bằng cùng nhiều nơi khác”.

CLB Sắc Chàm tích cực tập luyện, chuẩn bị các chương trình giao lưu, biểu diễn tại địa phương và các sự kiện văn hóa. (Ảnh: Úy Thương)

CLB còn giao lưu, biểu diễn tại Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội. Chủ nhiệm câu lạc bộ Lường Văn Đinh trực tiếp hướng dẫn các thành viên tập đàn tính, Hát Then. Anh còn sưu tầm, may áo chàm phục vụ hoạt động biểu diễn và những người yêu văn hóa dân tộc. Anh Lường Văn Đinh chia sẻ: “CLB từ khi thành lập thường xuyên hoạt động, mục đích là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Có nhiều lứa tuổi, đối tượng tham gia, từ các cháu nhỏ đến các cụ cao tuổi đều rất nhiệt tình, hăng hái, chủ yếu là hát Then, đàn tính và một số hoạt động giao lưu, biểu diễn tại các xã bạn, tỉnh bạn”.

CLB Sắc Chàm duy trì hai buổi tập mỗi tuần, với thành viên thuộc nhiều thế hệ. Người lớn tuổi truyền dạy, các em nhỏ và thanh niên cùng học, cùng biểu diễn. Những sinh hoạt ấy giúp lời Then, tiếng tính tiếp tục hiện diện trong đời sống ở Nà Phặc. Đây cũng là cách người dân trực tiếp gìn giữ và thụ hưởng văn hóa tại cộng đồng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Anh Lường Văn Đinh, Chủ nhiệm CLB Sắc Chàm tận tình hướng dẫn các thành viên mới, góp phần trao truyền niềm đam mê và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. (Ảnh: Úy Thương)