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Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về
Thứ Bảy, 08:00, 29/08/2026

Khi Then gọi ký ức: Mỗi tiếng đàn, một con đường trở về

VOV.VN - Có người nhớ quê hương bằng mùi khói bếp. Có người nhớ tuổi thơ bằng con đường đất ra nương. Với nhiều người Tày, người Nùng, ký ức có một âm thanh riêng: tiếng đàn tính và câu Then.

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Tiến Cường - Nông Diệp/VOV-Đông Bắc
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