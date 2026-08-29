Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về

VOV.VN - Có người nhớ quê hương bằng mùi khói bếp. Có người nhớ tuổi thơ bằng con đường đất ra nương. Với nhiều người Tày, người Nùng, ký ức có một âm thanh riêng: tiếng đàn tính và câu Then.
VOV.VN - Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Viên (xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) là người gắn bó nhiều năm với loại hình nghệ thuật dân gian này.
VOV.VN - Sinh ra trong gia đình có truyền thống hát then, đàn tính, Nông Quang Lễ sớm lớn lên cùng những thanh âm mộc mạc của quê hương. Tình yêu với nghệ thuật dân tộc đã thôi thúc chàng trai trẻ miệt mài học tập, gìn giữ và lan tỏa giá trị của làn điệu then – di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày.
VOV.VN - Chiều nay (20/6), trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Cơ quan thường trú Khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Theo tiếng Then về Bình Liêu” thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới báo chí.
VOV.VN - Sáng 17/5, nghi lễ cầu an giải hạn của người Tày ở Thái Nguyên đã được tái hiện tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH). Nghi lễ thu hút rất đông người dân, du khách và đồng bào các dân tộc tham dự, giao lưu.
VOV.VN - Sáng nay (26/4), tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 với chủ đề “Lời Then vọng mãi”. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách và các đoàn nghệ nhân trong, ngoài nước tham dự.